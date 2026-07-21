Eröffnung in Johannisthal: Das ist der Berlin-Liga-Spielplan 38 Spieltage im Überblick von ser · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Arlinghaus

Der Spielplan für die neue Berlin-Liga-Saison 2026/27 ist da.

1. Spieltag

14.08.26 Sportfreunde Johannisthal - TSV Rudow Berlin

15.08.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - FC Internationale Berlin

15.08.26 FC Viktoria 1889 Berlin - SC Staaken

15.08.26 VfB Fortuna Biesdorf - Berliner SC

15.08.26 SV Empor Berlin - TSV Mariendorf 1897

16.08.26 FSV Spandauer Kickers - SC Charlottenburg

16.08.26 Frohnauer SC 1946 - 1. FC Wilmersdorf

16.08.26 SV BW Hohen Neuendorf - Berlin Türkspor

16.08.26 S.D. Croatia Berlin - BFC Meteor 06



2. Spieltag

28.08.26 TSV Rudow Berlin - SFC Stern 1900

28.08.26 SC Charlottenburg - FC Viktoria 1889 Berlin

28.08.26 Berlin Türkspor - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

29.08.26 FSV Spandauer Kickers - SV Empor Berlin

30.08.26 Frohnauer SC 1946 - SV BW Hohen Neuendorf

30.08.26 Berliner SC - BFC Meteor 06

30.08.26 Sportfreunde Johannisthal - VfB Fortuna Biesdorf

30.08.26 SC Staaken - FC Internationale Berlin

30.08.26 TSV Mariendorf 1897 - S.D. Croatia Berlin





3. Spieltag

11.09.26 BFC Meteor 06 - TSV Mariendorf 1897

12.09.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - 1. FC Wilmersdorf

12.09.26 FC Viktoria 1889 Berlin - Sportfreunde Johannisthal

12.09.26 VfB Fortuna Biesdorf - FSV Spandauer Kickers

12.09.26 SV Empor Berlin - Frohnauer SC 1946

12.09.26 FC Internationale Berlin - Berliner SC

13.09.26 SFC Stern 1900 - SC Staaken

13.09.26 SV BW Hohen Neuendorf - TSV Rudow Berlin

13.09.26 S.D. Croatia Berlin - Berlin Türkspor



4. Spieltag

03.09.26 VfB Fortuna Biesdorf - BFC Meteor 06

09.09.26 Frohnauer SC 1946 - SC Staaken

09.09.26 FC Viktoria 1889 Berlin - S.D. Croatia Berlin

09.09.26 SC Charlottenburg - Berlin Türkspor

09.09.26 1. FC Wilmersdorf - TSV Rudow Berlin

16.09.26 SV Empor Berlin - FC Internationale Berlin

16.09.26 FSV Spandauer Kickers - Berliner SC

16.09.26 Sportfreunde Johannisthal - TSV Mariendorf 1897

17.09.26 SV BW Hohen Neuendorf - SFC Stern 1900





5. Spieltag

18.09.26 TSV Rudow Berlin - SC Staaken

18.09.26 SC Charlottenburg - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

18.09.26 1. FC Wilmersdorf - S.D. Croatia Berlin

18.09.26 Berlin Türkspor - BFC Meteor 06

20.09.26 FSV Spandauer Kickers - FC Viktoria 1889 Berlin

20.09.26 Frohnauer SC 1946 - VfB Fortuna Biesdorf

20.09.26 Berliner SC - SFC Stern 1900

20.09.26 SV BW Hohen Neuendorf - SV Empor Berlin

20.09.26 TSV Mariendorf 1897 - FC Internationale Berlin



6. Spieltag

25.09.26 BFC Meteor 06 - 1. FC Wilmersdorf

26.09.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Sportfreunde Johannisthal

