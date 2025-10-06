– Foto: Imago Images

Ernüchterung vor der Pause TSV Havelse unterliegt Viktoria Köln mit 1:4 – Elfmeter vergeben, Abwehr überfordert

Der TSV Havelse hat auch im zehnten Anlauf der laufenden Saison keinen Sieg in der 3. Liga einfahren können. Beim 1:4 gegen Viktoria Köln kassierte die Mannschaft von Samir Ferchichi eine verdiente Niederlage – und offenbarte dabei erneut gravierende Defizite in der defensiven Ordnung wie auch in der Chancenverwertung.

Dabei begann die Partie im Sportpark Höhenberg vielversprechend: Bereits in der dritten Minute traf Robin Müller nach starker Einzelleistung den Pfosten. Es war der Auftakt zu einer ereignisreichen Anfangsphase, in der Havelse mutig agierte – und Viktoria durch Lobinger gleich zweimal am glänzend reagierenden Opitz scheiterte. Das frühe Gegentor fiel dennoch: Kozuki staubte nach einem Abpraller zur Kölner Führung ab (15.). Havelse hielt in dieser Phase ordentlich mit, war aber in den entscheidenden Momenten schlicht nicht präsent genug. Spätestens nach Ottos Treffer zum 2:0 (36.) wurde der Klassenunterschied deutlich. Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr Viktoria Köln Viktoria Köln TSV Havelse TSV Havelse 4 1

Den emotionalen Wendepunkt bot die letzte Szene vor der Pause: Müller wurde im Strafraum gefoult, Kolgeci trat zum Elfmeter an – und scheiterte an Viktorias Keeper Dudu. Der Anschluss hätte vor der Pause neue Energie geben können, so ging es stattdessen mit einem ernüchternden 0:2 in die Kabine. Nach Wiederanpfiff dann der schnelle K.o.: Münst erhöhte auf 3:0 (51.), die Partie war faktisch entschieden. Die Kölner verwalteten im Anschluss das Spiel, während Havelse lange kaum noch eigene Akzente setzen konnte. Erst in der Schlussphase sorgte der eingewechselte Julian Rufidis mit dem 1:3 (78.) für ein kurzes Aufbäumen, doch statt einer Aufholjagd folgte der finale Nackenschlag: Lobinger stellte per Kopf den alten Abstand wieder her (88.).