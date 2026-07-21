 2026-07-21T12:15:24.401Z

Ligavorschau

Eröffnung in Johannisthal: Das ist der Berlin-Liga-Spielplan

38 Spieltage im Überblick

von ser · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
FC Viktoria
S.D. Croatia
H. Neuendorf
Wilmersdorf

Der Spielplan für die neue Berlin-Liga-Saison 2026/27 ist da.

1. Spieltag
14.08.26 Sportfreunde Johannisthal - TSV Rudow Berlin
15.08.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - FC Internationale Berlin
15.08.26 FC Viktoria 1889 Berlin - SC Staaken
15.08.26 VfB Fortuna Biesdorf - Berliner SC
15.08.26 SV Empor Berlin - TSV Mariendorf 1897
16.08.26 FSV Spandauer Kickers - SC Charlottenburg
16.08.26 Frohnauer SC 1946 - 1. FC Wilmersdorf
16.08.26 SV BW Hohen Neuendorf - Berlin Türkspor
16.08.26 S.D. Croatia Berlin - BFC Meteor 06

2. Spieltag
28.08.26 TSV Rudow Berlin - SFC Stern 1900
28.08.26 SC Charlottenburg - FC Viktoria 1889 Berlin
28.08.26 Berlin Türkspor - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
29.08.26 FSV Spandauer Kickers - SV Empor Berlin
30.08.26 Frohnauer SC 1946 - SV BW Hohen Neuendorf
30.08.26 Berliner SC - BFC Meteor 06
30.08.26 Sportfreunde Johannisthal - VfB Fortuna Biesdorf
30.08.26 SC Staaken - FC Internationale Berlin
30.08.26 TSV Mariendorf 1897 - S.D. Croatia Berlin

3. Spieltag
11.09.26 BFC Meteor 06 - TSV Mariendorf 1897
12.09.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - 1. FC Wilmersdorf
12.09.26 FC Viktoria 1889 Berlin - Sportfreunde Johannisthal
12.09.26 VfB Fortuna Biesdorf - FSV Spandauer Kickers
12.09.26 SV Empor Berlin - Frohnauer SC 1946
12.09.26 FC Internationale Berlin - Berliner SC
13.09.26 SFC Stern 1900 - SC Staaken
13.09.26 SV BW Hohen Neuendorf - TSV Rudow Berlin
13.09.26 S.D. Croatia Berlin - Berlin Türkspor

4. Spieltag
03.09.26 VfB Fortuna Biesdorf - BFC Meteor 06
09.09.26 Frohnauer SC 1946 - SC Staaken
09.09.26 FC Viktoria 1889 Berlin - S.D. Croatia Berlin
09.09.26 SC Charlottenburg - Berlin Türkspor
09.09.26 1. FC Wilmersdorf - TSV Rudow Berlin
16.09.26 SV Empor Berlin - FC Internationale Berlin
16.09.26 FSV Spandauer Kickers - Berliner SC
16.09.26 Sportfreunde Johannisthal - TSV Mariendorf 1897
17.09.26 SV BW Hohen Neuendorf - SFC Stern 1900

5. Spieltag
18.09.26 TSV Rudow Berlin - SC Staaken
18.09.26 SC Charlottenburg - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
18.09.26 1. FC Wilmersdorf - S.D. Croatia Berlin
18.09.26 Berlin Türkspor - BFC Meteor 06
20.09.26 FSV Spandauer Kickers - FC Viktoria 1889 Berlin
20.09.26 Frohnauer SC 1946 - VfB Fortuna Biesdorf
20.09.26 Berliner SC - SFC Stern 1900
20.09.26 SV BW Hohen Neuendorf - SV Empor Berlin
20.09.26 TSV Mariendorf 1897 - FC Internationale Berlin

6. Spieltag
25.09.26 BFC Meteor 06 - 1. FC Wilmersdorf
26.09.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Sportfreunde Johannisthal
26.09.26 FC Viktoria 1889 Berlin - Frohnauer SC 1946
26.09.26 VfB Fortuna Biesdorf - SV BW Hohen Neuendorf
26.09.26 SV Empor Berlin - TSV Rudow Berlin
26.09.26 FC Internationale Berlin - Berlin Türkspor
27.09.26 SFC Stern 1900 - TSV Mariendorf 1897
27.09.26 SC Staaken - Berliner SC
27.09.26 S.D. Croatia Berlin - SC Charlottenburg

