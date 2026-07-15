Eröffnungsspiel mit Historie: Erlbach fordert Hankofen-Hailing Ein Jahr nach der Relegation treffen beide Teams erneut aufeinander - zahlreiche Gäste angesagt von Thorsten Eisenacker · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Intensives Duell vor 2500 Zuschauern: Lenny Thiel gegen Hankofen-Coach Tobias Beck – Foto: Roland Wagner

Der SV Erlbach eröffnet die Saison 2026/27 in der Bayernliga Süd, und das gleich mit einem echten Fußballfest. Am Donnerstagabend empfängt die Holzlandelf ab 19:30 Uhr in der Holzbau-Grübl Arena den Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing zum offiziellen Eröffnungsspiel der Liga.

Prominente Gäste - frühzeitiges Kommen empfohlen Der Rahmen ist entsprechend groß: Vertreter aller Bayernliga-Vereine haben sich angekündigt, ebenso BFV-Chef Dr. Christoph Kern und weitere namhafte Gäste wie Wolfgang Leikermoser von Antenne Bayern oder Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching. Erlbach rechnet mit großem Zuschauerandrang und öffnet die Stadiontore bereits um 17:30 Uhr. Eine zeitige Anreise wird empfohlen. Für die Verpflegung ist gesorgt, wie gewohnt kümmern sich zahlreiche ehrenamtliche Helfer um einen reibungslosen Ablauf. So blickt Erlbachs sportlicher Leiter Christoph Huber dem Abend mit großer Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns sehr auf dieses Highlight gleich zum Saisonbeginn. Mit Hankofen-Hailing kommt da sofort ein echtes Schwergewicht, das wird ein spannendes Duell und wir hoffen auf viele Zuschauer. Da werden auch gleich wieder Erinnerungen wach an das Relegationsspiel. Mit den Ergebnissen in der Vorbereitung sind wir eigentlich zufrieden, die schwierigen Begleitumstände trüben aber das Bild natürlich und haben es uns im Trainingsbetrieb auch nicht immer leicht gemacht. Umso mehr hoffen wir auf ein positives Erlebnis und einen guten Saisonstart.“

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga gibt sich Hankofen für die neue Saison zurückhaltend. „Wir fühlen uns in dieser Bayernliga schon gut aufgehoben“, sagt Sportchef Richard Maierhofer. Vorne mitspielen wolle man nicht zwingend: „Von uns kann man sicher nicht erwarten, dass wir in dieser Bayernliga vornweg marschieren. Wir schauen, dass wir punkten und dann sehen wir weiter.“ Hankofen selbst sorgte zuletzt mit der Verpflichtung von Marco Stefandl für Aufsehen. Der Stürmer, ausgebildet bei Bayern München und beim VfB Stuttgart, wechselte über Hannover 96 zu Atlas Delmenhorst, ehe er zweieinhalb Jahre bei der SpVgg Bayreuth unter Vertrag stand. Im Winter kehrte er noch einmal für ein halbes Jahr zu Atlas Delmenhorst zurück und half dort, die Oberliga-Meisterschaft einzufahren. Ein Einsatz im Eröffnungsspiel kommt für Stefandl aber wohl noch zu früh. Aufeinandertreffen ein Jahr nach den Relegationsduellen Erst vor einem Jahr standen sich Erlbach und Hankofen in den Relegationsspielen um die Regionalliga gegenüber, für den SV Erlbach eines der emotionalsten Kapitel der Vereinsgeschichte. Vor 2500 Zuschauern, einer Rekordkulisse an der Holzbau-Grübl Arena, kämpfte Erlbach im Hinspiel bis zur letzten Minute um den großen Traum, am Ende behielt Hankofen mit 1:0 die Oberhand. Im Rückspiel kam der SVE dann durch Lenny Thiel zur Führung, Hankofen egalisierte, und so reichte es nicht für die Sensation. Nun treffen die beiden Kontrahenten bereits ein Jahr später zum ersten Mal seit diesem denkwürdigen Duell wieder aufeinander.