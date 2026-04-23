Erolind Krasniqi knackt nächste Marke - und bald den Oberliga-Rekord?

Er trifft und trifft - und schreibt dabei an einer der spektakulärsten Offensiv-Saisons im deutschen Amateurfußball: Erolind Krasniqi hat beim 8:0-Erfolg des ETSV Hamburg gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt erneut doppelt zugeschlagen und die Marke von 40 Saisontoren geknackt. Dazu kommen inzwischen 15 Vorlagen. Zahlen, die weit über die Grenzen der Oberliga Hamburg hinaus für Aufsehen sorgen.
Mit dieser Ausbeute rückt auch ein prominenter Rekord in greifbare Nähe: Ex-Bundesliga-Spieler Martin Harnik, heute für die TuS Dassendorf aktiv und früher unter anderem für Werder Bremen und den VfB Stuttgart, erzielte in der Saison 2022/23 beeindruckende 46 Treffer. Krasniqi fehlen bei noch sechs ausstehenden Spielen nur noch sechs Tore, um diese Bestmarke einzustellen - ein Szenario, das angesichts seiner aktuellen Form alles andere als unrealistisch wirkt.
Der ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen gehört längst zu den gefährlichsten Angreifern im deutschen Amateurbereich. Seine Mischung aus Abschlussstärke, Spielverständnis und Effizienz vor dem Tor macht ihn zu einem Unterschiedsspieler - und das Woche für Woche.
Dabei hebt Krasniqi selbst vor allem das Umfeld hervor, in dem er aktuell performt. Bereits im Februar sagte er im FuPa-Gespräch: „Ich habe ein Umfeld, in dem ich Vertrauen spüre, und eine Mannschaft, mit der ich auf und neben dem Platz Spaß habe. Das ist das Wichtigste."
Wie es für den Torjäger im Sommer weitergeht, ist derzeit offen. Klar ist jedoch: Die Situation beim ETSV Hamburg hat sich zuletzt verändert. Nach finanziellen Unsicherheiten verzichtete der Klub auf die Bewerbung für die Regionalliga Nord - ein Faktor, der auch für Krasniqis Zukunft eine Rolle spielen dürfte.
Seine Leistungen bleiben nicht unbemerkt, denn wer derartige Werte in der 5. Liga produziert, steht deutschlandweit bei Vereinen auf dem Zettel. Krasniqis Ziel war das Double, der Pokal ist nicht mehr möglich, dafür aber die Meisterschaft in der Oberliga Hamburg. Das hat bis zum Saisonende die oberste Priorität, vielleicht sogar garniert mit einem historischen Rekord. Im Anschluss scheint ein Weg wie der eines ehemaligen Oberliga-Torschützenkönigs scheint durchaus realistisch – mehr hier.
Übrigens, schon gewusst? Auch Krasniqi ist ein ehemaliger Nationalspieler: Er bestritt drei Spiele für die U21-Nationalmannschaft des Kosovo und traf dabei zweimal.
32. Spieltag: (A) USC Paloma (5.)
23. Spieltag: (H) SC Victoria (4.)
21. Spieltag: (H) Niendorfer TSV (12.)
17. Spieltag: (A) TSV Buchholz 08 (14.)
33. Spieltag: (A) HEBC Hamburg (10.)
34. Spieltag: (H) TSV Buchholz 08 (14.)
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