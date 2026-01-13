"Ernten langsam die Früchte unserer Arbeit"

Wir haben unser Ziel unter die Top Fünf der Kreisklasse C zu kommen erreicht und sind zur Winterpause auf dem 4. Tabellenplatz gelandet. Als ich mit meinen Trainerkollegen Thorben Speck und Pierre Boulanger die zweite Mannschaft beim FCO vor ca. anderthalb Jahren übernommen habe, war unser Ziel vergangene Saison eine neue Mannschaft zu formen und diese Saison langsam die Früchte davon zu ernten. Ich glaube, das ist uns allen als Team ganz gut gelungen. Es macht Spaß und wir haben eine geile Truppe zusammen und so langsam kommt nun auch der Erfolg.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Thorben musste leider aufgrund von zeitlichen Gründen das Trainerteam verlassen. Er bleibt uns aber als Spieler zum Glück noch erhalten!

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Zur Rückrunde steigt Kevin Aufmuth noch ins Trainerteam ein. Somit bilden wir wieder ein Dreier-Gespann auf der Trainerbank.

Es ist uns gelungen den ein oder anderen Spieler unserer A-Jugend die aufgelöst wurde von unserem Team zu überzeugen. Nun gilt es diese bestmöglich langsam in den Herrenbereich einzubauen.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Ubstadt II. Die waren nie schlecht, haben sich aber für eine zweite Mannschaft deren Erste erst abgestiegen ist, stark bei uns oben mit Oberderdingen festgesetzt.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unseren Platz dort oben unter den Top Fünf zu verteidigen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Einiges. Wir wurden glaube Ich alle bei der EM gepackt und haben gesehen, wozu wir in der Lage sind, wenn wir wieder als Team auftreten. Dies gilt es nun auch bei der WM auf den Platz wieder zu bringen. Ansonsten darf man natürlich aber die klassischen Favoriten nicht unterschätzen.