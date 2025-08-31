 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Valentina Arabatzis und ihre Mitspielerinnen vom FSV Hessen Wetzlar müssen sich im ersten Heimspiel in der Frauenfußball-Regionalliga mit 0:7 dem SC Sand II geschlagen geben. © Isabel Althof
Ernüchterung im ersten Heimspiel des FSV Hessen Wetzlar

Teaser RL SÜD Frauen: +++ Der Frauenfußball-Regionalligist kassiert im Wetzlarer Stadion klare Heimniederlage. Der neue Trainer bleibt jedoch positiv und hat auch Lob für sein junges Team parat +++

Wetzlar. Das erste Spiel auf heimischem Rasen im Wetzlarer Stadion ist für die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar nicht wie erhofft verlaufen. Gegen die zweite Mannschaft des SC Sand unterlagen sie vor rund 70 Zuschauern deutlich mit 0:7 (0:3). Trotz klarer Pleite hob Trainer Milivoj Vujanovic einmal mehr den Kampfgeist seiner jungen Mannschaft hervor.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

