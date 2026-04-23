Erolind Krasniqi knackt nächste Marke - und bald den Oberliga-Rekord? Oberliga Hamburg: Erolind Krasniqi steht nach seinem Doppelpack für den SC Vorwärts/Wacker Billstedt bei unglaublichen 40 Saisontoren für den ETSV Hamburg und wird wohl zeitnah den Rekord von Ex-Profi Martin Harnik von der TuS Dassendorf knacken. von red · Gestern, 23:30 Uhr · 0 Leser

Nicht zu stoppen: Erolind Krasniqi (r.). – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Er trifft und trifft - und schreibt dabei an einer der spektakulärsten Offensiv-Saisons im deutschen Amateurfußball: Erolind Krasniqi hat beim 8:0-Erfolg des ETSV Hamburg gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt erneut doppelt zugeschlagen und die Marke von 40 Saisontoren geknackt. Dazu kommen inzwischen 15 Vorlagen. Zahlen, die weit über die Grenzen der Oberliga Hamburg hinaus für Aufsehen sorgen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Mit dieser Ausbeute rückt auch ein prominenter Rekord in greifbare Nähe: Ex-Bundesliga-Spieler Martin Harnik, heute für die TuS Dassendorf aktiv und früher unter anderem für Werder Bremen und den VfB Stuttgart, erzielte in der Saison 2022/23 beeindruckende 46 Treffer. Krasniqi fehlen bei noch sechs ausstehenden Spielen nur noch sechs Tore, um diese Bestmarke einzustellen - ein Szenario, das angesichts seiner aktuellen Form alles andere als unrealistisch wirkt. Einer der besten Torjäger im Amateurfußball Der ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen gehört längst zu den gefährlichsten Angreifern im deutschen Amateurbereich. Seine Mischung aus Abschlussstärke, Spielverständnis und Effizienz vor dem Tor macht ihn zu einem Unterschiedsspieler - und das Woche für Woche.

Dabei hebt Krasniqi selbst vor allem das Umfeld hervor, in dem er aktuell performt. Bereits im Februar sagte er im FuPa-Gespräch: „Ich habe ein Umfeld, in dem ich Vertrauen spüre, und eine Mannschaft, mit der ich auf und neben dem Platz Spaß habe. Das ist das Wichtigste." Krasniqi weckt Begehrlichkeiten Wie es für den Torjäger im Sommer weitergeht, ist derzeit offen. Klar ist jedoch: Die Situation beim ETSV Hamburg hat sich zuletzt verändert. Nach finanziellen Unsicherheiten verzichtete der Klub auf die Bewerbung für die Regionalliga Nord - ein Faktor, der auch für Krasniqis Zukunft eine Rolle spielen dürfte.