Ernüchterung im Derby: Meppen verliert erstmals zu Hause

Früher Schock und wenig Torgefahr

Das Derby begann mit einem frühen Aufreger: In der zehnten Minute versuchte Marek Janssen einen Fallrückzieher, traf dabei aber Oldenburgs Marc Schröder am Kopf. Das Spiel musste minutenlang unterbrochen werden, da Schröder auf dem Platz behandelt wurde. Fußballerisch waren die Gäste anschließend präsenter, klare Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten zunächst aus. In der 28. Minute fiel dann das 0:1: Nach mehreren Abwehrversuchen landete der Ball vor den Füßen von Vjekoslav Taritas, der aus kurzer Distanz einschob.