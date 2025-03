Ernüchterung in Söflingen – keine Energie auf Kunstrasen

Mit dem Sieg gegen Dornstadt im Rücken wollten wir auch in Söflingen etwas mitnehmen. Leider war dies an diesem Tag für uns in weiter Ferne.

Die Vorzeihen waren klar gesetzt. Mit einem Sieg überholen wir die Gastgeber in der Tabelle. Auf ungewohntem Kunstrasen nahm die Heimelf sofort das Heft in die Hand. Albeck lief dem Gegner nur hinterher, ohne selbst Aktionen zu kreieren. Nach einem Doppeltschlag in den ersten 15 Minuten war unser Plan schnell über den Haufen geschmissen. Söflingen ließ bis zur Pause nicht nach und nutzte unsere Fehler und Passivität brutal aus. Zur Pause hies es 4:0 für die Gastgeber und somit war das Spiel schon zu diesem frühen Zeitpunkt entschieden.

Die 2. Halbzeit ist schnell erklärt. Söflingen verwaltete den Vorsprung gekonnt. Albeck versuchte die Niederlage in Grenzen zu halten und agierte nun besser und enger an den Gegenspielern, ohne aber gefährlich vor das Tor der TSG zu kommen. Zum Schluss erhöhte Söflingen noch auf 5:0, was dann auch der Endstand war.

Das Spiel muss nun schnell abgehakt werden und damit man sich auf die nächsten schweren

Aufgaben konzentrieren zu können.