Eröffnung unseres neuen Vereinsheimes mit dem FC Memmingen

Am 22 Juni 2025 um 15:00 Uhr feiern wir die Eröffnung unseres neuen Vereinsheims und begrüßen dabei einen ganz besonderen Gast: den Meister der Bayernliga Süd und frischgebackenen Regionalliga-Aufsteiger, den FC Memmingen! Auch der SSV Markt Rettenbach hat Grund zur Freude, denn bereits drei Spieltage vor Saisonende sicherte er sich die Meisterschaft in der A-Klasse Allgäu 1 und steigt in die Kreisklasse auf.

Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit dem FC Memmingen unser neues Vereinsheim einzuweihen und laden alle Fußballbegeisterten herzlich ein, diese besonderen Meisterteams live zu erleben. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt – kommt vorbei und feiert mit uns!