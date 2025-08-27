🗣: Ernüchterung in Schwaig – KSC hat richtig Spaß in Traunstein

Im Aufsteigerduell der Bayernliga verpasst es Schwaig für klare Verhältnisse zu sorgen. Für FCS-Trainer Donbeck „zwei verlorene Punkte.“ Der Kirchheimer SC gewinnt in Traunstein und Steven Toy ist sehr zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. Der Sportbund hadert mit der Niederlage, will die aktuelle Ergebniskrise aber schnellstmöglich überwinden. Die Stimmen zu den Nachholspielen in der Landesliga Südost und in der Bayernliga Süd.

Christian Donbeck, Trainer der Sportfreunde Schwaig: »Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt unsere Großchancen zu nützen. Der Gegentreffer war komplett überflüssig und darf uns so nicht passieren. In der zweiten Halbzeit haben wir viel versucht, aber Geretsried hat gut und tief verteidigt. Für uns sind es leider zwei verlorene Punkte.«

In der zweiten Halbzeit haben wir sehr diszipliniert verteidigt und bis zur 85. Minute keine Großchance mehr zugelassen. Wir hatten dagegen einige gute Umschaltmomente, ärgern uns aber ein wenig, dass wir nicht das 2:1 gemacht haben – das hätte uns sicherlich sehr gutgetan. Insgesamt war es über 90 Minuten gesehen ein gerechtes Unentschieden und ein verdientes Ergebnis gegen eine der Topmannschaften. Für uns war das sehr positiv, und jetzt bereiten wir uns auf die nächste Topmannschaft am Freitag vor.«

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Wir kennen Schwaig sehr gut und wissen, dass sie besonders gefährlich gegen hochstehende Mannschaften sind, weil sie immer wieder mit langen Bällen zwei Linien überspielen, Chipbälle erlaufen und mit Ascher einen Ausnahmestürmer haben, der hinter der Kette die Räume sucht und ihre schnellen Spieler einsetzt. Deshalb wollten wir heute bewusst tiefer verteidigen, um ihnen diese Möglichkeiten zu nehmen. Das hat etwas Eingewöhnungszeit gebraucht, in den ersten 20 Minuten haben wir auch Großchancen zugelassen. Trotzdem konnten wir immer wieder Akzente durch Umschaltsituationen setzen und hatten in der ersten Halbzeit zwei, drei gefährliche Abschlüsse. Im Spielaufbau waren wir gut und sind durch Ivo (Srdan Ivkovic, Anm. d. Red.) mit 1:0 in Führung gegangen, mussten aber leider acht Minuten später den Ausgleich hinnehmen.

Gentian Vokri, Trainer des SB Chiemgau Traunstein: »Wir sind ordentlich ins Spiel gestartet, kassieren dann aber auf ziemlich unglückliche Weise das Gegentor. Über die Zehn-Minuten-Strafe kann man sicherlich diskutieren, aber wir mussten wie schon häufiger in dieser Saison in Unterzahl agieren und zunächst versuchen, kein weiteres Tor zu kassieren. In dieser Phase haben wir etwas den Anschluss ans Spiel verloren und wurden dann auch nachlässiger. Kirchheim hat unseren Fehler eiskalt ausgenutzt und durch das Tor die Kontrolle übernommen.

Nach der Pause sind wir gut herausgekommen und waren dann sogar in Überzahl nach einer Zeitstrafe gegen Kirchheim. Doch ausgerechnet in dieser Phase kassieren wir nach einem Standard das 0:2, das wir eigentlich hätten vermeiden können. Nach diesem Gegentor hatten wir unsere beste Phase, haben viele Chancen herausgespielt und uns mit dem 1:2 für unseren Aufwand belohnt. Auch danach hatten wir gute Möglichkeiten, darunter ein sehr knappes Abseitstor und weitere Chancen. Kirchheim hat dann mit viel Emotionalität verteidigt, während wir kaum noch etwas zugelassen haben. Bei ihren Kontern wurden sie zwar ab und zu gefährlich, aber nie wirklich zwingend.