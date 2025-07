Eröffnungsspiel Bayernliga Süd: Zum 100. Geburtstag kommen die Löwen

Die Sommerpause ist beendet: Die Bayernliga Süd legt am Freitagabend mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem TSV Kottern und dem TSV 1860 München II los. Der Allgäuer Klub aus dem Kemptener Stadtteil feiert in diesen Tagen den 100. Geburtstag der Fußballabteilung. Ein Auftaktsieg gegen die Profireserve aus Giesing, und die Stimmung im Festzelt wäre am Wochenende wahrscheinlich noch ein wenig besser. Anpfiff in der ABT-Arena ist am Freitag um 18:30 Uhr.