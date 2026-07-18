Ernüchternder Testspielauftakt für Aufsteiger SC Unterbach

Muss sich steigern: SC Unterbach. – Foto: Alexander Biehler

SC Unterbach – Sportfreunde Gerresheim 2:6 (1:2). Gleich im ersten Testspiel quittierte Bezirksligaaufsteiger SCU eine deftige Niederlage. Und das ausgerechnet gegen die Gerresheimer, die in der Endabrechnung der vergangenen Kreisliga A-Saison mit acht Zählern Rückstand auf dem zweiten Rang landeten. Auch diesmal hatten die Gäste, wie schon im letzten Punktspiel am 10. Mai an gleicher Stätte mit 5:2, die Nase vorn.

Für die Gäste war das kein Problem. Sie waren in der Folge nicht nur ein gleichwertiger Gegner, sondern hatten in der Chancenverwertung ein deutliches Plus gegenüber dem SC Unterbach. Der vergab durch Kimi Thedens (19.) und Tolga Ceylan (44.) zwei halbe Chancen.

Die Startelf von Chefcoach Axel Bellinghausen, der dann zur zweiten Halbzeit die Besetzung komplett wechselte, begann engagiert. Gerade waren fünf Minuten absolviert, als der nach einem Eckball am zweiten Pfosten frei stehende Abwehrspieler Benedikt Dreist die Einheimischen in Führung brachte.

Die Sportfreunde Gerresheim hingegen, die mit zügigem Umschaltspiel über beide Außenbahnen überzeugten, verzeichneten zunächst den Latten-Freistoß (9.) des umtriebigen Ex-Unterbachers Faouzi El Makadmi, sorgten aber durch die Treffer von Quassim El Aboussi (33.) und eben El Makadmi (43.) noch vor der Pause für die Wende.

Im zweiten Abschnitt stellte wiederum El Aboussi früh (52.) auf 3:1. „Spätestens da war klar, dass Gerresheim die herausgespielten Torchancen konsequent nutzt. Wir versuchten zwar, auch mit der neu formierten Elf spielerische Akzente zu setzen, aber das war nicht wirklich überzeugend. Unser Spiel lief nur bis zum gegnerischen Strafraum recht ordentlich. Das nackte Ergebnis ist natürlich ernüchternd“, konstatierte Thomas Schulzky, Abteilungsleiter der SCU-Fußballer.

Gerresheim machte durch Elijah Dobo-Makaya (68.), Ilias Seali (86.) und Soufiane Azhill (90.) schließlich das halbe Dutzend voll, während Rachid Adda mit einem direkt verwandelten Freistoß sein Team zwischenzeitlich (87.) auf 2:5 heranbrachte.

Nnokem kommt, Bischoff steht nicht mehr im Kader

Mit Chisom Daniel Nnokem, Mittelfeldspieler von den A-Junioren des Oberligisten Ratingen 04/19, meldet Schulzky jetzt noch einen weiteren Zugang. In der kommenden Spielzeit nicht mehr im Kader der ersten Mannschaft steht indes Timo Bischoff.

Ein Urgestein des SCU, das seit den Bambini für „seinen“ Klub aktiv war, zunächst alle Jugendmannschaften durchlief und seit 2017 in der Kreisliga A und Bezirksliga Stammspieler sowie einige Jahre auch Kapitän der ersten Mannschaft war. Derzeit ist der 26-Jährige Chef der Nachwuchsabteilung und arbeitet dort zudem schon seit Jahren als Coach.

„Timo lebt den SCU, hat den Verein mit seiner Leidenschaft für den Fußball, aber auch mit der Identifikation und seinem großen Engagement in der Nachwuchsarbeit wie kaum ein Zweiter geprägt“, lobt Schulzky die momentane und auch künftige Arbeit von Bischoff.

Bezirksliga-Start beim SV Hösel

Das nächste Testspiel bestreiten die Bellinghausen-Schützlinge am 26. Juli, Anstoß ist bereits um 13 Uhr, beim benachbarten B-Kreisligisten SSV Erkrath auf dem Sportplatz Freiheitstraße.

In der Zwischenzeit wurden die ersten Spieltage in den hiesigen Bezirksligen veröffentlicht. Aufsteiger SC Unterbach tritt in Gruppe 1 am 16. August um 15.30 Uhr beim SV Hösel an. Der ASV Mettmann startet mit dem Heimspiel um 15 Uhr gegen den aus der Landesliga abgestiegenen FC Remscheid, und der 1. FC Wülfrath aus Gruppe 6 empfängt, ebenfalls um 15 Uhr, SuS Haarzopf.