26.09.26 FC Viktoria 1889 Berlin - Frohnauer SC 1946

26.09.26 VfB Fortuna Biesdorf - SV BW Hohen Neuendorf

26.09.26 SV Empor Berlin - TSV Rudow Berlin

26.09.26 FC Internationale Berlin - Berlin Türkspor

27.09.26 SFC Stern 1900 - TSV Mariendorf 1897

27.09.26 SC Staaken - Berliner SC

27.09.26 S.D. Croatia Berlin - SC Charlottenburg



7. Spieltag

09.10.26 BFC Meteor 06 - Sportfreunde Johannisthal

10.10.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Frohnauer SC 1946

10.10.26 VfB Fortuna Biesdorf - TSV Rudow Berlin

10.10.26 FC Internationale Berlin - SC Charlottenburg

10.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin - SV Empor Berlin

11.10.26 SFC Stern 1900 - 1. FC Wilmersdorf

11.10.26 Berliner SC - TSV Mariendorf 1897

11.10.26 SC Staaken - Berlin Türkspor

11.10.26 S.D. Croatia Berlin - FSV Spandauer Kickers



8. Spieltag

30.09.26 BFC Meteor 06 - FC Viktoria 1889 Berlin

30.09.26 Berlin Türkspor - Sportfreunde Johannisthal

07.10.26 TSV Rudow Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

07.10.26 Berliner SC - Frohnauer SC 1946

07.10.26 SFC Stern 1900 - SV Empor Berlin

07.10.26 FC Internationale Berlin - VfB Fortuna Biesdorf

07.10.26 1. FC Wilmersdorf - SC Charlottenburg

14.10.26 TSV Mariendorf 1897 - FSV Spandauer Kickers

14.10.26 SC Staaken - SV BW Hohen Neuendorf



9. Spieltag

16.10.26 TSV Rudow Berlin - Berliner SC

16.10.26 SC Charlottenburg - BFC Meteor 06

16.10.26 1. FC Wilmersdorf - FC Internationale Berlin

16.10.26 Berlin Türkspor - SFC Stern 1900

17.10.26 SV Empor Berlin - VfB Fortuna Biesdorf

18.10.26 FSV Spandauer Kickers - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

18.10.26 SV BW Hohen Neuendorf - FC Viktoria 1889 Berlin

18.10.26 Sportfreunde Johannisthal - S.D. Croatia Berlin

18.10.26 TSV Mariendorf 1897 - SC Staaken



10. Spieltag

21.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin - FC Internationale Berlin

