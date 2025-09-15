Ernüchterung im Verfolgerduell: VfV 06 unterliegt Egestorf mit 0:1

Der VfV 06 Hildesheim hat im Topspiel beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder einen Dämpfer hinnehmen müssen. Nach vier Siegen in Folge unterlag die Domstadtelf am Sonntag mit 0:1 und fiel dadurch auf Rang vier der Oberliga Niedersachsen zurück. Den entscheidenden Treffer erzielte Egestorfs Brasilianer „Tigrinho“ Baumgratz kurz vor der Pause – in einem insgesamt chancenarmen Spiel, in dem dem VfV 06 vor allem die letzte Konsequenz im Offensivspiel fehlte.
Dabei hatte Trainer Ridha Kitar seine Elf personell auf mehreren Positionen umbauen müssen. Karsan Doski fehlte gelb-rot-gesperrt, Yannik Schulze stand wegen muskulärer Probleme nicht im Kader. Gerade im Spielaufbau und in der Präsenz im Zentrum war das deutlich spürbar. Zwar agierten die Hildesheimer über weite Strecken kontrolliert, fanden aber selten gefährlich in die Tiefe.
In der 42. Minute dann der einzige Treffer des Nachmittags: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete Egestorf schnell um, Tigrinho entwischte der Hildesheimer Defensive, umkurvte Keeper Lennart Schulze Kökelsum und traf zur Führung für die Gastgeber. Es war ein Wirkungstreffer – zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfV 06 die Schlagzahl, ohne jedoch die gewohnte Dynamik in der Offensive zu entwickeln. Louis Malina hatte bei zwei Aktionen Pech, ein möglicher Ausgleich lag in der Schlussphase durchaus in der Luft. In der 90. Minute dann der Aufreger des Spiels: Ein klares Handspiel eines Egestorfer Verteidigers im Strafraum blieb ungeahndet – der fällige Elfmeterpfiff blieb aus. Eine Szene, die im Lager der Domstadtelf für Unverständnis sorgte.
Am Ende stand dennoch eine verdiente Niederlage, weil Egestorf in den entscheidenden Momenten konsequenter agierte und die Gäste zu selten zwingend vor das gegnerische Tor kamen. Es war bereits die dritte Liga-Niederlage in Serie gegen die Barsinghäuser, die damit in der Tabelle am VfV 06 vorbeizogen.
Trotz der Niederlage bleibt die Tabellensituation für Hildesheim vielversprechend. Da auch andere Spitzenteams patzten, steht man weiterhin auf Platz vier. Am kommenden Sonntag bietet sich gegen Aufsteiger Holthausen/Biene im heimischen Friedrich-Ebert-Stadion die Chance zur Wiedergutmachung. Dann soll die Heimserie weiter ausgebaut werden – und ein neuer Anlauf in Richtung Spitzengruppe gestartet werden.
1. FC Germania Egestorf-Langreder – VfV Borussia 06 Hildesheim 1:0
1. FC Germania Egestorf-Langreder: Jean-Luca Hacke, Dominik Swientek (52. Bastian Kamkaing Kamole), Erblin Thaqi, Martin Ofori, Jonas Lübke (82. Hannes Milan), Til Anger, Emmanuel Chukwuebuka Ugoala, Pino Ballerstedt, Nick Bode (75. Adrian Becker), Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" (86. Joshua Siegert), Finn Hoffmann - Trainer: Boris Besovic
VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Mohammad Baghdadi, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann, Leon Arizanov, Hady El Saleh (60. Tim Friedrich), Jo-Willem Tewes, Mick Gudra, Cenay Üzümcü (77. Thomas Kellogg Case), Fred Mc Mensah Quarshie (55. Mahdi Kahled Biso), Louis Malina - Trainer: Ridha Kitar
Schiedsrichter: André Eikens
Tore: 1:0 Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" (41.)