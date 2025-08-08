Hat`s auch ihn am Knie erwischt? Vilzings Kapitän Felix Weber (re.) musste im Pokal verletzungsbedingt ausgewechselt werden. – Foto: Frank Scheuring

Erneutes Verletzungspech? Vilzing bangt um Kapitän Felix Weber Samstag - 3. Spieltag: Nach zwei Auftaktpleiten nimmt die DJK im Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach die ersten Punkte ins Visier Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern DJK Vilzing Ansbach

Zwei Auftaktpleiten in der Regionalliga Bayern, Aus im Totopokal beim Bayernligisten in Neudrossenfeld - das hatte sich die DJK Vilzing anders vorgestellt. Freilich muss man aber vor allem auch die Qualität der Gegner berücksichtigen, gegen die die Huthgarten-Kicker in der Liga verloren haben: Unterhaching und die Würzburger Kickers werden ganz vorne mitmischen. Jetzt kommt mit der SpVgg Ansbach ein Gegner auf Augenhöhe ins Manfred-Zollner-Stadion. Vor dem wichtigen Heimspiel bangen die Vilzinger allerdings um ihren Kapitän Felix Weber, der am Dienstag im Pokal in Neudrossenfeld verletzt ausgewechselt werden musste...

Auch beim Ex-Löwen wird befürchtet, dass er sich eine schwerere Knieverletzung zugezogen haben könnte. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Es wäre nach Markus Ziereis und Martin Tiefenbrunner, die beide einen Kreuzbandriss erlitten haben, die dritte heftige Knieblessur binnen weniger Wochen. "Das ist natürlich ein erneuter Nackenschlag. So bitter das Aus im Pokal in Neudrossenfeld ist, wo wir es einfach versäumt haben, den Sack zuzumachen: Wenn wir jedes Mal einen Verletzten zu beklagen haben, dann bin ich nicht traurig, wenn die Doppelbelastung wegfällt", meint Cheftrainer Thorsten Kirschbaum leicht sarkastisch. Verletzungspech hin oder her, am Samstag im Heimspiel gegen Ansbach sollen, ja müssen fast die ersten Punkte her. Ansonsten dürften Erinnerungen an die schwache Vorrunde aus der vergangenen Saison schnell wieder hochkommen. "Die Ansbacher sind in einer ähnlichen Situation wie wir und haben auch die ersten beiden Partien verloren. Ich erwarte ein hochintensives Spiel, in dem es kein Abwarten geben wird. Und ganz klar: Wir wollen die ersten Punkte einfahren", gibt Kirschbaum seinen Schützlingen mit auf den Weg.



Personalien DJK Vilzing: Einige Sorgenfalten haben die Hausherren auf der Stirn. Neben den bekannten Langzeitausfällen Markus Ziereis und Martin Tiefenbrunner muss auch Jakob Zitzelsberger weiterhin verletzt pausieren. Zudem hatte nach der Partie in Würzburg eine Grippewelle den Kader befallen. Unter anderem war Tobias Hoch die Woche über krank. Ob er rechtzeitig fit wird, ist noch offen. Ob und wie lange Felix Weber fehlen wird, ist ebenfalls noch unklar.

Ansbachs Trainer Niklas Reutelhuber hofft nach zwei Niederlagen ebenfalls auf die ersten Zähler. – Foto: Sven Leifer