Ernstfall Landesliga: So plant der VfB Homberg für die Zukunft

VfB Homberg plant zweigleisig – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein könnte kaum enger sein. Mittendrin: der VfB Homberg. Als aktuell formschwächstes Team der Liga, steht die Mannschaft von Stefan Janßen mit 27 Zählern auf dem 16. Tabellenplatz. der sportliche Leiter Frank Hildebrandt verrät, wie der Verein den Abstiegskampf angeht und welche Folgen ein möglicher Abstieg haben könnte.

Gegen ETB war mehr drin

Schon wieder musste der VfB eine Niederlage hinnehmen. Gegen ETB Schwarz-Weiß Essen hatten die Duisburger in Durchgang eins sogar zwei dicke Möglichkeiten die Führung zu markieren. Zwar geht ETB in Halbzeit zwei zunächst durch einen Foulelfmeter von Lukas Korytowksi (49.) in Führung, Marcio Blank (73.) sorgt allerdings für den Ausgleich. Wenig später wird es dann wieder bitter für die Gastgeber: Youssef Kamboua (77.) markiert den 2:1-Siegtreffer für die Essener.

Eine messerscharfe Analyse kann Hildebrandt nach der nächsten unglücklichen Niederlage noch nicht bieten: „Wir müssen das Ganze erstmal verdauen. Es ist sehr frustrierend gerade, wenn du so oft nach 90 Minuten mit leeren Händen dastehst, obwohl mehr drin war“, erklärt der 59-Jährige gegenüber RevierSport. Ein zweitgleisiger Plan soll die Zukunft sichern Trotz der ausbleibenden Erfolge dürfte die Messe noch nicht gelesen sein, denn der Kampf um den Klassenerhalt ist in der laufenden Spielzeit ein enorm enger. Wenn man so wollte, dann könnte bis zum achten Platz nahezu jede Mannschaft unter Umständen noch ins untere Tabellendrittel fallen. Dazu kommt, dass es im Grunde keine Unschlagbaren in diese Liga, das sieht auch Hildebrandt: „Wir haben die Qualität und Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Zumal ist es nicht so, dass wir abgeschlagen unten stehen“, ist er sich sicher und dabei ist nicht wichtig, wie man die Punkte einfährt: „Wir müssen einfach die nächsten zwei oder drei Spiele gewinnen. Dabei ist es auch egal wie, ob dreckig oder mit Glück, die Jungs müssen die Köpfe freikriegen.“