22.10.26 VfB Fortuna Biesdorf - SFC Stern 1900

28.10.26 Frohnauer SC 1946 - TSV Mariendorf 1897

28.10.26 SV Empor Berlin - SC Staaken

28.10.26 FSV Spandauer Kickers - Berlin Türkspor

28.10.26 Sportfreunde Johannisthal - 1. FC Wilmersdorf

28.10.26 SC Charlottenburg - TSV Rudow Berlin

29.10.26 SV BW Hohen Neuendorf - Berliner SC

05.11.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - S.D. Croatia Berlin



11. Spieltag

23.10.26 TSV Rudow Berlin - BFC Meteor 06

23.10.26 SC Charlottenburg - Frohnauer SC 1946

23.10.26 1. FC Wilmersdorf - SV BW Hohen Neuendorf

23.10.26 Berlin Türkspor - SV Empor Berlin

24.10.26 FC Internationale Berlin - S.D. Croatia Berlin

25.10.26 SFC Stern 1900 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

25.10.26 Berliner SC - FC Viktoria 1889 Berlin

25.10.26 Sportfreunde Johannisthal - FSV Spandauer Kickers

25.10.26 TSV Mariendorf 1897 - VfB Fortuna Biesdorf



12. Spieltag

30.10.26 BFC Meteor 06 - FC Internationale Berlin

31.10.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SC Staaken

31.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin - TSV Mariendorf 1897

31.10.26 VfB Fortuna Biesdorf - Berlin Türkspor

31.10.26 SV Empor Berlin - 1. FC Wilmersdorf

01.11.26 FSV Spandauer Kickers - TSV Rudow Berlin

01.11.26 Frohnauer SC 1946 - Sportfreunde Johannisthal

01.11.26 SV BW Hohen Neuendorf - SC Charlottenburg

01.11.26 S.D. Croatia Berlin - SFC Stern 1900



13. Spieltag

06.11.26 TSV Rudow Berlin - TSV Mariendorf 1897

06.11.26 SC Charlottenburg - SFC Stern 1900

06.11.26 1. FC Wilmersdorf - SC Staaken

06.11.26 Berlin Türkspor - Berliner SC

07.11.26 VfB Fortuna Biesdorf - FC Viktoria 1889 Berlin

08.11.26 FSV Spandauer Kickers - BFC Meteor 06

08.11.26 Frohnauer SC 1946 - S.D. Croatia Berlin

08.11.26 SV BW Hohen Neuendorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

08.11.26 Sportfreunde Johannisthal - FC Internationale Berlin



14. Spieltag

20.11.26 TSV Rudow Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin

20.11.26 BFC Meteor 06 - Frohnauer SC 1946

21.11.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SV Empor Berlin

21.11.26 FC Internationale Berlin - FSV Spandauer Kickers

22.11.26 SFC Stern 1900 - Sportfreunde Johannisthal

22.11.26 Berliner SC - 1. FC Wilmersdorf

22.11.26 TSV Mariendorf 1897 - Berlin Türkspor

22.11.26 SC Staaken - SC Charlottenburg

22.11.26 S.D. Croatia Berlin - SV BW Hohen Neuendorf



15. Spieltag

11.11.26 TSV Mariendorf 1897 - SC Charlottenburg

11.11.26 Berliner SC - Sportfreunde Johannisthal

11.11.26 Berlin Türkspor - 1. FC Wilmersdorf

24.11.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin

25.11.26 SC Staaken - FSV Spandauer Kickers

25.11.26 SFC Stern 1900 - Frohnauer SC 1946

25.11.26 FC Internationale Berlin - SV BW Hohen Neuendorf

25.11.26 BFC Meteor 06 - SV Empor Berlin

25.11.26 S.D. Croatia Berlin - VfB Fortuna Biesdorf



16. Spieltag

27.11.26 SC Charlottenburg - Berliner SC

27.11.26 1. FC Wilmersdorf - TSV Mariendorf 1897

27.11.26 Berlin Türkspor - TSV Rudow Berlin

28.11.26 VfB Fortuna Biesdorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

28.11.26 SV Empor Berlin - S.D. Croatia Berlin

29.11.26 FSV Spandauer Kickers - SFC Stern 1900

29.11.26 Frohnauer SC 1946 - FC Internationale Berlin

29.11.26 SV BW Hohen Neuendorf - BFC Meteor 06

29.11.26 Sportfreunde Johannisthal - SC Staaken



17. Spieltag

04.12.26 TSV Rudow Berlin - FC Internationale Berlin

04.12.26 SC Charlottenburg - SV Empor Berlin

04.12.26 1. FC Wilmersdorf - VfB Fortuna Biesdorf

04.12.26 Berlin Türkspor - FC Viktoria 1889 Berlin

06.12.26 SFC Stern 1900 - BFC Meteor 06

06.12.26 FSV Spandauer Kickers - Frohnauer SC 1946

06.12.26 Berliner SC - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

