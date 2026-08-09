Ernüchternder Oberliga-Auftakt: Hemmingen verliert 0:3 Der SC Hemmingen-Westerfeld verliert sein erstes Oberliga-Spiel mit 0:3 von red · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der Auftakt in die erste Oberliga-Saison endet für den SC Hemmingen-Westerfeld mit einer Niederlage. Vor 200 Zuschauern blieb der Aufsteiger gegen den Heeslinger SC ohne eigenen Treffer. Nach dem ersten Spieltag steht Hemmingen mit null Punkten auf Rang 15, Heeslingen belegt mit drei Punkten und 3:0 Toren den zweiten Platz.

Lange blieb die Begegnung am ersten Spieltag ohne Treffer. Erst zehn Minuten nach dem Seitenwechsel gelang dem Heeslinger SC die Führung. Schallschmidt traf in der 55. Minute zum 1:0. Für Hemmingen wurde die Aufgabe damit schwieriger. Der Aufsteiger musste dem Rückstand hinterherlaufen, während Heeslingen seine Führung behaupten konnte.