Ernst-Reuter-Anlage: „Freue mich aufs erste Spiel auf dem neuen Platz“

Für den SV Blau-Weiß Meer, der künftig auf diesem Platz trainieren und spielen wird, ist die städtische Zusatz-Investition weit mehr als nur eine bautechnische Maßnahme. Stellvertretender Jugendleiter des SV, Swen Siegers, blickt auf die vergangenen Jahre zurück: „Zwischendurch haben wir uns wirklich wie ein Wanderzirkus gefühlt. Wir waren ständig unterwegs, auf fremden Plätzen, in fremden Kabinen. Dass die Stadt unseren Platz jetzt aus eigenen Mitteln erneuert hat, fühlt sich ein Stück weit wie Wiedergutmachung an.“ Der alte Kunstrasen sei ohnehin abgenutzt gewesen. „Es ist gut, dass wir jetzt mit einem komplett neuen Platz starten können.“

Ein junger Kicker des Vereins freut sich mindestens genauso: „Ich bin schon gespannt auf mein erstes Spiel auf dem neuen Platz“, sagt er. Für Blau-Weiß Meer ist die Eröffnung der Anlage ein zutiefst emotionaler Moment. Rückblick: Seit der Räumung ihrer alten Anlage im Jahr 2020 – dem Beginn der Bauarbeiten für den SMS Campus – trainierte der Verein auf verschiedenen Ausweichplätzen im gesamten Stadtgebiet. Nun kehrt er dauerhaft an die Hügelstraße zurück. „Nach fünf Jahren ohne Heimat dürfen wir endlich wieder dahin zurückkehren, wo unser Herz schlägt“, sagt Siegers. Neben dem Spielfeld bekam der Verein auch eigene Kabinen im oberen Teil der Anlage. Ein praktischer Vorteil, der den Trainingsbetrieb spürbar erleichtern wird.

1. FC rückt räumlich zusammen

Der 1. FC Mönchengladbach war bereits in den vergangenen Jahren auf der Ernst-Reuter-Anlage präsent, musste Trainings- und Spielzeiten aber oft zwischen verschiedenen Feldern koordinieren. Mit dem Abschluss der Arbeiten steht dem Verein nun im unteren Bereich an der Luisenstraße ein klar abgegrenzter Bereich zur Verfügung – mit Großfeld, Kleinfeld, Kabinen und Vereinsheim. „Wir haben jetzt wieder alles zentraler an unserem Vereinsheim und können so wieder den Kontakt zu unseren Mitgliedern pflegen, was sich vorher durch die Größe der Anlage etwas verteilt hat“, sagt U13-Co-Trainer Jan Franke.

Zudem biete der Umbau der Anlage auch neue Möglichkeiten. Durch die neuen Angebote, wie etwa die Slackline oder das Basketballfeld im oberen Teil, könne man laut Franke Trainingseinheiten anpassen und andere Komponenten mit einbauen. „Das durch den Umbau aber vor allem für Blau-Weiß Meer wieder eine Heimat geschaffen wurde, freut uns besonders“, erklärt Franke und ergänzt: „Dadurch wird die neue Anlage wieder mit mehr Leben gefüllt!“ Der Vorsitzende des 1. FC, Timo Wendelen, fasst zusammen: „Für uns als Club ist es wichtig, dass wir gemeinsam agieren, dass wir alle eins sind.“ Damit macht er deutlich, dass die modernisierte Anlage nicht nur bessere Trainingsbedingungen schafft, sondern auch das Miteinander der Vereine stärkt.