Eröffnungsspiel um 20 Uhr: Africa Cup 2026 beginnt

Mit dem Africa Cup 2026 steht ein Turnier an, das in mehrfacher Hinsicht Neuland betritt. Erstmals ist der Africa Cup überhaupt im System integriert und wird darüber hinaus vollständig begleitet. Sämtliche Spiele des Turniers werden erstmals ausnahmslos im Liveticker angeboten – von der Gruppenphase bis zum Finale.

Der Startschuss fällt heute Abend um 20:00 Uhr, wenn Gastgeber Marokko im Eröffnungsspiel auf die Komoren trifft. Damit beginnt ein Wettbewerb, der sportlich zu den anspruchsvollsten Nationalmannschaftsturnieren weltweit zählt und nun auch medial entsprechend abgebildet wird.

Turnierformat und Rahmenbedingungen

Am Africa Cup 2026 nehmen 24 Nationalmannschaften teil, die in sechs Gruppen à vier Teams eingeteilt sind. Die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale. Ab diesem Zeitpunkt wird im klassischen K.o.-Modus gespielt.

Die Spieltermine erstrecken sich über mehrere Wochen, was eine hohe Belastung für die teilnehmenden Spieler bedeutet – insbesondere für jene, die während der europäischen Saison aus ihren Vereinen abgestellt werden.

Internationale Topstars und Bundesliga-Profis im Fokus

Auch sportlich ist der Africa Cup hochklassig besetzt. Zahlreiche international bekannte Spieler prägen das Teilnehmerfeld. Mit dabei sind unter anderem:

Mohamed Salah (Ägypten)

Sadio Mané (Senegal)

Victor Osimhen (Nigeria)

Achraf Hakimi (Marokko)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun)

Darüber hinaus sind zahlreiche Bundesliga-Profis vertreten, darunter Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg)sowie mehrere Ergänzungsspieler aus der Bundesliga und 2. Bundesliga. Der Africa Cup wirkt sich damit spürbar auch auf den Ligabetrieb in Deutschland aus.

Gruppenanalyse im Überblick

Gruppe A

Marokko – Mali – Sambia – Komoren

Marokko geht als Gastgeber und klarer Favorit ins Turnier. Mali und Sambia gelten als physisch starke Gegner mit guter Turniererfahrung. Die Komoren sind Außenseiter, haben in der Vergangenheit jedoch bereits gezeigt, dass sie defensiv stabil auftreten können.

Prognose: Marokko sicher weiter, Mali mit Vorteilen im Kampf um Platz zwei.

Gruppe B

Südafrika – Ägypten – Angola – Simbabwe

Ägypten ist nominell der stärkste Kader dieser Gruppe, Südafrika folgt dicht dahinter. Angola und Simbabwe dürften vor allem auf defensive Stabilität setzen.

Prognose: Ägypten und Südafrika setzen sich durch, Rang drei bleibt offen.

Gruppe C

Nigeria – Tunesien – Tansania – Uganda

Nigeria und Tunesien zählen beide zum erweiterten Favoritenkreis des Turniers. Tansania und Uganda werden es schwer haben, könnten aber im Spiel gegeneinander Punkte holen.

Prognose: Nigeria und Tunesien weiter, Nigeria mit Potenzial für ein tiefes Turnier.

Gruppe D

Senegal – DR Kongo – Benin – Botswana

Senegal bringt Erfahrung, Qualität und Tiefe mit. Die DR Kongo ist der gefährlichste Herausforderer. Benin und Botswana kämpfen um Außenseiterchancen.

Prognose: Senegal klarer Gruppensieger, DR Kongo zweitstärkste Kraft.

Gruppe E

Algerien – Burkina Faso – Äquatorialguinea – Sudan

Algerien ist individuell am besten besetzt, Burkina Faso gilt als unangenehmer Gegner. Äquatorialguinea hat bereits bei früheren Turnieren überrascht.

Prognose: Algerien weiter, Platz zwei offen zwischen Burkina Faso und Äquatorialguinea. Der Sudan wird letzter.

Gruppe F

Elfenbeinküste – Kamerun – Mosambik – Gabun

Eine der stärksten Gruppen des Turniers. Elfenbeinküste und Kamerun verfügen über enorme Turniererfahrung. Gabun ist nicht zu unterschätzen.

Prognose: Elfenbeinküste und Kamerun mit Vorteilen, Gabun Kandidat für Platz drei.

Titelkandidaten und Außenseiter

Zu den Topfavoriten zählen:

Senegal

Marokko

Nigeria

Ägypten

Elfenbeinküste

Außenseiter mit Potenzial für Überraschungen:

DR Kongo

Burkina Faso

Gabun

Der Africa Cup ist traditionell für enge Spiele und unerwartete Ergebnisse bekannt, weshalb frühe K.o.-Runden-Überraschungen nicht auszuschließen sind.

Volle Abdeckung auf fupa.net

Mit der erstmaligen Integration des Africa Cups ins System und der lückenlosen Liveticker-Begleitung aller Spiele bieten wir von fupa.net einen vollständigen Überblick über das Turniergeschehen. Bereits heute Abend startet die Berichterstattung mit dem Eröffnungsspiel Marokko – Komoren um 20:00 Uhr.

Damit ist der Africa Cup 2026 nicht nur sportlich, sondern auch redaktionell so umfassend begleitet wie nie zuvor.