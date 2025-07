Eröffnungsspiel bei Eutin 08: Der Spielplan der Oberliga!

Die ersten Spieltag der Oberliga Schleswig-Holstein

1. Spieltag

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr Eutin 08 - Oldenburger SV 1865

Sa., 02.08.25 13:00 Uhr FC Kilia Kiel - Holstein Kiel U23 II

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - Inter Türkspor Kiel

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr TuS Rotenhof - VfR Neumünster

Sa., 02.08.25 14:30 Uhr SV Preußen Reinfeld - MTSV Hohenwestedt

So., 03.08.25 13:00 Uhr Heider SV - Kaltenkirchener Turnerschaft

So., 03.08.25 14:00 Uhr SV Eichede - TSV Nordmark Satrup

So., 03.08.25 14:00 Uhr SV Todesfelde - 1. FC Phönix Lübeck II



2. Spieltag

Di., 05.08.25 19:00 Uhr VfR Neumünster - FC Kilia Kiel

Di., 05.08.25 19:00 Uhr Inter Türkspor Kiel - Eutin 08

Di., 05.08.25 19:00 Uhr Oldenburger SV 1865 - SV Preußen Reinfeld

Di., 05.08.25 19:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - Heider SV

Mi., 06.08.25 19:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - Polizei SV Union Neumünster

Mi., 06.08.25 19:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - SV Todesfelde

Mi., 06.08.25 19:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - SV Eichede

Mi., 06.08.25 19:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - TuS Rotenhof



3. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:15 Uhr FC Kilia Kiel - TSV Nordmark Satrup

Fr., 08.08.25 19:30 Uhr Eutin 08 - Holstein Kiel U23 II

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Heider SV - Oldenburger SV 1865

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - VfR Neumünster

Sa., 09.08.25 14:30 Uhr SV Preußen Reinfeld - Inter Türkspor Kiel

Sa., 09.08.25 16:00 Uhr SV Eichede - TuS Rotenhof

So., 10.08.25 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - Kaltenkirchener Turnerschaft

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Todesfelde - MTSV Hohenwestedt



4. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - 1. FC Phönix Lübeck II

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - SV Eichede

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TuS Rotenhof - FC Kilia Kiel

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - Polizei SV Union Neumünster

Sa., 16.08.25 16:00 Uhr Oldenburger SV 1865 - SV Todesfelde

So., 17.08.25 14:00 Uhr VfR Neumünster - Eutin 08

So., 17.08.25 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - SV Preußen Reinfeld

So., 17.08.25 16:00 Uhr Inter Türkspor Kiel - Heider SV



5. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:30 Uhr Eutin 08 - TSV Nordmark Satrup

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Heider SV - Holstein Kiel U23 II

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - TuS Rotenhof

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - MTSV Hohenwestedt

Sa., 23.08.25 14:30 Uhr SV Preußen Reinfeld - VfR Neumünster

So., 24.08.25 14:00 Uhr SV Eichede - FC Kilia Kiel

So., 24.08.25 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - Oldenburger SV 1865

So., 24.08.25 14:00 Uhr SV Todesfelde - Inter Türkspor Kiel