Ernst hält 3 Elfmeter in 6 Tagen. FCT feiert Meisterschaft am Waldhaus

Kreisliga A Saarbrücken : UFC Wacker – FCT Sulzbach

Der FCT Sulzbach bleibt das Maß aller Dinge in der Kreisliga A Saarbrücken. 25 Siege und nur ein einziges Unentschieden aus 26 Spielen – mehr muss man eigentlich nicht sagen. Beim heutigen Auswärtsspiel gegen den UFC Wacker wollten die Mannen von Trainer Erzen Mexhuani den nächsten Schritt machen und sich mit einem Sieg vorzeitig die Meisterschaft sichern.

Bei bestem Fußballwetter auf dem Braschplatz am Waldhausweg entwickelte sich zunächst ein zerfahrener Beginn. Wacker kämpfte aufopferungsvoll und ließ Sulzbach kaum zur Entfaltung kommen. Die Gäste agierten offensiv zu ungenau und konnten ihre schnellen Angreifer nicht wie gewohnt in Szene setzen. Wenn Sulzbach doch einmal gefährlich vor das Tor kam, war da immer noch Wackers überragender Schlussmann Sascha Ernst, der mehrmals stark parierte. Besonders herausragend: Ernst entschärfte nicht nur einen raffiniert getretenen Freistoß, sondern hielt in der 15. Minute sogar einen Strafstoß. 3 Gehaltene Elfmeter innerhalb 6 Tagen von Torwart Ernst Respekt dazu ! ( 2x gehalten gegen St.Arnual 2 und einen in diesem Spiel)

Erst mit dem Pausenpfiff fiel das erlösende 0:1: A. Al Akrad tauchte frei vor Ernst auf und schob den Ball eiskalt ins lange Eck.

Auch nach dem Seitenwechsel machte Wacker dem Tabellenführer das Leben schwer und suchte nun selbst mutiger den Weg nach vorne. In der 59. Minute wurden die Gastgeber belohnt: Weinbach traf zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Doch Sulzbach antwortete umgehend: Nach einem Eckball entstand Chaos im Strafraum, E. Bahsis behielt den Überblick und traf aus dem Gewühl heraus mit einem wuchtigen Schuss zur erneuten 2:1-Führung.

Nur wenige Minuten später, in der 66. Minute, sorgte Firad mit einem platzierten Treffer für das vorentscheidende 3:1.

Wacker stemmte sich weiter tapfer gegen die Niederlage, konnte das Ergebnis aber nicht mehr verändern. Nach sieben Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab – und dann gab es kein Halten mehr: Sulzbach feierte ausgelassen die verdiente Meisterschaft.

Eine beeindruckende Saison wurde damit frühzeitig vergoldet.

Herzlichen Glückwunsch an den FCT Sulzbach!

