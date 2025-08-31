Ernüchterung im ersten Heimspiel des FSV Hessen Wetzlar

Wetzlar. Das erste Spiel auf heimischem Rasen im Wetzlarer Stadion ist für die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar nicht wie erhofft verlaufen. Gegen die zweite Mannschaft des SC Sand unterlagen sie vor rund 70 Zuschauern deutlich mit 0:7 (0:3). Trotz klarer Pleite hob Trainer Milivoj Vujanovic einmal mehr den Kampfgeist seiner jungen Mannschaft hervor.