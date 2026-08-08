Ernüchterung zum Auftakt: Fortuna Düsseldorf geht in Mannheim leer aus

Fortuna Düsseldorf hat den Auftakt in die neue Saison verloren. Der Zweitliga-Absteiger unterlag beim SV Waldhof Mannheim mit 1:2 (0:1). Die Fortunen kamen in der Schlussphase immerhin einem Punkt nah, zeigten sich insgesamt aber offensiv zu harmlos.
Die Anfangsphase hatte einiges zu bieten. Zunächst wurde Lasse Rieß nach einer gefährlich verunglückten Flanke von Djayson Mendes früh gefordert und war schließlich auch beim Nachschuss von Julian Ulbricht auf der Hut (5.). Direkt darauf geriet Schiedsrichterin Fabienne Michel in den Fokus. Nach einer Kopfballverlängerung auf Fabian Schleusener umklammerte Lukas Klünter den gegnerischen Angreifer für einen kurzen Moment als letzter Mann. Schleusener ging zu Boden, die Fortuna forderte den Platzverweis, der wohl auch vertretbar gewesen wäre (7.). Düsseldorf suchte weiter die Wege nach vorne. Doch Eric Hottmans Abschluss war zu zentral, um Thijmen Nijhuis ins Schwitzen zu bringen (8.), der Seitfallzieher von Yassine Bouchama rauschte über das Gehäuse (9.).
Mannheim arbeitete sich anschließend immer besser in die Partie und belohnte sich nach etwas über einer Viertelstunde. Vincent Thill fasste sich aus knapp 30 Metern ein Herz und erwischte auch Rieß auf dem falschen Fuß. Der Ball schlug letztlich sehr zentral ein, möglicherweise wurde der Keeper auch von der Sonne irritiert (18.). Der Torschütze vergab etwas später eine vielversprechende Möglichkeit per Freistoß, verfehlte sein Ziel jedoch knapp (22.) Mannheim agierte in dieser Phase strukturierter und zielstrebiger, Fortuna musste sich nach dem Schock erst einmal sammeln. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Eric Hottmann, der eine Flanke von Matthias Zimmermann freistehend nur ans Außennetz setzte (37.)
Alexander Ende reagierte in der Halbzeit mit einem Dreifachwechsel und brachte Jordi Paulina, Felix Meiser und Jomaine Consbruch. Der erhoffte Effekt blieb zunächst allerdings aus. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn spielte sich Mannheim über Kushtrim Asallari und Jid Okeke stark durch, Ulbricht schob trocken zum 2:0 ein. Die Fortuna wirkte nach dem zweiten Gegentreffer kurzzeitig angeschlagen, durfte schließlich aber wieder hoffen. Nachdem der eingewechselte Paulina im ersten Versuch noch an Nijhuis scheiterte, traf Schleusener im zweiten Versuch (55.)
In der Folge übernahmen die Gäste zunehmend die Initiative, während Mannheim auf Umschaltsituationen lauerte. Paulina forderte nach einem Zweikampf im Strafraum vergeblich einen Elfmeter (64.), auf der anderen Seite blieb der Waldhof besonders über die Seite von Okeke gefährlich. Mit zunehmender Spielzeit wurde die Begegnung hitziger, Spielfluss und Torchancen nahmen ab.
Mit fortlaufender Spielzeit drückte die Fortuna mehr auf den Ausgleich und kam dem auch denkbar nahe: Kaden Amaniampong fand Schleusener mit einer Flanke, doch dessen Kopfball klatschte nur an den rechten Innenpfosten (80.). In der Schlussphase schnürte die Fortuna die Gastgeber phasenweise in deren eigener Hälfte ein, echte Hochkaräter sprangen jedoch nicht mehr heraus. Stattdessen hätte Arlind Rexhepi in der Nachspielzeit auf der Gegenseite alles klar machen können, scheiterte aus kurzer Distanz aber an Rieß (90.+5).
So verteidigte der SV Waldhof Mannheim den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff und fügte Fortuna Düsseldorf einen Dämpfer zum Auftakt zu.
SV Waldhof Mannheim – Fortuna Düsseldorf 2:1
SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Lukas Klünter, Moritz Polte, Julian Rieckmann, Maximilian Thalhammer, Kushtrim Asallari (80. Nolan Muteba N'Tumba), Lovis Bierschenk (72. Owono-Darnell Keumo), Jid Okeke, Vincent Thill (59. Arlind Rexhepi), Djayson Mendes (72. Diego Michel), Julian Ulbricht (59. Terrence Boyd)
Fortuna Düsseldorf: Lasse Rieß, Matthias Zimmermann, Tim Oberdorf, Dominique Heintz (46. Jordi Paulina), Steven van der Sloot, Kaden Amaniampong, Yassine Bouchama (74. Anas Slimani), Marcel Benger (62. Elias Arden), Philipp Förster (46. Felix Meiser), Fabian Schleusener, Eric Hottmann (46. Jomaine Consbruch)
Schiedsrichter: Fabienne Michel - Zuschauer: 19007
Tore: 1:0 Vincent Thill (18.), 2:0 Julian Ulbricht (47.), 2:1 Fabian Schleusener (55.)