06.12.26 Sportfreunde Johannisthal - SV BW Hohen Neuendorf

06.12.26 SC Staaken - S.D. Croatia Berlin



18. Spieltag

11.12.26 BFC Meteor 06 - SC Staaken

12.12.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - TSV Mariendorf 1897

12.12.26 FC Viktoria 1889 Berlin - 1. FC Wilmersdorf

12.12.26 VfB Fortuna Biesdorf - SC Charlottenburg

12.12.26 SV Empor Berlin - Sportfreunde Johannisthal

12.12.26 FC Internationale Berlin - SFC Stern 1900

13.12.26 Frohnauer SC 1946 - TSV Rudow Berlin

13.12.26 SV BW Hohen Neuendorf - FSV Spandauer Kickers

13.12.26 S.D. Croatia Berlin - Berliner SC



19. Spieltag

18.12.26 TSV Rudow Berlin - S.D. Croatia Berlin

18.12.26 SC Charlottenburg - Sportfreunde Johannisthal

18.12.26 1. FC Wilmersdorf - FSV Spandauer Kickers

18.12.26 Berlin Türkspor - Frohnauer SC 1946

18.12.26 BFC Meteor 06 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

20.12.26 SFC Stern 1900 - FC Viktoria 1889 Berlin

20.12.26 Berliner SC - SV Empor Berlin

20.12.26 SC Staaken - VfB Fortuna Biesdorf

20.12.26 TSV Mariendorf 1897 - SV BW Hohen Neuendorf



20. Spieltag

05.02.27 Berlin Türkspor - SC Charlottenburg

05.02.27 TSV Rudow Berlin - 1. FC Wilmersdorf

05.02.27 BFC Meteor 06 - VfB Fortuna Biesdorf

06.02.27 FC Internationale Berlin - SV Empor Berlin

07.02.27 SFC Stern 1900 - SV BW Hohen Neuendorf

07.02.27 Berliner SC - FSV Spandauer Kickers

07.02.27 SC Staaken - Frohnauer SC 1946

07.02.27 S.D. Croatia Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin

07.02.27 TSV Mariendorf 1897 - Sportfreunde Johannisthal



21. Spieltag

12.02.27 SC Charlottenburg - 1. FC Wilmersdorf

13.02.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - TSV Rudow Berlin

13.02.27 SV Empor Berlin - SFC Stern 1900

13.02.27 VfB Fortuna Biesdorf - FC Internationale Berlin

13.02.27 FC Viktoria 1889 Berlin - BFC Meteor 06

14.02.27 FSV Spandauer Kickers - TSV Mariendorf 1897

14.02.27 SV BW Hohen Neuendorf - SC Staaken

14.02.27 Sportfreunde Johannisthal - Berlin Türkspor

14.02.27 Frohnauer SC 1946 - Berliner SC



22. Spieltag

19.02.27 Berlin Türkspor - VfB Fortuna Biesdorf

19.02.27 1. FC Wilmersdorf - SV Empor Berlin

19.02.27 SC Charlottenburg - SV BW Hohen Neuendorf

19.02.27 TSV Rudow Berlin - FSV Spandauer Kickers

20.02.27 FC Internationale Berlin - BFC Meteor 06

21.02.27 SFC Stern 1900 - S.D. Croatia Berlin

21.02.27 SC Staaken - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

21.02.27 Sportfreunde Johannisthal - Frohnauer SC 1946

21.02.27 TSV Mariendorf 1897 - FC Viktoria 1889 Berlin



23. Spieltag

26.02.27 BFC Meteor 06 - SFC Stern 1900

27.02.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Berliner SC

27.02.27 SV Empor Berlin - SC Charlottenburg

27.02.27 VfB Fortuna Biesdorf - 1. FC Wilmersdorf

27.02.27 FC Internationale Berlin - TSV Rudow Berlin

27.02.27 FC Viktoria 1889 Berlin - Berlin Türkspor

28.02.27 Frohnauer SC 1946 - FSV Spandauer Kickers

28.02.27 SV BW Hohen Neuendorf - Sportfreunde Johannisthal

28.02.27 S.D. Croatia Berlin - SC Staaken



24. Spieltag

05.03.27 1. FC Wilmersdorf - FC Viktoria 1889 Berlin

05.03.27 SC Charlottenburg - VfB Fortuna Biesdorf

05.03.27 TSV Rudow Berlin - Frohnauer SC 1946

07.03.27 SFC Stern 1900 - FC Internationale Berlin

07.03.27 FSV Spandauer Kickers - SV BW Hohen Neuendorf

07.03.27 Berliner SC - S.D. Croatia Berlin

07.03.27 SC Staaken - BFC Meteor 06

07.03.27 Sportfreunde Johannisthal - SV Empor Berlin

07.03.27 TSV Mariendorf 1897 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin



25. Spieltag

12.03.27 BFC Meteor 06 - Berliner SC

13.03.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Berlin Türkspor

13.03.27 SV Empor Berlin - FSV Spandauer Kickers

13.03.27 VfB Fortuna Biesdorf - Sportfreunde Johannisthal

13.03.27 FC Internationale Berlin - SC Staaken

