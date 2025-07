Eröffnungsspiel in Ergolding - Derbys in Sallach und Straubing

Mit einem Déjà-Vu startet die Bezirksliga West am heutigen Freitagabend in die Saison 2025/26. Denn wie schon vor einem Jahr bestreiten der FC Ergolding und der SV Neufraunhofen das offizielle Eröffnungsspiel (Anstoß 18.30 Uhr). Damals lieferten sich beide Teams einen spektakulären Schlagabtausch, in dem der SVN nach 0:3-Rückstand noch einen Punkt holen konnte. Ebenfalls viel Brisanz birgt das Straubinger Stadtderby zwischen Top-Favorit Türk Gücü und dem FSV VfB, das am Sonntag über die Bühne geht. Die vier Aufsteiger greifen allesamt am Samstag ins Geschehen ein: während der SV Sallach den Vorjahresvize TV Schierling zum Nachbarduell erwartet, müssen der SC Falkenberg (in Kelheim), der TV Geisenhausen (beim ASCK Simbach) und die SpVgg Plattling (beim FC-DJK Simbach) auswärts ran. Komplettiert wird der erste Spieltag mit dem Match zwischen dem TV Aiglsbach und der TuS Pfarrkirchen. Die Partie zwischen dem FC Walkertshofen und dem TSV Langquaid wurde wegen des Totopokalspiels der Gäste verlegt.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Mit Neufraunhofen haben wir gleich einen maximal attraktiven Gegner zum Auftakt. Sie haben letzte Saison eine überragende Runde gespielt, zudem ist ihnen mit Kilian Bauer von der SpVgg Landshut ein Top-Transfer gelungen, sodass sie fast noch stärker einzuschätzen sind. Sie zählen also sicher wieder zu den Favoriten. Generell ist es eine Ehre, dass wir das Eröffnungsspiel bestreiten dürfen und wir hoffen natürlich auf gutes Wetter und viele Zuschauer. Die beiden Duelle letzte Saison waren von beiden Seiten spektakulär, sodass die Zuschauer ihr Kommen sicher nicht bereut haben. Unsere Vorbereitung war nicht perfekt, weil zu viele Spieler zu lange gefehlt haben. Aber zumindest hatten wir diesen Sommer eine angemessene Pause und konnten uns im Gegensatz zum Vorjahr erholen. Zuhause versucht man natürlich immer zu gewinnen, aber uns ist bewusst, dass die Trauben gegen Neufraunhofen verdammt hoch hängen." Personal: Sicher fehlen werden Rocco Schmidleitner (Urlaub) sowie die verletzten Leon Fröhler, Salvatore Cafariello und Malick Cessay.

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Wir hatten eine gute Vorbereitung. Die Jungs waren bei jeder Trainingseinheit mit hoher Motivation dabei und wir sind verletzungsfrei durchgekommen. In den Testspielen klappte es teilweise schon ganz gut, die Inhalte vom Training zu spiegeln. Gewisse Prozesse werden aber noch ein paar Wochen dauern. Natürlich ist das erste Saisonspiel nach der Pause immer ein Wundertüte, aber da geht es jeder Mannschaft bekanntlich gleich. Mit Ergolding treffen wir auf ein junges, hungriges Team, das top ausgebildet ist. Einen großen Teil der Jungs kenne ich noch aus dem NLZ in Landshut. Wir werden uns eine Strategie zurechtlegen, um etwas mitzunehmen. Sicherlich werden wir im Spiel auch Phasen haben, wo wir leiden müssen. Diese müssen wir überstehen, an unseren Plan glauben und diesen umsetzen. Ich bin mir sicher, dass meine Spieler großen Einsatz und Leidenschaft zeigen werden und mutig auftreten. Alle freuen sich auf das Saisoneröffnungsspiel, inklusive tollem Rahmen." Personal: Der SVN kann nahezu in Bestbesetzung auflaufen. Einzig Michael Koller und Dion Rexhepi befindet sich noch im Aufbautraining.









Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Gleich zu Beginn dürfen wir den Aufsteiger SC Falkenberg in Kelheim begrüßen, der sich schon mit einer Busreise angekündigt hat. Prunkstück ist sicherlich die Offensive, die letzte Saison mit 70 Treffern den stärksten Angriff der Kreisliga stellte. Die drei Angreifer Alexander Diem, Dominik Maierhofer und Ahmadc Jumaa Almustafa waren für über die Hälfte der Treffer verantwortlich, auf diese Spieler müssen wir sicherlich ein besonderes Augenmerk legen. Wir selbst haben unseren letzten Test gegen die SpVgg Landshut ziemlich in den Sand gesetzt, speziell die individuellen Fehler waren zum Haare raufen. Genau das müssen wir zum Saisonstart ablegen, sonst werden wir mit der Aufstiegseuphorie von Falkenberg sicherlich unsere Probleme bekommen. Auf der anderen Seite wissen wir auch um unsere spielerische Stärke, allerdings müssen es auch wieder schaffen diese Stärke in Tore umzumünzen. Wir gehen respektvoll an die Aufgabe heran, wollen aber logischerweise die Punkte zum Saisonauftakt in Kelheim behalten." Personal: Sicher ausfallen wird Tobias Kellner, der sich noch im Aufbautraining befindet. Ansonsten kann Coach Jürgen Schmid wohl aus dem Vollen schöpfen.

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Die Vorbereitung war durchwachsen mit Licht und Schatten und wir konnten nicht alles so gestalten wie wir wollten. Trotzdem blicken wir mit einer gewissen Vorfreude auf die erste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte. Wir reisen mit einem 50-Mann-Bus nach Kelheim und wären gegen einen Gegner, der letzte Saison im vorderen Drittel dabei war, mit einem Punkt hochzufrieden." Personal: Neuzugang Kacper Brodowski hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt mindestens bis Winter aus. Zudem steht hinter dem Einsatz von Torjäger Dominik Maierhofer ein großes Fragezeichen.



Beim SC Falkenberg freut man sich auf die Herausforderung Bezirksliga. – Foto: Charly Becherer









Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Die ⁠Vorbereitung war ein wenig durchwachsen. Wir hatten zwar eine sehr gute Trainingsbeteiligung, jedoch fehlten bei den Spielen immer sehr viele Spieler aus diversen Gründen. Dennoch gehen wir mit großer Vorfreude ins Derby. Schierling ist ein harter Gegner und für mich einer der Mitfavoriten auf die Meisterschaft. Es waren damals in der Kreisliga schon immer heiße Duelle. Wir wollen im besten Fall so lange es geht ein unangenehmer Gegner sein und vielleicht springt ja am Ende ein Punkt dabei raus." Personal: Timo Singer und Johannes Fürst (beide Kreuzbandriss) sind mindestens bis Winter außer Gefecht.

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach einer kurzen Sommerpause und Vorbereitungsphase geht's am ersten Spieltag gleich gegen den Aufsteiger aus Sallach. Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt und wollen am Samstag einen Sieg einfahren wissen aber auch um die Schwere der Aufgabe. Der SVS startet nach dem Aufstieg sicher mit viel Euphorie in die Bezirksliga und wird am Samstag sehr motiviert sein." Personal: Mit Daniel Bauer, Bennet Ademaj, Philipp Schmalhofer, Dion Galuschko, Fabian Körner und Julian Mayer stehen sechs Akteure nicht zur Verfügung.