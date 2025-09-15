– Foto: Manni Hermes

Ernüchterung im Verfolgerduell: VfV 06 unterliegt Egestorf mit 0:1 Entscheidung fällt kurz vor der Pause – Handspiel sorgt für Diskussionen Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Egestorf-L. VfV Hildesh.

Der VfV 06 Hildesheim hat im Topspiel beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder einen Dämpfer hinnehmen müssen. Nach vier Siegen in Folge unterlag die Domstadtelf am Sonntag mit 0:1 und fiel dadurch auf Rang vier der Oberliga Niedersachsen zurück. Den entscheidenden Treffer erzielte Egestorfs Brasilianer „Tigrinho“ Baumgratz kurz vor der Pause – in einem insgesamt chancenarmen Spiel, in dem dem VfV 06 vor allem die letzte Konsequenz im Offensivspiel fehlte.

Dabei hatte Trainer Ridha Kitar seine Elf personell auf mehreren Positionen umbauen müssen. Karsan Doski fehlte gelb-rot-gesperrt, Yannik Schulze stand wegen muskulärer Probleme nicht im Kader. Gerade im Spielaufbau und in der Präsenz im Zentrum war das deutlich spürbar. Zwar agierten die Hildesheimer über weite Strecken kontrolliert, fanden aber selten gefährlich in die Tiefe. Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. 1 0 Abpfiff

In der 42. Minute dann der einzige Treffer des Nachmittags: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete Egestorf schnell um, Tigrinho entwischte der Hildesheimer Defensive, umkurvte Keeper Lennart Schulze Kökelsum und traf zur Führung für die Gastgeber. Es war ein Wirkungstreffer – zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfV 06 die Schlagzahl, ohne jedoch die gewohnte Dynamik in der Offensive zu entwickeln. Louis Malina hatte bei zwei Aktionen Pech, ein möglicher Ausgleich lag in der Schlussphase durchaus in der Luft. In der 90. Minute dann der Aufreger des Spiels: Ein klares Handspiel eines Egestorfer Verteidigers im Strafraum blieb ungeahndet – der fällige Elfmeterpfiff blieb aus. Eine Szene, die im Lager der Domstadtelf für Unverständnis sorgte.