Ernüchterung und Euphorie: Aufsteiger Türkenfeld beschert SCO-Reserve einen Fehlstart

Freud und Leid lagen bei der Begegnung des SC Oberweikertshofen II und des TSV Türkenfeld am Samstagnachmittag nah beieinander.

Oberweikertshofen – „Jetzt stehen wir da, wo wir eigentlich nicht hin wollten“, sagte ein enttäuschter Daniel Stapfer nach der 1:3 (0:1)-Heimniederlage seines SC Oberweikertshofen II gegen den Aufsteiger TSV Türkenfeld. Nach drei sieglosen Spielen sei der Fehlstart perfekt.

„Wir sind einfach zu doof, die Tore zu schießen“, trauerte der SCO-Trainer vielen vergebenen Chancen in den ersten 45 Minuten nach. Dabei war seine Elf in seinen Augen bis zum 0:2 das spielbestimmende Team auf dem Platz im Wald㈠stadion gewesen, aber im Abschluss einfach zu harmlos. Auch Schiri Laurin Schmittbauer (SC München) kam bei Stapfer nicht ungeschoren davon. „Der Strafstoß, den Marco Dzwonik abwehrte, war keiner. Und das 0:2 wurde aus klarer Abseitsposition erzielt.“ Momentan fehle es der Mannschaft aber auch an Selbstvertrauen. „Doch wir dürfen nicht jammern, sondern müssen an uns arbeiten, dass wir wieder da unten rauskommen.“

Türkenfeld trifft zu richtigen Zeitpunkt

Grund zur Freude gab es dagegen beim Aufsteiger aus Türkenfeld nach dem ersten Dreier in der neuen Liga, nachdem man zum Auftakt gegen starke Weßlinger ein 1:1 geschafft hatte. „Die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit“, sagte TSV-Coach Wolfgang Reinhardt. „Es war ein Spiel mit offenem Visier“, so Reinhardt. Zum Elfmeter hatte der Türkenfelder Trainer eine entgegengesetzte Meinung als Stapfer. Überhaupt habe der Unparteiische sehr gut kommuniziert, lobte Reinhardt die Leistung des Referees.

Aber auch für sein Team fand der Coach anerkennende Worte. „Wir haben genau zum richtigen Zeitpunkt das 3:0 erzielt, als Weikertshofen drückte.“ Das war die Vorentscheidung. Leon Wieland hatte die Pausenführung erzielt für Türkenfeld, und nach dem Doppelschlag von Luca Grandl (58. und 62.) gelang Kevin Bürsch lediglich noch der Ehrentreffer für die SCO-Reserve (82.). (Dieter Metzler)