Ernüchternder Start mit 1:1 gegen Uster II

Volketswils Start in Drittliga-Gruppe 6 verlief ganz und gar nicht nach Wunsch aller Beteiligten. Gegen einen bissigen, läuferisch-und zweikampfstarken Gegner aus Uster reichte es im ersten Heimspiel der Saison 2025/26 nur zu einem unbefriedigenden, allerdings dem Spielverlauf entsprechenden 1:1 (1:0) .

Volketswil konnte maximal 60% ihres Leistungsvermögens abrufen und wird sicherlich noch 2-3 Wochen intensive Trainingsarbeit benötigen, um auf der Stufe anzukommen, die für einen Mitfavoriten auf den Meistertitel notwendig ist.

Volketswil hatte zu diesem Spiel einige krankheits-und verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen, dies allerdings nicht als Entschuldigung für die gezeigte Leistung in Anspruch zu nehmen.

Uster 2 überzeugte mit einer jungen Truppe motiviert und spielfreudig und machte den FCV 1 phasenweise das Leben schwer, vergab obendrein in der 2. Hälfte zwei Toptorchancen nach dem Ausgleich in der 46.Minute.

Die kommenden beiden Spiele kommenden Sonntag in Mönchaltorf sowie eine Woche später im Heimspiel gegen Männedorf sind richtungsweisend für die folgenden Begegnungen sowohl in Meisterschaft als auch im Regionalcup am 20.09. gegen den Mitkonkurrenten aus Zollikon.

SPIELVERLAUF

Mit dem ersten gelungenen Angriff nach 17. Minuten erzielte Schuler nach Assist von Perez den 1:0 Führungstreffer.

Allerdings war Volketswil bis zur Halbzeitpause nicht imstande nachzulegen, Uster 2 konnte sich ebenfalls keine reelle Torchance erspielen.

Hälfte 2 begann mit einem Paukenschlag, gezählte 30 Sekunden nach Wiederanpfiff gelang Uster gegen eine noch ungeordnete Volketswiler Abwehr der 1:1 Ausgleich durch Etienne Bachmann.

Der weitere Spielverlauf war geprägt von 2 Toptorchancen der Gäste, auch Volketswil war bei zwei Szenen nahe am Torerfolg.

Dem Spielverlauf entsprechend konnte man mit dem Schlusspfiff von einem gerechten 1:1 für beide Teams sprechen.