7. Spieltag
09.10.26 BFC Meteor 06 - Sportfreunde Johannisthal
10.10.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Frohnauer SC 1946
10.10.26 VfB Fortuna Biesdorf - TSV Rudow Berlin
10.10.26 FC Internationale Berlin - SC Charlottenburg
10.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin - SV Empor Berlin
11.10.26 SFC Stern 1900 - 1. FC Wilmersdorf
11.10.26 Berliner SC - TSV Mariendorf 1897
11.10.26 SC Staaken - Berlin Türkspor
11.10.26 S.D. Croatia Berlin - FSV Spandauer Kickers

8. Spieltag
30.09.26 BFC Meteor 06 - FC Viktoria 1889 Berlin
30.09.26 Berlin Türkspor - Sportfreunde Johannisthal
07.10.26 TSV Rudow Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
07.10.26 Berliner SC - Frohnauer SC 1946
07.10.26 SFC Stern 1900 - SV Empor Berlin
07.10.26 FC Internationale Berlin - VfB Fortuna Biesdorf
07.10.26 1. FC Wilmersdorf - SC Charlottenburg
14.10.26 TSV Mariendorf 1897 - FSV Spandauer Kickers
14.10.26 SC Staaken - SV BW Hohen Neuendorf

9. Spieltag
16.10.26 TSV Rudow Berlin - Berliner SC
16.10.26 SC Charlottenburg - BFC Meteor 06
16.10.26 1. FC Wilmersdorf - FC Internationale Berlin
16.10.26 Berlin Türkspor - SFC Stern 1900
17.10.26 SV Empor Berlin - VfB Fortuna Biesdorf
18.10.26 FSV Spandauer Kickers - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
18.10.26 SV BW Hohen Neuendorf - FC Viktoria 1889 Berlin
18.10.26 Sportfreunde Johannisthal - S.D. Croatia Berlin
18.10.26 TSV Mariendorf 1897 - SC Staaken

10. Spieltag
21.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin - FC Internationale Berlin
22.10.26 VfB Fortuna Biesdorf - SFC Stern 1900
28.10.26 Frohnauer SC 1946 - TSV Mariendorf 1897
28.10.26 SV Empor Berlin - SC Staaken
28.10.26 FSV Spandauer Kickers - Berlin Türkspor
28.10.26 Sportfreunde Johannisthal - 1. FC Wilmersdorf
28.10.26 SC Charlottenburg - TSV Rudow Berlin
29.10.26 SV BW Hohen Neuendorf - Berliner SC
05.11.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - S.D. Croatia Berlin

11. Spieltag
23.10.26 TSV Rudow Berlin - BFC Meteor 06
23.10.26 SC Charlottenburg - Frohnauer SC 1946
23.10.26 1. FC Wilmersdorf - SV BW Hohen Neuendorf
23.10.26 Berlin Türkspor - SV Empor Berlin
24.10.26 FC Internationale Berlin - S.D. Croatia Berlin
25.10.26 SFC Stern 1900 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
25.10.26 Berliner SC - FC Viktoria 1889 Berlin
25.10.26 Sportfreunde Johannisthal - FSV Spandauer Kickers
25.10.26 TSV Mariendorf 1897 - VfB Fortuna Biesdorf

12. Spieltag
30.10.26 BFC Meteor 06 - FC Internationale Berlin
31.10.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SC Staaken
31.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin - TSV Mariendorf 1897
31.10.26 VfB Fortuna Biesdorf - Berlin Türkspor
31.10.26 SV Empor Berlin - 1. FC Wilmersdorf
01.11.26 FSV Spandauer Kickers - TSV Rudow Berlin
01.11.26 Frohnauer SC 1946 - Sportfreunde Johannisthal
01.11.26 SV BW Hohen Neuendorf - SC Charlottenburg
01.11.26 S.D. Croatia Berlin - SFC Stern 1900

