 2026-07-01T07:36:38.002Z

Vereinsnachrichten

Eröffnungsspiel der Regionalliga-Saison gegen den SSV Ulm

von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 16:24 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stuttgarter Kickers

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Regionalliga Südwest
Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers eröffnen die Regionalliga Südwest-Saison 2026/27 im heimischen GAZi-Stadion auf der Waldau. Zum offiziellen Eröffnungsspiel empfängt die Mannschaft am Freitag, den 07. August 2026, um 19:00 Uhr den SSV Ulm 1846 Fußball.

Der Ticketvorverkauf für die Partie startet am Freitag, den 24. Juli 2026, um 12:00 Uhr. Wer sich schon vorher die besten Sitzplätze sichern möchte, kann dies weiterhin über eine Dauerkarte tun.