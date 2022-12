Amateurfußball kann nicht nur für sportlichen, sondern auch finanziellen Frist sorgen – Foto: Imago images

Erols teures Hobby Buchstabenliga – Geschichten aus dem Amateurfußball #3 - von Tim Frohwein

Hartplatzhelden-Kolumnist Tim Frohwein erzählt an dieser Stelle in unregelmäßigen Abständen erlebte und überlieferte (und manchmal auch völlig frei erfundene) Geschichten aus dem Amateurfußball. Das Sportliche steht dabei nicht immer im Mittelpunkt – denn Amateurfußball ist eben auch Fäulnis in der Kabine, "Flossen" im Vereinsheim und Fails in den Sozialen Medien!

Der fünfte Spieltag ging für den Erol ziemlich ins Geld. Auf dem Weg zum Sportplatz verspätete sich der Bus und zu allem Überfluss ließ sein wackelkontaktgeschädigtes Handy eine Kurznachricht an den Trainer, in der er über die mögliche Verspätung hätte unterrichten können, nicht zu. Also schlug der Erol unentschuldigt fünf Minuten nach der vereinbarten Zeit an der Bezirkssportanlage auf. Da der Strafenkatalog, den er selbst zusammen mit seinen Mannschaftskameraden zu Beginn der Saison ausgearbeitet hatte, für jede Minute unentschuldigte Überfälligkeit einen Euro an Strafe vorsah, wurde das vom Mannschaftskassenwart gleich mal unter „Offene Strafen“ entsprechend vermerkt.

In der Umkleide lauern so manche finanzielle Fettnäpfchen – Foto: Imago Images

Bei der Besprechung kurz vor dem Spiel hatte Erols Handy dann unerwarteterweise einen funktionstüchtigen Moment und platzte mit lautem Klingeln in die Traineransprache – „Oh, oh, des kostet!“, riefen seine Mitspieler und der Kassenwart vermerkte weitere zehn Euro Strafe. Im Spiel liefs für den Erol dann eigentlich wieder ganz gut: Er erzielte in der zweiten Halbzeit den zwischenzeitlichen Ausgleich und war auch sonst einer der auffälligsten Akteure auf dem Platz. Doch dann die 66. Minute: Der Erol ließ sich nach einem Foul auf eine Diskussion mit dem Schiedsrichter ein und konnte so lange nicht den Mund halten, bis ihn der Mann in Schwarz verwarnte – gelbe Karte wegen Meckerns: 20 Euro in die Mannschaftskasse.

Der Moment, wenn du weißt: Das wird wieder teuer! – Foto: Imago Images

Erols Freude über den spät errungenen Sieg seiner Mannschaft war nach dem Spiel entsprechend getrübt: 35 Euro sollte er nun insgesamt abdrücken. Viel Geld für einen armen Studenten wie ihn. Als ihm dann der Bene in der Kabine auch noch unterstellte, er habe einen fahren lassen und damit gegen einen weiteren Paragrafen des Strafenkatalogs verstoßen, und der Mannschaftskassenwart, der alte Halsabschneider, doch tatsächlich schon wieder sein Smartphone zur Dokumentation zücken wollte, da brach es aus dem Erol heraus: „Jetzt hört mal auf, ohne Scheiß! Ich hab keinen fahren lassen! Und außerdem weiß ich nicht mal, wie ich die 35 Euro zahlen soll!“