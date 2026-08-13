Eröffnungsspiel 2.0

Vor vier Jahren standen sich Zuzenhausen (weiß) und Eppingen (rot) zum letzten Mal im Verbandsliga-Saisoneröffnungsspiel gegenüber. – Foto: Siegfried Lörz

Der Freitag soll ein Festtag für den Sinsheimer Fußball werden. Die – mit Ausnahme der TSG Hoffenheim natürlich – beiden Aushängeschilder des Kreises, bestreiten den Eröffnungs-Kick zur Saison 2026/27. Der Anpfiff um 19.30 Uhr im Zuzenhausener Häuselgrund ist extra so spät gewählt, um den Zuschauern die ganz große Hitze nicht bieten zu müssen und so für möglichst optimale Rahmenbedingungen zu sorgen. Vor vier Jahren rollte der Ball bereits ab 18 Uhr, damals hatte Eppingen Heimrecht und Zuzenhausen feierte einen starken 4:2-Sieg. Dieses Mal sehen die Vorzeichen anders aus: Eppingen ist angesichts seiner Transfertätigkeiten einer der Meisterschaftskandidaten, Zuzenhausen nach einer durchwachsenen Runde und eher entwicklungsfähigen Neuzugängen der klare Außenseiter im Derby.

Gleichzeitig fühlen sich die Grün-Weißen in der vermeintlichen Außenseiterrolle nicht unwohl. "Wenn man sich die Eppinger Transfers ansieht, weiß man wohin die Reise gehen soll", rechnet Bürger mit einem VfB weit oben in der Tabelle. Unter den Neuen sind laut ihm, "mit Alessandro Sautter, Mattia Trianni und Torhüter Akar Akin richtig routinierte Kicker, die eine erfahrene Achse bilden."

Große Vorfreude bestimmt die Trainingswoche in Zuze. "Wir haben richtig Bock bei uns zuhause mit so einem Spiel starten zu dürfen", sagt Andreas Bürger. Für den FC-Trainer ist schlicht und ergreifend, "eine coole Sache."

Beim FC ist die Zuversicht nach einer sehr erfolgreichen Vorbereitung groß, der Einzug ins Viertelfinale des badischen Pokals sticht hervor. "Wir sind selbstbewusst, weil wir es auch geschafft haben deutlich mehr Tore zu erzielen, was nach der Vorsaison ein wichtiges Anliegen von uns ist", sagt Bürger. Strenggenommen hatte seine Mannschaft aber auch die Pflicht ins Viertelfinale einzuschließen, schließlich meinten es die Lose gut mit Zuzenhausen. In den ersten vier Runden ging es ausschließlich gegen klassentiefere Konkurrenten.

In Zuzenhausen ist man also gut informiert über den Gegner, mit dem man seit mittlerweile zwölf Jahren bis auf zwei Spielzeiten immer in der gleichen Liga an den Start gegangen ist. Die Vereine und Spieler haben großen Respekt voreinander, die jeweiligen direkten Duelle waren stets sehr umkämpfte Angelegenheiten. Drei der vergangenen fünf Partien endeten unentschieden.

Personell ist die Lage vor dem Derby nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Die Sperre gegen Yannick Heinlein schmerzt. "Das ist schon brutal", sagt Bürger zu den drei Partien Zwangspause, die der Linksfuß nach seiner Roten Karte in der zweiten Pokalrunde gegen Neuenheim erhalten hat. Das Eppingen-Spiel ist das letzte Mal, dass "Yonne" aussetzen muss.

Darüber hinaus fehlt Norman Refior nach seiner Meniskus-Operation vier bis sechs Wochen. Ähnlich lange dürfte es noch bei Marvin Braasch dauern. Der Innenverteidiger befindet sich nach seinem angerissenen Kreuzband aus der Wintervorbereitung im Aufbautraining. Neuzugang Brandon Gurley arbeitet nach einer Muskelverletzung am Comeback und einen kuriosen Ausfall gilt es für einen weitern Neuen zu verkraften. Giulio Rapisarda sitzt im Urlaub auf Sizilien quasi fest, da der Ätna Asche und Lava spukt, was den Flugverkehr zwangsläufig lahmlegt.

VfB Eppingen

Während in Zuzenhausen durch den Vierteleinzug die Hoffnung auf einen noch tieferen Lauf im Pokalwettbewerb vorherrscht, mussten die Eppinger dieses Ziel am vergangenen Sonntag begraben. 0:1 unterlag der VfB beim A-Ligisten SpVgg Neckarsteinach, der seinem Erfolgslauf einen weiteren Sieg über einen höherklassigen Gegner hinzufügte.

"Das beschäftigt mich überhaupt nicht mehr. Für uns zählt nur Zuzenhausen und die Liga, das ist viel wichtiger", sagt David Pfeiffer mit ein paar Tagen Abstand. Seine Mannschaft ist trotz des Pokalaus gut in Form, wobei der VfB-Trainer einen Kritikpunkt anbringt: "Fünf von sechs Bankspielern am Sonntag haben aus Urlaubsgründen zwei Wochen zuvor nicht trainiert. Das ist nicht optimal."

Diese Woche durfte Pfeifer aber wieder deutlich mehr Kicker im Training auf das Eröffnungsspiel vorbereiten. Die Anstoßzeit passt ihm hervorragend. "Ich bin ein großer Fan von Freitagabendspielen. Da herrscht eine besondere Atmosphäre, dazu haben wir das Derby und an einem ersten Spieltag weiß man obendrein nicht so richtig, wo man steht."

Zusammengefasst benutzt er ähnliche Worte wie sein Zuzenhausener Trainerkollege: "In der Gesamtkonstellation ist das ein cooles Event, auf das alle bei uns heiß sind." Den FC schätzt er sehr motiviert ein, "da sie nach dem sicher nicht idealen letzten Jahr jetzt direkt gegen uns zeigen wollen, was sie können."

Was die Startaufstellung angeht, ist die Frage des Torhüters längst beantwortet. Neuzugang und Rückkehrer Akar Akin (25 Jahre) steht im Kasten. "Diese Frage hat sich im Prinzip nicht gestellt, da Nick Blabusch zuletzt verletzt und im Urlaub war", konstatiert Pfeiffer und ergänzt, "Akir hat es in der Vorbereitung richtig gut gemacht und erfüllt die Erwartungen, die wir an ihn hatten."