„Ernüchternde Woche“ für Olching – Bullach lässt die Muskeln spielen Testspiele im Landkreis Fürstenfeldbruck von Dirk Schiffner · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser

Der SC Olching verlor sein Test gegen Karlsfeld mit 1:3. – Foto: Dieter Metzler/FuPa

Drei Teams aus dem Landkreis absolvierten ihre Testspiele am Wochenende. Nur ein Verein konnte dabei wirklich überzeugen und feiern.

Volles Testspielprogramm für die Landes- und Bezirksliga-Teams aus dem Landkreis. Oberweikertshofen, Olching und Geiselbullach waren am Wochenende im Einsatz – aber nur ein Team mit Erfolg.

Nach einem 4:1 gegen Ehekirchen und dem 2:2 bei Eintracht Karlsfeld hat es den SC Oberweikertshofen im dritten Testspiel erwischt: Beim Landesligisten FC Schwabing verlor der SCO mit 0:2. „In Anbetracht von drei Spielen in der ersten Trainingswoche war das eine harte Woche“, sagte Sportchef Dominik Widemann. „Es war ein guter Test. Wir hatten durchaus auch unsere Chancen.“ Vor allem vor der Pause lag die Führung in der Luft: Yenal Strauß und Maxi Schuch hatten das 1:0 auf dem Fuß. Stattdessen machte Schwabing per Foulelfmeter das 1:0 und legte kurz darauf nach. Oberweikertshofen fing sich zwar wieder und kam auch im zweiten Durchgang zu Möglichkeiten – ein Treffer gelang aber nicht mehr. „Abstellen müssen wir, dass wir in jedem Spiel bislang einen Strafstoß kassiert haben. Daran müssen wir arbeiten“, betonte Widemann.

„Das war eine ernüchternde Woche für uns“, sagte Felix Mayer, Coach des SC Olching, nach der 1:3 (1:2)-Niederlage bei Eintracht Karlsfeld. Drei Tage zuvor hatte es für die Amperstädter bereits eine deftige 0:11-Klatsche beim FC Augsburg II gesetzt. „Wir hätten uns sportlich-inhaltlich, aber auch ergebnistechnisch deutlich mehr erhofft.“ Gegen den Landesligisten Karlsfeld habe man aber zu wenig investiert, meinte Mayer. „Bei uns waren Beine und Kopf schwer.“ Lediglich in der zweiten Halbzeit war man dem eine Liga höher spielenden Gegner ebenbürtig. Den Ehrentreffer für den SCO zum zwischenzeitlichen 1:2 erzielte Marco Kossi (45.).