13.03.27 FC Viktoria 1889 Berlin - SC Charlottenburg

14.03.27 SFC Stern 1900 - TSV Rudow Berlin

14.03.27 SV BW Hohen Neuendorf - Frohnauer SC 1946

14.03.27 S.D. Croatia Berlin - TSV Mariendorf 1897



26. Spieltag

19.03.27 Berlin Türkspor - SV BW Hohen Neuendorf

19.03.27 1. FC Wilmersdorf - Frohnauer SC 1946

19.03.27 SC Charlottenburg - FSV Spandauer Kickers

19.03.27 TSV Rudow Berlin - Sportfreunde Johannisthal

19.03.27 BFC Meteor 06 - S.D. Croatia Berlin

20.03.27 FC Internationale Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

21.03.27 Berliner SC - VfB Fortuna Biesdorf

21.03.27 SC Staaken - FC Viktoria 1889 Berlin

21.03.27 TSV Mariendorf 1897 - SV Empor Berlin



27. Spieltag

25.03.27 SV BW Hohen Neuendorf - TSV Mariendorf 1897

26.03.27 FSV Spandauer Kickers - 1. FC Wilmersdorf

26.03.27 Frohnauer SC 1946 - Berlin Türkspor

26.03.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - BFC Meteor 06

26.03.27 S.D. Croatia Berlin - TSV Rudow Berlin

26.03.27 SV Empor Berlin - Berliner SC

26.03.27 VfB Fortuna Biesdorf - SC Staaken

26.03.27 FC Viktoria 1889 Berlin - SFC Stern 1900

26.03.27 Sportfreunde Johannisthal - SC Charlottenburg



28. Spieltag

29.03.27 SFC Stern 1900 - VfB Fortuna Biesdorf

29.03.27 Berliner SC - SV BW Hohen Neuendorf

29.03.27 FC Internationale Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin

29.03.27 Berlin Türkspor - FSV Spandauer Kickers

29.03.27 1. FC Wilmersdorf - Sportfreunde Johannisthal

29.03.27 TSV Rudow Berlin - SC Charlottenburg

29.03.27 S.D. Croatia Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

29.03.27 TSV Mariendorf 1897 - Frohnauer SC 1946

29.03.27 SC Staaken - SV Empor Berlin



29. Spieltag

02.04.27 SC Charlottenburg - TSV Mariendorf 1897

02.04.27 1. FC Wilmersdorf - Berlin Türkspor

03.04.27 SV Empor Berlin - BFC Meteor 06

03.04.27 VfB Fortuna Biesdorf - S.D. Croatia Berlin

03.04.27 FC Viktoria 1889 Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

04.04.27 FSV Spandauer Kickers - SC Staaken

04.04.27 Frohnauer SC 1946 - SFC Stern 1900

04.04.27 Sportfreunde Johannisthal - Berliner SC

04.04.27 SV BW Hohen Neuendorf - FC Internationale Berlin



30. Spieltag

09.04.27 TSV Rudow Berlin - SV BW Hohen Neuendorf

09.04.27 Berlin Türkspor - S.D. Croatia Berlin

09.04.27 1. FC Wilmersdorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

11.04.27 FSV Spandauer Kickers - VfB Fortuna Biesdorf

11.04.27 Frohnauer SC 1946 - SV Empor Berlin

11.04.27 Berliner SC - FC Internationale Berlin

11.04.27 SC Staaken - SFC Stern 1900

11.04.27 Sportfreunde Johannisthal - FC Viktoria 1889 Berlin

11.04.27 TSV Mariendorf 1897 - BFC Meteor 06



31. Spieltag

16.04.27 BFC Meteor 06 - Berlin Türkspor

17.04.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SC Charlottenburg

17.04.27 SV Empor Berlin - SV BW Hohen Neuendorf

17.04.27 VfB Fortuna Biesdorf - Frohnauer SC 1946

17.04.27 FC Internationale Berlin - TSV Mariendorf 1897

17.04.27 FC Viktoria 1889 Berlin - FSV Spandauer Kickers

18.04.27 SFC Stern 1900 - Berliner SC

18.04.27 SC Staaken - TSV Rudow Berlin

18.04.27 S.D. Croatia Berlin - 1. FC Wilmersdorf



32. Spieltag

23.04.27 TSV Rudow Berlin - SV Empor Berlin

23.04.27 Berlin Türkspor - FC Internationale Berlin

23.04.27 1. FC Wilmersdorf - BFC Meteor 06

23.04.27 SC Charlottenburg - S.D. Croatia Berlin

25.04.27 Frohnauer SC 1946 - FC Viktoria 1889 Berlin

25.04.27 Berliner SC - SC Staaken

25.04.27 SV BW Hohen Neuendorf - VfB Fortuna Biesdorf

25.04.27 Sportfreunde Johannisthal - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

25.04.27 TSV Mariendorf 1897 - SFC Stern 1900



33. Spieltag

30.04.27 BFC Meteor 06 - SC Charlottenburg

01.05.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - FSV Spandauer Kickers