13. Spieltag
06.11.26 TSV Rudow Berlin - TSV Mariendorf 1897
06.11.26 SC Charlottenburg - SFC Stern 1900
06.11.26 1. FC Wilmersdorf - SC Staaken
06.11.26 Berlin Türkspor - Berliner SC
07.11.26 VfB Fortuna Biesdorf - FC Viktoria 1889 Berlin
08.11.26 FSV Spandauer Kickers - BFC Meteor 06
08.11.26 Frohnauer SC 1946 - S.D. Croatia Berlin
08.11.26 SV BW Hohen Neuendorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
08.11.26 Sportfreunde Johannisthal - FC Internationale Berlin

14. Spieltag
20.11.26 TSV Rudow Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin
20.11.26 BFC Meteor 06 - Frohnauer SC 1946
21.11.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SV Empor Berlin
21.11.26 FC Internationale Berlin - FSV Spandauer Kickers
22.11.26 SFC Stern 1900 - Sportfreunde Johannisthal
22.11.26 Berliner SC - 1. FC Wilmersdorf
22.11.26 TSV Mariendorf 1897 - Berlin Türkspor
22.11.26 SC Staaken - SC Charlottenburg
22.11.26 S.D. Croatia Berlin - SV BW Hohen Neuendorf

15. Spieltag
11.11.26 TSV Mariendorf 1897 - SC Charlottenburg
11.11.26 Berliner SC - Sportfreunde Johannisthal
11.11.26 Berlin Türkspor - 1. FC Wilmersdorf
24.11.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin
25.11.26 SC Staaken - FSV Spandauer Kickers
25.11.26 SFC Stern 1900 - Frohnauer SC 1946
25.11.26 FC Internationale Berlin - SV BW Hohen Neuendorf
25.11.26 BFC Meteor 06 - SV Empor Berlin
25.11.26 S.D. Croatia Berlin - VfB Fortuna Biesdorf

16. Spieltag
27.11.26 SC Charlottenburg - Berliner SC
27.11.26 1. FC Wilmersdorf - TSV Mariendorf 1897
27.11.26 Berlin Türkspor - TSV Rudow Berlin
28.11.26 VfB Fortuna Biesdorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
28.11.26 SV Empor Berlin - S.D. Croatia Berlin
29.11.26 FSV Spandauer Kickers - SFC Stern 1900
29.11.26 Frohnauer SC 1946 - FC Internationale Berlin
29.11.26 SV BW Hohen Neuendorf - BFC Meteor 06
29.11.26 Sportfreunde Johannisthal - SC Staaken

17. Spieltag
04.12.26 TSV Rudow Berlin - FC Internationale Berlin
04.12.26 SC Charlottenburg - SV Empor Berlin
04.12.26 1. FC Wilmersdorf - VfB Fortuna Biesdorf
04.12.26 Berlin Türkspor - FC Viktoria 1889 Berlin
06.12.26 SFC Stern 1900 - BFC Meteor 06
06.12.26 FSV Spandauer Kickers - Frohnauer SC 1946
06.12.26 Berliner SC - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
06.12.26 Sportfreunde Johannisthal - SV BW Hohen Neuendorf
06.12.26 SC Staaken - S.D. Croatia Berlin

18. Spieltag
11.12.26 BFC Meteor 06 - SC Staaken
12.12.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - TSV Mariendorf 1897
12.12.26 FC Viktoria 1889 Berlin - 1. FC Wilmersdorf
12.12.26 VfB Fortuna Biesdorf - SC Charlottenburg
12.12.26 SV Empor Berlin - Sportfreunde Johannisthal
12.12.26 FC Internationale Berlin - SFC Stern 1900
13.12.26 Frohnauer SC 1946 - TSV Rudow Berlin
13.12.26 SV BW Hohen Neuendorf - FSV Spandauer Kickers
13.12.26 S.D. Croatia Berlin - Berliner SC

19. Spieltag
18.12.26 TSV Rudow Berlin - S.D. Croatia Berlin
18.12.26 SC Charlottenburg - Sportfreunde Johannisthal
18.12.26 1. FC Wilmersdorf - FSV Spandauer Kickers
18.12.26 Berlin Türkspor - Frohnauer SC 1946
18.12.26 BFC Meteor 06 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
20.12.26 SFC Stern 1900 - FC Viktoria 1889 Berlin
20.12.26 Berliner SC - SV Empor Berlin
20.12.26 SC Staaken - VfB Fortuna Biesdorf
20.12.26 TSV Mariendorf 1897 - SV BW Hohen Neuendorf

