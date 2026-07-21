Eröffnung in Johannisthal: Das ist der Berlin-Liga-Spielplan

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Der Spielplan für die neue Berlin-Liga-Saison 2026/27 ist da.
1. Spieltag14.08.26 Sportfreunde Johannisthal - TSV Rudow Berlin 15.08.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - FC Internationale Berlin 15.08.26 FC Viktoria 1889 Berlin - SC Staaken 15.08.26 VfB Fortuna Biesdorf - Berliner SC 15.08.26 SV Empor Berlin - TSV Mariendorf 1897 16.08.26 FSV Spandauer Kickers - SC Charlottenburg 16.08.26 Frohnauer SC 1946 - 1. FC Wilmersdorf 16.08.26 SV BW Hohen Neuendorf - Berlin Türkspor 16.08.26 S.D. Croatia Berlin - BFC Meteor 06 2. Spieltag28.08.26 TSV Rudow Berlin - SFC Stern 1900 28.08.26 SC Charlottenburg - FC Viktoria 1889 Berlin 28.08.26 Berlin Türkspor - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 29.08.26 FSV Spandauer Kickers - SV Empor Berlin 30.08.26 Frohnauer SC 1946 - SV BW Hohen Neuendorf 30.08.26 Berliner SC - BFC Meteor 06 30.08.26 Sportfreunde Johannisthal - VfB Fortuna Biesdorf 30.08.26 SC Staaken - FC Internationale Berlin 30.08.26 TSV Mariendorf 1897 - S.D. Croatia Berlin 3. Spieltag11.09.26 BFC Meteor 06 - TSV Mariendorf 1897 12.09.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - 1. FC Wilmersdorf 12.09.26 FC Viktoria 1889 Berlin - Sportfreunde Johannisthal 12.09.26 VfB Fortuna Biesdorf - FSV Spandauer Kickers 12.09.26 SV Empor Berlin - Frohnauer SC 1946 12.09.26 FC Internationale Berlin - Berliner SC 13.09.26 SFC Stern 1900 - SC Staaken 13.09.26 SV BW Hohen Neuendorf - TSV Rudow Berlin 13.09.26 S.D. Croatia Berlin - Berlin Türkspor 4. Spieltag03.09.26 VfB Fortuna Biesdorf - BFC Meteor 06 09.09.26 Frohnauer SC 1946 - SC Staaken 09.09.26 FC Viktoria 1889 Berlin - S.D. Croatia Berlin 09.09.26 SC Charlottenburg - Berlin Türkspor 09.09.26 1. FC Wilmersdorf - TSV Rudow Berlin 16.09.26 SV Empor Berlin - FC Internationale Berlin 16.09.26 FSV Spandauer Kickers - Berliner SC 16.09.26 Sportfreunde Johannisthal - TSV Mariendorf 1897 17.09.26 SV BW Hohen Neuendorf - SFC Stern 1900 5. Spieltag18.09.26 TSV Rudow Berlin - SC Staaken 18.09.26 SC Charlottenburg - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 18.09.26 1. FC Wilmersdorf - S.D. Croatia Berlin 18.09.26 Berlin Türkspor - BFC Meteor 06 20.09.26 FSV Spandauer Kickers - FC Viktoria 1889 Berlin 20.09.26 Frohnauer SC 1946 - VfB Fortuna Biesdorf 20.09.26 Berliner SC - SFC Stern 1900 20.09.26 SV BW Hohen Neuendorf - SV Empor Berlin 20.09.26 TSV Mariendorf 1897 - FC Internationale Berlin 6. Spieltag25.09.26 BFC Meteor 06 - 1. FC Wilmersdorf 26.09.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Sportfreunde Johannisthal 26.09.26 FC Viktoria 1889 Berlin - Frohnauer SC 1946 26.09.26 VfB Fortuna Biesdorf - SV BW Hohen Neuendorf 26.09.26 SV Empor Berlin - TSV Rudow Berlin 26.09.26 FC Internationale Berlin - Berlin Türkspor 27.09.26 SFC Stern 1900 - TSV Mariendorf 1897 27.09.26 SC Staaken - Berliner SC 27.09.26 S.D. Croatia Berlin - SC Charlottenburg 7. Spieltag09.10.26 BFC Meteor 06 - Sportfreunde Johannisthal 10.10.