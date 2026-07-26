Ernüchternder Auftakt beim SV Miesbach: „Wir wussten, dass es schwer wird“

Die Tore fehlten: Neuzugang Jakob Hinterseher (in Rot) blieb bei seinem Ligadebüt für den SV Miesbach ohne Treffer. – Foto: Max Kalup

Der SV Miesbach startet mit 0:2-Heimniederlage gegen Töging in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga Ost.

Der SV Miesbach ist mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den FC Töging in die neue Saison in der Bezirksliga Ost gestartet. Insgesamt war es eine leistungsgerechte Niederlage für die Kreisstädter, die zwar bemüht waren, nach vorne aber nur sehr vereinzelt Akzente setzen konnten. Das Fehlen von Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann und Florian Haas war nicht zu übersehen. „Wir wussten, dass es schwer wird, und haben uns mehr auf die Defensive konzentriert“, stellte Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald mit Blick auf diese Ausfälle unumwunden fest.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen. Bereits nach sechs Minuten hatte Endurance Ighagbon die Führung auf dem Fuß, verzog aber aus 16 Metern. Wenig später setzte Tögings Neuzugang Mike Opara einen Abschluss ebenfalls knapp am Kasten vorbei.

Die Miesbacher, die mit Ricardo Pindado und Neuzugang Jakob Hinterseher in der Spitze agierten, kamen erst nach 38 Minuten zum ersten Abschluss. Ein Freistoß von Fabian Bauer aus 25 Metern war aber kein Problem für den Gästekeeper. Das Spiel nahm nun Fahrt auf. SV-Keeper Michael Wiesböck zeigte eine starke Parade, und auf der Gegenseite verfehlte Tobias Veit den Kasten nur knapp.

Nach der Pause trafen die Töginger früh zur Führung. Julian Scherer setzte einen Freistoß aus 18 Metern direkt in die Maschen. Die Miesbacher leisteten sich dagegen zu viele einfache Fehler im Spielaufbau, die Gäste hatten wie schon im ersten Durchgang deutlich mehr Ballbesitz.

Pindado hatte nach einer guten Stunde wieder eine Möglichkeit für den SV Miesbach, er verzog aber. Die Vorentscheidung war dann das 0:2 gut zehn Minuten vor Schluss. Einen Schuss aus etwa 20 Metern klatschte Wiesböck nach vorn ab. Der Ball fiel Opara genau vor die Füße, und der Torjäger der Gäste schob ohne Probleme ein.

Die Kreisstädter versuchten noch mal heranzukommen, warfen alles nach vorn, doch viel kam dabei nicht heraus. Einzig bei einem Abschluss von Pindado musste sich der Torhüter der Gäste noch auszeichnen, ehe der Schiedsrichter das eher mäßige Spiel abpfiff.

„Töging hatte mehr Ballbesitz und die bessere Spielanlage“, stellt SV-Coach Grünwald fest. „Dennoch war es von den Chancen her in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Es war bitter, dass wir dann direkt nach der Pause das Gegentor durch einen Standard kassieren. Denn eigentlich haben wir sonst gut verteidigt.“

Nun warten zwei schwere Auswärtsspiele beim TSV Ampfing und beim SC Walpertskirchen auf die Weiß-Roten. „Das Ergebnis geht in Ordnung“, sagt Grünwald. „Aber es kommen auch wieder Gegner in unserer Kragenweite. Wir haben noch 27 Spiele und werden jetzt nicht in Panik verfallen.“