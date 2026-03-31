Ernstfall Landesliga: So plant der VfB Homberg für die Zukunft

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein könnte kaum enger sein. Mittendrin: der VfB Homberg. Als aktuell formschwächstes Team der Liga, steht die Mannschaft von Stefan Janßen mit 27 Zählern auf dem 16. Tabellenplatz. der sportliche Leiter Frank Hildebrandt verrät, wie der Verein den Abstiegskampf angeht und welche Folgen ein möglicher Abstieg haben könnte.
Schon wieder musste der VfB eine Niederlage hinnehmen. Gegen ETB Schwarz-Weiß Essen hatten die Duisburger in Durchgang eins sogar zwei dicke Möglichkeiten die Führung zu markieren. Zwar geht ETB in Halbzeit zwei zunächst durch einen Foulelfmeter von Lukas Korytowksi (49.) in Führung, Marcio Blank (73.) sorgt allerdings für den Ausgleich. Wenig später wird es dann wieder bitter für die Gastgeber: Youssef Kamboua (77.) markiert den 2:1-Siegtreffer für die Essener.
Eine messerscharfe Analyse kann Hildebrandt nach der nächsten unglücklichen Niederlage noch nicht bieten: „Wir müssen das Ganze erstmal verdauen. Es ist sehr frustrierend gerade, wenn du so oft nach 90 Minuten mit leeren Händen dastehst, obwohl mehr drin war“, erklärt der 59-Jährige gegenüber RevierSport.
Trotz der ausbleibenden Erfolge dürfte die Messe noch nicht gelesen sein, denn der Kampf um den Klassenerhalt ist in der laufenden Spielzeit ein enorm enger. Wenn man so wollte, dann könnte bis zum achten Platz nahezu jede Mannschaft unter Umständen noch ins untere Tabellendrittel fallen. Dazu kommt, dass es im Grunde keine Unschlagbaren in diese Liga, das sieht auch Hildebrandt: „Wir haben die Qualität und Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Zumal ist es nicht so, dass wir abgeschlagen unten stehen“, ist er sich sicher und dabei ist nicht wichtig, wie man die Punkte einfährt: „Wir müssen einfach die nächsten zwei oder drei Spiele gewinnen. Dabei ist es auch egal wie, ob dreckig oder mit Glück, die Jungs müssen die Köpfe freikriegen.“
Eigentlich ist der VfB eine absolut sichere Bank – wenn mal nicht die Oberliga ansteht, dann geht es eher in Richtung Regionalliga West, in der sie von 2019 bis 2022 aktiv waren. Angesichts der Vergangenheit, würde ein Abstieg in die Landesliga eine ganz bittere Homberger Geschichte: „Das wäre ein Riesenrückschritt für den Verein.“ Der Wahrheit und der aktuellen Lage muss dennoch ins Auge geschaut werden, damit die Duisburger in der Landesliga nicht untergehen – Paradebeispiel TVD Velbert. Ein entsprechender Plan steht wohl bereits: „Aber wir müssen uns den Tatsachen stellen und planen zweigleisig, sodass Verträge sowohl für die Ober- als auch die Landesliga gelten“, erklärt die sportliche Leitung.
Ob Janßens Team die Köpfe freikriegt und eventuell sogar Wiede rüber den Strich springen kann, zeigt sich bereits am Donnerstagabend (2. April, 19.30 Uhr), wenn der SC St. Tönis im PCC-Stadion zu Gast ist. Einfach wird es gegen den frisch gebackenen Niederrehinpokalfinalisten sicherlich nicht.