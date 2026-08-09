 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Ernüchternder Oberliga-Auftakt: Hemmingen verliert 0:3

Der SC Hemmingen-Westerfeld verliert sein erstes Oberliga-Spiel mit 0:3

von red · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

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Oberliga Niedersachs.
Heeslingen
Hemm-Westerf

Der Auftakt in die erste Oberliga-Saison endet für den SC Hemmingen-Westerfeld mit einer Niederlage. Vor 200 Zuschauern blieb der Aufsteiger gegen den Heeslinger SC ohne eigenen Treffer. Nach dem ersten Spieltag steht Hemmingen mit null Punkten auf Rang 15, Heeslingen belegt mit drei Punkten und 3:0 Toren den zweiten Platz.

Lange blieb die Begegnung am ersten Spieltag ohne Treffer. Erst zehn Minuten nach dem Seitenwechsel gelang dem Heeslinger SC die Führung. Schallschmidt traf in der 55. Minute zum 1:0.

Für Hemmingen wurde die Aufgabe damit schwieriger. Der Aufsteiger musste dem Rückstand hinterherlaufen, während Heeslingen seine Führung behaupten konnte.

Wilkens macht alles klar

In der Schlussphase sorgte Wilkens für die Entscheidung. Der Heeslinger erhöhte in der 78. Minute auf 2:0 und traf elf Minuten später erneut zum 3:0-Endstand.

Sa., 08.08.2026, 16:00 Uhr
SC Hemmingen-Westerfeld
SC Hemmingen-WesterfeldHemm-Westerf
Heeslinger SC
Heeslinger SCHeeslingen
0
3
Abpfiff

Damit startet Heeslingen mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 3:0 in die neue Saison. Der SC Hemmingen-Westerfeld bleibt dagegen nach der ersten Begegnung punktlos und steht mit 0:3 Toren auf dem 15. Tabellenplatz.

Die Partie wurde von Schiedsrichter Bender aus Oldenburg geleitet. 200 Zuschauer verfolgten den Saisonauftakt in Hemmingen.