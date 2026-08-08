Ernüchterung zum Auftakt: Fortuna Düsseldorf geht in Mannheim leer aus Fortuna Düsseldorf ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Beim SV Waldhof Mannheim kämpfte sich die Mannschaft von Alexander Ende nach einem 0:2-Rückstand zwar zurück, musste sich aber mit 1:2 geschlagen geben. von Markus Becker · Heute, 13:01 Uhr · 0 Leser

Nullnummer im ersten Spiel für die Fortuna. – Foto: Imago Images

Fortuna Düsseldorf hat den Auftakt in die neue Saison verloren. Der Zweitliga-Absteiger unterlag beim SV Waldhof Mannheim mit 1:2 (0:1). Die Fortunen kamen in der Schlussphase immerhin einem Punkt nah, zeigten sich insgesamt aber offensiv zu harmlos.

Fortuna fordert den Platzverweis Die Anfangsphase hatte einiges zu bieten. Zunächst wurde Lasse Rieß nach einer gefährlich verunglückten Flanke von Djayson Mendes früh gefordert und war schließlich auch beim Nachschuss von Julian Ulbricht auf der Hut (5.). Direkt darauf geriet Schiedsrichterin Fabienne Michel in den Fokus. Nach einer Kopfballverlängerung auf Fabian Schleusener umklammerte Lukas Klünter den gegnerischen Angreifer für einen kurzen Moment als letzter Mann. Schleusener ging zu Boden, die Fortuna forderte den Platzverweis, der wohl auch vertretbar gewesen wäre (7.). Düsseldorf suchte weiter die Wege nach vorne. Doch Eric Hottmans Abschluss war zu zentral, um Thijmen Nijhuis ins Schwitzen zu bringen (8.), der Seitfallzieher von Yassine Bouchama rauschte über das Gehäuse (9.).

Mannheim arbeitete sich anschließend immer besser in die Partie und belohnte sich nach etwas über einer Viertelstunde. Vincent Thill fasste sich aus knapp 30 Metern ein Herz und erwischte auch Rieß auf dem falschen Fuß. Der Ball schlug letztlich sehr zentral ein, möglicherweise wurde der Keeper auch von der Sonne irritiert (18.). Der Torschütze vergab etwas später eine vielversprechende Möglichkeit per Freistoß, verfehlte sein Ziel jedoch knapp (22.) Mannheim agierte in dieser Phase strukturierter und zielstrebiger, Fortuna musste sich nach dem Schock erst einmal sammeln. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Eric Hottmann, der eine Flanke von Matthias Zimmermann freistehend nur ans Außennetz setzte (37.) Waldhof legt nach, Schleusener verkürzt Alexander Ende reagierte in der Halbzeit mit einem Dreifachwechsel und brachte Jordi Paulina, Felix Meiser und Jomaine Consbruch. Der erhoffte Effekt blieb zunächst allerdings aus. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn spielte sich Mannheim über Kushtrim Asallari und Jid Okeke stark durch, Ulbricht schob trocken zum 2:0 ein. Die Fortuna wirkte nach dem zweiten Gegentreffer kurzzeitig angeschlagen, durfte schließlich aber wieder hoffen. Nachdem der eingewechselte Paulina im ersten Versuch noch an Nijhuis scheiterte, traf Schleusener im zweiten Versuch (55.)