20. Spieltag
05.02.27 Berlin Türkspor - SC Charlottenburg
05.02.27 TSV Rudow Berlin - 1. FC Wilmersdorf
05.02.27 BFC Meteor 06 - VfB Fortuna Biesdorf
06.02.27 FC Internationale Berlin - SV Empor Berlin
07.02.27 SFC Stern 1900 - SV BW Hohen Neuendorf
07.02.27 Berliner SC - FSV Spandauer Kickers
07.02.27 SC Staaken - Frohnauer SC 1946
07.02.27 S.D. Croatia Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin
07.02.27 TSV Mariendorf 1897 - Sportfreunde Johannisthal

21. Spieltag
12.02.27 SC Charlottenburg - 1. FC Wilmersdorf
13.02.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - TSV Rudow Berlin
13.02.27 SV Empor Berlin - SFC Stern 1900
13.02.27 VfB Fortuna Biesdorf - FC Internationale Berlin
13.02.27 FC Viktoria 1889 Berlin - BFC Meteor 06
14.02.27 FSV Spandauer Kickers - TSV Mariendorf 1897
14.02.27 SV BW Hohen Neuendorf - SC Staaken
14.02.27 Sportfreunde Johannisthal - Berlin Türkspor
14.02.27 Frohnauer SC 1946 - Berliner SC

22. Spieltag
19.02.27 Berlin Türkspor - VfB Fortuna Biesdorf
19.02.27 1. FC Wilmersdorf - SV Empor Berlin
19.02.27 SC Charlottenburg - SV BW Hohen Neuendorf
19.02.27 TSV Rudow Berlin - FSV Spandauer Kickers
20.02.27 FC Internationale Berlin - BFC Meteor 06
21.02.27 SFC Stern 1900 - S.D. Croatia Berlin
21.02.27 SC Staaken - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
21.02.27 Sportfreunde Johannisthal - Frohnauer SC 1946
21.02.27 TSV Mariendorf 1897 - FC Viktoria 1889 Berlin

23. Spieltag
26.02.27 BFC Meteor 06 - SFC Stern 1900
27.02.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Berliner SC
27.02.27 SV Empor Berlin - SC Charlottenburg
27.02.27 VfB Fortuna Biesdorf - 1. FC Wilmersdorf
27.02.27 FC Internationale Berlin - TSV Rudow Berlin
27.02.27 FC Viktoria 1889 Berlin - Berlin Türkspor
28.02.27 Frohnauer SC 1946 - FSV Spandauer Kickers
28.02.27 SV BW Hohen Neuendorf - Sportfreunde Johannisthal
28.02.27 S.D. Croatia Berlin - SC Staaken

24. Spieltag
05.03.27 1. FC Wilmersdorf - FC Viktoria 1889 Berlin
05.03.27 SC Charlottenburg - VfB Fortuna Biesdorf
05.03.27 TSV Rudow Berlin - Frohnauer SC 1946
07.03.27 SFC Stern 1900 - FC Internationale Berlin
07.03.27 FSV Spandauer Kickers - SV BW Hohen Neuendorf
07.03.27 Berliner SC - S.D. Croatia Berlin
07.03.27 SC Staaken - BFC Meteor 06
07.03.27 Sportfreunde Johannisthal - SV Empor Berlin
07.03.27 TSV Mariendorf 1897 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

25. Spieltag
12.03.27 BFC Meteor 06 - Berliner SC
13.03.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Berlin Türkspor
13.03.27 SV Empor Berlin - FSV Spandauer Kickers
13.03.27 VfB Fortuna Biesdorf - Sportfreunde Johannisthal
13.03.27 FC Internationale Berlin - SC Staaken
13.03.27 FC Viktoria 1889 Berlin - SC Charlottenburg
14.03.27 SFC Stern 1900 - TSV Rudow Berlin
14.03.27 SV BW Hohen Neuendorf - Frohnauer SC 1946
14.03.27 S.D. Croatia Berlin - TSV Mariendorf 1897

