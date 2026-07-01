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Vereinsnachrichten
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Eröffnungsspiel der Regionalliga-Saison gegen den SSV Ulm
Die Stuttgarter Kickers eröffnen die Regionalliga Südwest-Saison 2026/27 im heimischen GAZi-Stadion auf der Waldau. Zum offiziellen Eröffnungsspiel empfängt die Mannschaft am Freitag, den 07. August 2026, um 19:00 Uhr den SSV Ulm 1846 Fußball.
Der Ticketvorverkauf für die Partie startet am Freitag, den 24. Juli 2026, um 12:00 Uhr. Wer sich schon vorher die besten Sitzplätze sichern möchte, kann dies weiterhin über eine Dauerkarte tun.