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Frohnauer SC 1946 10.10.26 VfB Fortuna Biesdorf - TSV Rudow Berlin 10.10.26 FC Internationale Berlin - SC Charlottenburg 10.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin - SV Empor Berlin 11.10.26 SFC Stern 1900 - 1. FC Wilmersdorf 11.10.26 Berliner SC - TSV Mariendorf 1897 11.10.26 SC Staaken - Berlin Türkspor 11.10.26 S.D. Croatia Berlin - FSV Spandauer Kickers 8. Spieltag30.09.26 BFC Meteor 06 - FC Viktoria 1889 Berlin 30.09.26 Berlin Türkspor - Sportfreunde Johannisthal 07.10.26 TSV Rudow Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 07.10.26 Berliner SC - Frohnauer SC 1946 07.10.26 SFC Stern 1900 - SV Empor Berlin 07.10.26 FC Internationale Berlin - VfB Fortuna Biesdorf 07.10.26 1. FC Wilmersdorf - SC Charlottenburg 14.10.26 TSV Mariendorf 1897 - FSV Spandauer Kickers 14.10.26 SC Staaken - SV BW Hohen Neuendorf 9. Spieltag16.10.26 TSV Rudow Berlin - Berliner SC 16.10.26 SC Charlottenburg - BFC Meteor 06 16.10.26 1. FC Wilmersdorf - FC Internationale Berlin 16.10.26 Berlin Türkspor - SFC Stern 1900 17.10.26 SV Empor Berlin - VfB Fortuna Biesdorf 18.10.26 FSV Spandauer Kickers - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 18.10.26 SV BW Hohen Neuendorf - FC Viktoria 1889 Berlin 18.10.26 Sportfreunde Johannisthal - S.D. Croatia Berlin 18.10.26 TSV Mariendorf 1897 - SC Staaken 10. Spieltag21.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin - FC Internationale Berlin 22.10.26 VfB Fortuna Biesdorf - SFC Stern 1900 28.10.26 Frohnauer SC 1946 - TSV Mariendorf 1897 28.10.26 SV Empor Berlin - SC Staaken 28.10.26 FSV Spandauer Kickers - Berlin Türkspor 28.10.26 Sportfreunde Johannisthal - 1. FC Wilmersdorf 28.10.26 SC Charlottenburg - TSV Rudow Berlin 29.10.26 SV BW Hohen Neuendorf - Berliner SC 05.11.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - S.D. Croatia Berlin 11. Spieltag23.10.26 TSV Rudow Berlin - BFC Meteor 06 23.10.26 SC Charlottenburg - Frohnauer SC 1946 23.10.26 1. FC Wilmersdorf - SV BW Hohen Neuendorf 23.10.26 Berlin Türkspor - SV Empor Berlin 24.10.26 FC Internationale Berlin - S.D. Croatia Berlin 25.10.26 SFC Stern 1900 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 25.10.26 Berliner SC - FC Viktoria 1889 Berlin 25.10.26 Sportfreunde Johannisthal - FSV Spandauer Kickers 25.10.26 TSV Mariendorf 1897 - VfB Fortuna Biesdorf 12. Spieltag30.10.26 BFC Meteor 06 - FC Internationale Berlin 31.10.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SC Staaken 31.10.26 FC Viktoria 1889 Berlin - TSV Mariendorf 1897 31.10.26 VfB Fortuna Biesdorf - Berlin Türkspor 31.10.26 SV Empor Berlin - 1. FC Wilmersdorf 01.11.26 FSV Spandauer Kickers - TSV Rudow Berlin 01.11.26 Frohnauer SC 1946 - Sportfreunde Johannisthal 01.11.26 SV BW Hohen Neuendorf - SC Charlottenburg 01.11.26 S.D. Croatia Berlin - SFC Stern 1900 13. Spieltag06.11.26 TSV Rudow Berlin - TSV Mariendorf 1897 06.11.26 SC Charlottenburg - SFC Stern 1900 06.11.26 1. FC Wilmersdorf - SC Staaken 06.11.26 Berlin Türkspor - Berliner SC 07.11.26 VfB Fortuna Biesdorf - FC Viktoria 1889 Berlin 08.11.26 FSV Spandauer Kickers - BFC Meteor 06 08.11.26 Frohnauer SC 1946 - S.D. Croatia Berlin 08.11.26 SV BW Hohen Neuendorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 08.11.26 Sportfreunde Johannisthal - FC Internationale Berlin 14. Spieltag20.11.26 TSV Rudow Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin 20.11.26 BFC Meteor 06 - Frohnauer SC 1946 21.11.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SV Empor Berlin 21.11.26 FC Internationale Berlin - FSV Spandauer Kickers 22.11.26 SFC Stern 1900 - Sportfreunde Johannisthal 22.11.26 Berliner SC - 1. FC Wilmersdorf 22.11.26 TSV Mariendorf 1897 - Berlin Türkspor 22.11.26 SC Staaken - SC Charlottenburg 22.11.26 S.D. Croatia Berlin - SV BW Hohen Neuendorf 15. Spieltag11.11.26 TSV Mariendorf 1897 - SC Charlottenburg 11.11.26 Berliner SC - Sportfreunde Johannisthal 11.11.26 Berlin Türkspor - 1. FC Wilmersdorf 24.11.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin 25.11.26 SC Staaken - FSV Spandauer Kickers 25.11.26 SFC Stern 1900 - Frohnauer SC 1946 25.11.26 FC Internationale Berlin - SV BW Hohen Neuendorf 25.11.26 BFC Meteor 06 - SV Empor Berlin 25.11.26 S.D. Croatia Berlin - VfB Fortuna Biesdorf 16. Spieltag27.11.26 SC Charlottenburg - Berliner SC 27.11.26 1. FC Wilmersdorf - TSV Mariendorf 1897 27.11.26 Berlin Türkspor - TSV Rudow Berlin 28.11.26 VfB Fortuna Biesdorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 28.11.26 SV Empor Berlin - S.D. Croatia Berlin 29.11.26 FSV Spandauer Kickers - SFC Stern 1900 29.11.26 Frohnauer SC 1946 - FC Internationale Berlin 29.11.26 SV BW Hohen Neuendorf - BFC Meteor 06 29.11.26 Sportfreunde Johannisthal - SC Staaken 17. Spieltag04.12.26 TSV Rudow Berlin - FC Internationale Berlin 04.12.26 SC Charlottenburg - SV Empor Berlin 04.12.26 1. FC Wilmersdorf - VfB Fortuna Biesdorf 04.12.26 Berlin Türkspor - FC Viktoria 1889 Berlin 06.12.26 SFC Stern 1900 - BFC Meteor 06 06.12.26 FSV Spandauer Kickers - Frohnauer SC 1946 06.12.26 Berliner SC - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 06.12.26 Sportfreunde Johannisthal - SV BW Hohen Neuendorf 06.12.26 SC Staaken - S.D. Croatia Berlin 18. Spieltag11.12.26 BFC Meteor 06 - SC Staaken 12.12.26 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - TSV Mariendorf 1897 12.12.26 FC Viktoria 1889 Berlin - 1. FC Wilmersdorf 12.12.26 VfB Fortuna Biesdorf - SC Charlottenburg 12.12.26 SV Empor Berlin - Sportfreunde Johannisthal 12.12.26 FC Internationale Berlin - SFC Stern 1900 13.12.26 Frohnauer SC 1946 - TSV Rudow Berlin 13.12.26 SV BW Hohen Neuendorf - FSV Spandauer Kickers 13.12.26 S.D. Croatia Berlin - Berliner SC 19. Spieltag18.12.26 TSV Rudow Berlin - S.D. Croatia Berlin 18.12.26 SC Charlottenburg - Sportfreunde Johannisthal 18.12.26 1. FC Wilmersdorf - FSV Spandauer Kickers 18.12.26 Berlin Türkspor - Frohnauer SC 1946 18.12.26 BFC Meteor 06 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 20.12.26 SFC Stern 1900 - FC Viktoria 1889 Berlin 