26. Spieltag
19.03.27 Berlin Türkspor - SV BW Hohen Neuendorf
19.03.27 1. FC Wilmersdorf - Frohnauer SC 1946
19.03.27 SC Charlottenburg - FSV Spandauer Kickers
19.03.27 TSV Rudow Berlin - Sportfreunde Johannisthal
19.03.27 BFC Meteor 06 - S.D. Croatia Berlin
20.03.27 FC Internationale Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
21.03.27 Berliner SC - VfB Fortuna Biesdorf
21.03.27 SC Staaken - FC Viktoria 1889 Berlin
21.03.27 TSV Mariendorf 1897 - SV Empor Berlin

27. Spieltag
25.03.27 SV BW Hohen Neuendorf - TSV Mariendorf 1897
26.03.27 FSV Spandauer Kickers - 1. FC Wilmersdorf
26.03.27 Frohnauer SC 1946 - Berlin Türkspor
26.03.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - BFC Meteor 06
26.03.27 S.D. Croatia Berlin - TSV Rudow Berlin
26.03.27 SV Empor Berlin - Berliner SC
26.03.27 VfB Fortuna Biesdorf - SC Staaken
26.03.27 FC Viktoria 1889 Berlin - SFC Stern 1900
26.03.27 Sportfreunde Johannisthal - SC Charlottenburg

28. Spieltag
29.03.27 SFC Stern 1900 - VfB Fortuna Biesdorf
29.03.27 Berliner SC - SV BW Hohen Neuendorf
29.03.27 FC Internationale Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin
29.03.27 Berlin Türkspor - FSV Spandauer Kickers
29.03.27 1. FC Wilmersdorf - Sportfreunde Johannisthal
29.03.27 TSV Rudow Berlin - SC Charlottenburg
29.03.27 S.D. Croatia Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
29.03.27 TSV Mariendorf 1897 - Frohnauer SC 1946
29.03.27 SC Staaken - SV Empor Berlin

29. Spieltag
02.04.27 SC Charlottenburg - TSV Mariendorf 1897
02.04.27 1. FC Wilmersdorf - Berlin Türkspor
03.04.27 SV Empor Berlin - BFC Meteor 06
03.04.27 VfB Fortuna Biesdorf - S.D. Croatia Berlin
03.04.27 FC Viktoria 1889 Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
04.04.27 FSV Spandauer Kickers - SC Staaken
04.04.27 Frohnauer SC 1946 - SFC Stern 1900
04.04.27 Sportfreunde Johannisthal - Berliner SC
04.04.27 SV BW Hohen Neuendorf - FC Internationale Berlin

30. Spieltag
09.04.27 TSV Rudow Berlin - SV BW Hohen Neuendorf
09.04.27 Berlin Türkspor - S.D. Croatia Berlin
09.04.27 1. FC Wilmersdorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
11.04.27 FSV Spandauer Kickers - VfB Fortuna Biesdorf
11.04.27 Frohnauer SC 1946 - SV Empor Berlin
11.04.27 Berliner SC - FC Internationale Berlin
11.04.27 SC Staaken - SFC Stern 1900
11.04.27 Sportfreunde Johannisthal - FC Viktoria 1889 Berlin
11.04.27 TSV Mariendorf 1897 - BFC Meteor 06

31. Spieltag
16.04.27 BFC Meteor 06 - Berlin Türkspor
17.04.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SC Charlottenburg
17.04.27 SV Empor Berlin - SV BW Hohen Neuendorf
17.04.27 VfB Fortuna Biesdorf - Frohnauer SC 1946
17.04.27 FC Internationale Berlin - TSV Mariendorf 1897
17.04.27 FC Viktoria 1889 Berlin - FSV Spandauer Kickers
18.04.27 SFC Stern 1900 - Berliner SC
18.04.27 SC Staaken - TSV Rudow Berlin
18.04.27 S.D. Croatia Berlin - 1. FC Wilmersdorf

32. Spieltag
23.04.27 TSV Rudow Berlin - SV Empor Berlin
23.04.27 Berlin Türkspor - FC Internationale Berlin
23.04.27 1. FC Wilmersdorf - BFC Meteor 06
23.04.27 SC Charlottenburg - S.D. Croatia Berlin
25.04.27 Frohnauer SC 1946 - FC Viktoria 1889 Berlin
25.04.27 Berliner SC - SC Staaken
25.04.27 SV BW Hohen Neuendorf - VfB Fortuna Biesdorf
25.04.27 Sportfreunde Johannisthal - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
25.04.27 TSV Mariendorf 1897 - SFC Stern 1900

