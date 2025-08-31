Ernüchterung im ersten Heimspiel des FSV Hessen Wetzlar

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Das erste Spiel auf heimischem Rasen im Wetzlarer Stadion ist für die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar nicht wie erhofft verlaufen. Gegen die zweite Mannschaft des SC Sand unterlagen sie vor rund 70 Zuschauern deutlich mit 0:7 (0:3). Trotz klarer Pleite hob Trainer Milivoj Vujanovic einmal mehr den Kampfgeist seiner jungen Mannschaft hervor.