20.12.26 Berliner SC - SV Empor Berlin 20.12.26 SC Staaken - VfB Fortuna Biesdorf 20.12.26 TSV Mariendorf 1897 - SV BW Hohen Neuendorf 20. Spieltag05.02.27 Berlin Türkspor - SC Charlottenburg 05.02.27 TSV Rudow Berlin - 1. FC Wilmersdorf 05.02.27 BFC Meteor 06 - VfB Fortuna Biesdorf 06.02.27 FC Internationale Berlin - SV Empor Berlin 07.02.27 SFC Stern 1900 - SV BW Hohen Neuendorf 07.02.27 Berliner SC - FSV Spandauer Kickers 07.02.27 SC Staaken - Frohnauer SC 1946 07.02.27 S.D. Croatia Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin 07.02.27 TSV Mariendorf 1897 - Sportfreunde Johannisthal 21. Spieltag12.02.27 SC Charlottenburg - 1. FC Wilmersdorf 13.02.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - TSV Rudow Berlin 13.02.27 SV Empor Berlin - SFC Stern 1900 13.02.27 VfB Fortuna Biesdorf - FC Internationale Berlin 13.02.27 FC Viktoria 1889 Berlin - BFC Meteor 06 14.02.27 FSV Spandauer Kickers - TSV Mariendorf 1897 14.02.27 SV BW Hohen Neuendorf - SC Staaken 14.02.27 Sportfreunde Johannisthal - Berlin Türkspor 14.02.27 Frohnauer SC 1946 - Berliner SC 22. Spieltag19.02.27 Berlin Türkspor - VfB Fortuna Biesdorf 19.02.27 1. FC Wilmersdorf - SV Empor Berlin 19.02.27 SC Charlottenburg - SV BW Hohen Neuendorf 19.02.27 TSV Rudow Berlin - FSV Spandauer Kickers 20.02.27 FC Internationale Berlin - BFC Meteor 06 21.02.27 SFC Stern 1900 - S.D. Croatia Berlin 21.02.27 SC Staaken - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 21.02.27 Sportfreunde Johannisthal - Frohnauer SC 1946 21.02.27 TSV Mariendorf 1897 - FC Viktoria 1889 Berlin 23. Spieltag26.02.27 BFC Meteor 06 - SFC Stern 1900 27.02.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Berliner SC 27.02.27 SV Empor Berlin - SC Charlottenburg 27.02.27 VfB Fortuna Biesdorf - 1. FC Wilmersdorf 27.02.27 FC Internationale Berlin - TSV Rudow Berlin 27.02.27 FC Viktoria 1889 Berlin - Berlin Türkspor 28.02.27 Frohnauer SC 1946 - FSV Spandauer Kickers 28.02.27 SV BW Hohen Neuendorf - Sportfreunde Johannisthal 28.02.27 S.D. Croatia Berlin - SC Staaken 24. Spieltag05.03.27 1. FC Wilmersdorf - FC Viktoria 1889 Berlin 05.03.27 SC Charlottenburg - VfB Fortuna Biesdorf 05.03.27 TSV Rudow Berlin - Frohnauer SC 1946 07.03.27 SFC Stern 1900 - FC Internationale Berlin 07.03.27 FSV Spandauer Kickers - SV BW Hohen Neuendorf 07.03.27 Berliner SC - S.D. Croatia Berlin 07.03.27 SC Staaken - BFC Meteor 06 07.03.27 Sportfreunde Johannisthal - SV Empor Berlin 07.03.27 TSV Mariendorf 1897 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 25. Spieltag12.03.27 BFC Meteor 06 - Berliner SC 13.03.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Berlin Türkspor 13.03.27 SV Empor Berlin - FSV Spandauer Kickers 13.03.27 VfB Fortuna Biesdorf - Sportfreunde Johannisthal 13.03.27 FC Internationale Berlin - SC Staaken 13.03.27 FC Viktoria 1889 Berlin - SC Charlottenburg 14.03.27 SFC Stern 1900 - TSV Rudow Berlin 14.03.27 SV BW Hohen Neuendorf - Frohnauer SC 1946 14.03.27 S.D. Croatia Berlin - TSV Mariendorf 1897 26. Spieltag19.03.27 Berlin Türkspor - SV BW Hohen Neuendorf 19.03.27 1. FC