33. Spieltag
30.04.27 BFC Meteor 06 - SC Charlottenburg
01.05.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - FSV Spandauer Kickers
01.05.27 VfB Fortuna Biesdorf - SV Empor Berlin
01.05.27 FC Internationale Berlin - 1. FC Wilmersdorf
01.05.27 FC Viktoria 1889 Berlin - SV BW Hohen Neuendorf
02.05.27 SFC Stern 1900 - Berlin Türkspor
02.05.27 Berliner SC - TSV Rudow Berlin
02.05.27 SC Staaken - TSV Mariendorf 1897
02.05.27 S.D. Croatia Berlin - Sportfreunde Johannisthal

34. Spieltag
07.05.27 BFC Meteor 06 - TSV Rudow Berlin
08.05.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SFC Stern 1900
08.05.27 VfB Fortuna Biesdorf - TSV Mariendorf 1897
08.05.27 FC Viktoria 1889 Berlin - Berliner SC
08.05.27 SV Empor Berlin - Berlin Türkspor
09.05.27 FSV Spandauer Kickers - Sportfreunde Johannisthal
09.05.27 Frohnauer SC 1946 - SC Charlottenburg
09.05.27 SV BW Hohen Neuendorf - 1. FC Wilmersdorf
09.05.27 S.D. Croatia Berlin - FC Internationale Berlin

35. Spieltag
21.05.27 TSV Rudow Berlin - VfB Fortuna Biesdorf
21.05.27 Berlin Türkspor - SC Staaken
21.05.27 1. FC Wilmersdorf - SFC Stern 1900
21.05.27 SC Charlottenburg - FC Internationale Berlin
22.05.27 SV Empor Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin
23.05.27 FSV Spandauer Kickers - S.D. Croatia Berlin
23.05.27 Frohnauer SC 1946 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
23.05.27 Sportfreunde Johannisthal - BFC Meteor 06
23.05.27 TSV Mariendorf 1897 - Berliner SC

36. Spieltag
28.05.27 BFC Meteor 06 - FSV Spandauer Kickers
29.05.27 FC Internationale Berlin - Sportfreunde Johannisthal
29.05.27 FC Viktoria 1889 Berlin - VfB Fortuna Biesdorf
30.05.27 SFC Stern 1900 - SC Charlottenburg
30.05.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SV BW Hohen Neuendorf
30.05.27 Berliner SC - Berlin Türkspor
30.05.27 TSV Mariendorf 1897 - TSV Rudow Berlin
30.05.27 SC Staaken - 1. FC Wilmersdorf
30.05.27 S.D. Croatia Berlin - Frohnauer SC 1946

37. Spieltag
04.06.27 Berlin Türkspor - TSV Mariendorf 1897
04.06.27 1. FC Wilmersdorf - Berliner SC
04.06.27 SC Charlottenburg - SC Staaken
05.06.27 FC Viktoria 1889 Berlin - TSV Rudow Berlin
05.06.27 SV Empor Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
06.06.27 FSV Spandauer Kickers - FC Internationale Berlin
06.06.27 Frohnauer SC 1946 - BFC Meteor 06
06.06.27 Sportfreunde Johannisthal - SFC Stern 1900
06.06.27 SV BW Hohen Neuendorf - S.D. Croatia Berlin

38. Spieltag
11.06.27 TSV Rudow Berlin - Berlin Türkspor
11.06.27 BFC Meteor 06 - SV BW Hohen Neuendorf
12.06.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - VfB Fortuna Biesdorf
12.06.27 FC Internationale Berlin - Frohnauer SC 1946
13.06.27 SFC Stern 1900 - FSV Spandauer Kickers
13.06.27 Berliner SC - SC Charlottenburg
13.06.27 SC Staaken - Sportfreunde Johannisthal
13.06.27 TSV Mariendorf 1897 - 1. FC Wilmersdorf
13.06.27 S.D. Croatia Berlin - SV Empor Berlin