01.05.27 VfB Fortuna Biesdorf - SV Empor Berlin

01.05.27 FC Internationale Berlin - 1. FC Wilmersdorf

01.05.27 FC Viktoria 1889 Berlin - SV BW Hohen Neuendorf

02.05.27 SFC Stern 1900 - Berlin Türkspor

02.05.27 Berliner SC - TSV Rudow Berlin

02.05.27 SC Staaken - TSV Mariendorf 1897

02.05.27 S.D. Croatia Berlin - Sportfreunde Johannisthal



34. Spieltag

07.05.27 BFC Meteor 06 - TSV Rudow Berlin

08.05.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SFC Stern 1900

08.05.27 VfB Fortuna Biesdorf - TSV Mariendorf 1897

08.05.27 FC Viktoria 1889 Berlin - Berliner SC

08.05.27 SV Empor Berlin - Berlin Türkspor

09.05.27 FSV Spandauer Kickers - Sportfreunde Johannisthal

09.05.27 Frohnauer SC 1946 - SC Charlottenburg

09.05.27 SV BW Hohen Neuendorf - 1. FC Wilmersdorf

09.05.27 S.D. Croatia Berlin - FC Internationale Berlin



35. Spieltag

21.05.27 TSV Rudow Berlin - VfB Fortuna Biesdorf

21.05.27 Berlin Türkspor - SC Staaken

21.05.27 1. FC Wilmersdorf - SFC Stern 1900

21.05.27 SC Charlottenburg - FC Internationale Berlin

22.05.27 SV Empor Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin

23.05.27 FSV Spandauer Kickers - S.D. Croatia Berlin

23.05.27 Frohnauer SC 1946 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

23.05.27 Sportfreunde Johannisthal - BFC Meteor 06

23.05.27 TSV Mariendorf 1897 - Berliner SC



36. Spieltag

28.05.27 BFC Meteor 06 - FSV Spandauer Kickers

29.05.27 FC Internationale Berlin - Sportfreunde Johannisthal

29.05.27 FC Viktoria 1889 Berlin - VfB Fortuna Biesdorf

30.05.27 SFC Stern 1900 - SC Charlottenburg

30.05.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SV BW Hohen Neuendorf

30.05.27 Berliner SC - Berlin Türkspor

30.05.27 TSV Mariendorf 1897 - TSV Rudow Berlin

30.05.27 SC Staaken - 1. FC Wilmersdorf

30.05.27 S.D. Croatia Berlin - Frohnauer SC 1946



37. Spieltag

04.06.27 Berlin Türkspor - TSV Mariendorf 1897

04.06.27 1. FC Wilmersdorf - Berliner SC

04.06.27 SC Charlottenburg - SC Staaken

05.06.27 FC Viktoria 1889 Berlin - TSV Rudow Berlin

05.06.27 SV Empor Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

06.06.27 FSV Spandauer Kickers - FC Internationale Berlin

06.06.27 Frohnauer SC 1946 - BFC Meteor 06

06.06.27 Sportfreunde Johannisthal - SFC Stern 1900

06.06.27 SV BW Hohen Neuendorf - S.D. Croatia Berlin



38. Spieltag

11.06.27 TSV Rudow Berlin - Berlin Türkspor

11.06.27 BFC Meteor 06 - SV BW Hohen Neuendorf

12.06.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - VfB Fortuna Biesdorf

12.06.27 FC Internationale Berlin - Frohnauer SC 1946

13.06.27 SFC Stern 1900 - FSV Spandauer Kickers

13.06.27 Berliner SC - SC Charlottenburg

13.06.27 SC Staaken - Sportfreunde Johannisthal

13.06.27 TSV Mariendorf 1897 - 1. FC Wilmersdorf

13.06.27 S.D. Croatia Berlin - SV Empor Berlin