Erobert der FC Welzheim 06 erneut die Tabellenführung?

Mit einem 2:6 Auswärtssieg in Backnang schloss der FC Welzheim 06 I vergangene Woche die kleine Lücke zur Tabellenspitze und führt nun punktgleich mit dem TSC Murrhardt die Tabelle der Kreisliga A2 an. Kommenden Sonntag erwartet man den Aufsteiger TSV Sechselberg an der Tannwiese, der derzeit den siebten Platz belegt. Dem Neuling eilt der Ruf einer hart arbeitenden Mannschaft voraus, die auch mit dem Ball etwas anzufangen weiß. Dennoch sind die Rollen bereits vor Spielbeginn klar verteilt. Der Favorit aus Welzheim wird die Möglichkeit nutzen wollen, den „Platz an der Sonne“ zurückzuerobern, während die Sechselberger das Ziel verfolgen, sich so gut wie möglich zu verkaufen und mit einem eventuellen Punktgewinn ein Zeichen an den Rest der Liga zu senden. Ob der FC Welzheim 06 I am Ende des Spieltags von der Tabellenspitze grüßen darf, ist neben der eigenen Performance auch vom Ausgang des Murrhardter Parallelspiels abhängig.

Abwehrspieler Daniel Werner schätzt die kommende Aufgabe wie folgt ein:

„Wir haben in den letzten Wochen große Fortschritte gemacht und müssen am Sonntag unsere bisherige Leistung bestätigen. Sechselberg ist ein Aufsteiger, der viel Erfahrung mitbringt und bisher sehr knappe Ergebnisse erzielt hat. Wir müssen von Minute eins an unser Spiel durchsetzten und in den Zweikämpfen präsent sein. Der Ausgang dieses Spiels ist sehr stark von unserer Moral abhängig. Wenn teamintern alles stimmt, bin ich mir sicher, dass auch Sechselberg von uns bezwungen werden kann.“