Wilmersdorf - Frohnauer SC 1946 19.03.27 SC Charlottenburg - FSV Spandauer Kickers 19.03.27 TSV Rudow Berlin - Sportfreunde Johannisthal 19.03.27 BFC Meteor 06 - S.D. Croatia Berlin 20.03.27 FC Internationale Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 21.03.27 Berliner SC - VfB Fortuna Biesdorf 21.03.27 SC Staaken - FC Viktoria 1889 Berlin 21.03.27 TSV Mariendorf 1897 - SV Empor Berlin 27. Spieltag25.03.27 SV BW Hohen Neuendorf - TSV Mariendorf 1897 26.03.27 FSV Spandauer Kickers - 1. FC Wilmersdorf 26.03.27 Frohnauer SC 1946 - Berlin Türkspor 26.03.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - BFC Meteor 06 26.03.27 S.D. Croatia Berlin - TSV Rudow Berlin 26.03.27 SV Empor Berlin - Berliner SC 26.03.27 VfB Fortuna Biesdorf - SC Staaken 26.03.27 FC Viktoria 1889 Berlin - SFC Stern 1900 26.03.27 Sportfreunde Johannisthal - SC Charlottenburg 28. Spieltag29.03.27 SFC Stern 1900 - VfB Fortuna Biesdorf 29.03.27 Berliner SC - SV BW Hohen Neuendorf 29.03.27 FC Internationale Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin 29.03.27 Berlin Türkspor - FSV Spandauer Kickers 29.03.27 1. FC Wilmersdorf - Sportfreunde Johannisthal 29.03.27 TSV Rudow Berlin - SC Charlottenburg 29.03.27 S.D. Croatia Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 29.03.27 TSV Mariendorf 1897 - Frohnauer SC 1946 29.03.27 SC Staaken - SV Empor Berlin 29. Spieltag02.04.27 SC Charlottenburg - TSV Mariendorf 1897 02.04.27 1. FC Wilmersdorf - Berlin Türkspor 03.04.27 SV Empor Berlin - BFC Meteor 06 03.04.27 VfB Fortuna Biesdorf - S.D. Croatia Berlin 03.04.27 FC Viktoria 1889 Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 04.04.27 FSV Spandauer Kickers - SC Staaken 04.04.27 Frohnauer SC 1946 - SFC Stern 1900 04.04.27 Sportfreunde Johannisthal - Berliner SC 04.04.27 SV BW Hohen Neuendorf - FC Internationale Berlin 30. Spieltag09.04.27 TSV Rudow Berlin - SV BW Hohen Neuendorf 09.04.27 Berlin Türkspor - S.D. Croatia Berlin 09.04.27 1. FC Wilmersdorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 11.04.27 FSV Spandauer Kickers - VfB Fortuna Biesdorf 11.04.27 Frohnauer SC 1946 - SV Empor Berlin 11.04.27 Berliner SC - FC Internationale Berlin 11.04.27 SC Staaken - SFC Stern 1900 11.04.27 Sportfreunde Johannisthal - FC Viktoria 1889 Berlin 11.04.27 TSV Mariendorf 1897 - BFC Meteor 06 31. Spieltag16.04.27 BFC Meteor 06 - Berlin Türkspor 17.04.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SC Charlottenburg 17.04.27 SV Empor Berlin - SV BW Hohen Neuendorf 17.04.27 VfB Fortuna Biesdorf - Frohnauer SC 1946 17.04.27 FC Internationale Berlin - TSV Mariendorf 1897 17.04.27 FC Viktoria 1889 Berlin - FSV Spandauer Kickers 18.04.27 SFC Stern 1900 - Berliner SC 18.04.27 SC Staaken - TSV Rudow Berlin 18.04.27 S.D. Croatia Berlin - 1. FC Wilmersdorf 32. Spieltag23.04.27 TSV Rudow Berlin - SV Empor Berlin 23.04.27 Berlin Türkspor - FC Internationale Berlin 23.04.27 1. FC Wilmersdorf - BFC Meteor 06 23.04.27 SC Charlottenburg - S.D. Croatia Berlin 25.04.27 Frohnauer SC 1946 - FC Viktoria 1889 Berlin 25.04.27 Berliner SC - SC Staaken 25.04.27 SV BW Hohen Neuendorf - VfB Fortuna Biesdorf 25.04.27 Sportfreunde Johannisthal - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 25.04.27 TSV Mariendorf 1897 - SFC Stern 1900 33. Spieltag30.04.27 BFC Meteor 06 - SC Charlottenburg 01.05.