Eröffnungsspiel Regionalliga Südwest: SV Sandhausen - FSV Frankfurt

Der Coundown läuft für den Spielplan der Regionalliga Südwest. Der Verband macht es in diesem Jahr besonders spannend. Während in anderen Regionalligen der neue Spielplan schon feststeht, müssen sich die Mannschaften und Fans der Regionalliga Südwest noch etwas gedulden, bis alle Begegnungen veröffentlicht werden. Dies teilt der Verband dazu mit:

Diese Frage erreicht uns jedes Jahr – völlig zurecht. Die Antwort: Es ist komplizierter, als man denkt. Im ersten Schritt geht es um den Rahmenterminkalender also darum, an welchen Wochenenden überhaupt gespielt werden kann. Die Planung startet jedes Jahr im November, sobald die übergeordneten Ligen (1.–3. Liga) ihre Termine veröffentlicht haben.

Warum wir darauf warten? Ganz einfach: Damit Spiele in der Region nicht auf denselben Tag fallen und es nicht zu Überschneidungen kommt wie z. B. ein gleichzeitiges Heimspiel von Homburg in der RLSW und Saarbrücken in Liga 3. Wir versuchen, unsere Spieltage optimal mit denen der höheren Ligen zu verzahnen damit Heim- und Auswärtsspiele möglichst gut verteilt sind. Hintergrund ist, dass in allen Ligen meistens Heim- und Auswärtsspiele im Wechsel stattfinden – wenn das nicht aufeinander abgestimmt ist, wird’s später kompliziert.

Gleichzeitig konnten unsere Vereine zwischen drei Kalender-Varianten wählen – mit unterschiedlichen Saisonstarts, Winterpausen und englischen Wochen. Auch die Aufstiegsspiele aus den Oberligen zur RLSW müssen dabei abgestimmt werden – für faire Wettbewerbsbedingungen.