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - FSV Spandauer Kickers 01.05.27 VfB Fortuna Biesdorf - SV Empor Berlin 01.05.27 FC Internationale Berlin - 1. FC Wilmersdorf 01.05.27 FC Viktoria 1889 Berlin - SV BW Hohen Neuendorf 02.05.27 SFC Stern 1900 - Berlin Türkspor 02.05.27 Berliner SC - TSV Rudow Berlin 02.05.27 SC Staaken - TSV Mariendorf 1897 02.05.27 S.D. Croatia Berlin - Sportfreunde Johannisthal 34. Spieltag07.05.27 BFC Meteor 06 - TSV Rudow Berlin 08.05.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SFC Stern 1900 08.05.27 VfB Fortuna Biesdorf - TSV Mariendorf 1897 08.05.27 FC Viktoria 1889 Berlin - Berliner SC 08.05.27 SV Empor Berlin - Berlin Türkspor 09.05.27 FSV Spandauer Kickers - Sportfreunde Johannisthal 09.05.27 Frohnauer SC 1946 - SC Charlottenburg 09.05.27 SV BW Hohen Neuendorf - 1. FC Wilmersdorf 09.05.27 S.D. Croatia Berlin - FC Internationale Berlin 35. Spieltag21.05.27 TSV Rudow Berlin - VfB Fortuna Biesdorf 21.05.27 Berlin Türkspor - SC Staaken 21.05.27 1. FC Wilmersdorf - SFC Stern 1900 21.05.27 SC Charlottenburg - FC Internationale Berlin 22.05.27 SV Empor Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin 23.05.27 FSV Spandauer Kickers - S.D. Croatia Berlin 23.05.27 Frohnauer SC 1946 - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 23.05.27 Sportfreunde Johannisthal - BFC Meteor 06 23.05.27 TSV Mariendorf 1897 - Berliner SC 36. Spieltag28.05.27 BFC Meteor 06 - FSV Spandauer Kickers 29.05.27 FC Internationale Berlin - Sportfreunde Johannisthal 29.05.27 FC Viktoria 1889 Berlin - VfB Fortuna Biesdorf 30.05.27 SFC Stern 1900 - SC Charlottenburg 30.05.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SV BW Hohen Neuendorf 30.05.27 Berliner SC - Berlin Türkspor 30.05.27 TSV Mariendorf 1897 - TSV Rudow Berlin 30.05.27 SC Staaken - 1. FC Wilmersdorf 30.05.27 S.D. Croatia Berlin - Frohnauer SC 1946 37. Spieltag04.06.27 Berlin Türkspor - TSV Mariendorf 1897 04.06.27 1. FC Wilmersdorf - Berliner SC 04.06.27 SC Charlottenburg - SC Staaken 05.06.27 FC Viktoria 1889 Berlin - TSV Rudow Berlin 05.06.27 SV Empor Berlin - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin 06.06.27 FSV Spandauer Kickers - FC Internationale Berlin 06.06.27 Frohnauer SC 1946 - BFC Meteor 06 06.06.27 Sportfreunde Johannisthal - SFC Stern 1900 06.06.27 SV BW Hohen Neuendorf - S.D. Croatia Berlin 38. Spieltag11.06.27 TSV Rudow Berlin - Berlin Türkspor 11.06.27 BFC Meteor 06 - SV BW Hohen Neuendorf 12.06.27 Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - VfB Fortuna Biesdorf 12.06.27 FC Internationale Berlin - Frohnauer SC 1946 13.06.27 SFC Stern 1900 - FSV Spandauer Kickers 13.06.27 Berliner SC - SC Charlottenburg 13.06.27 SC Staaken - Sportfreunde Johannisthal 13.06.27 TSV Mariendorf 1897 - 1. FC Wilmersdorf 13.06.27 S.D. Croatia Berlin - SV Empor Berlin