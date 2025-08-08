Erneutes Verletzungspech? Vilzing bangt um Kapitän Felix Weber

Zwei Auftaktpleiten in der Regionalliga Bayern, Aus im Totopokal beim Bayernligisten in Neudrossenfeld - das hatte sich die DJK Vilzing anders vorgestellt. Freilich muss man aber vor allem auch die Qualität der Gegner berücksichtigen, gegen die die Huthgarten-Kicker in der Liga verloren haben: Unterhaching und die Würzburger Kickers werden ganz vorne mitmischen. Jetzt kommt mit der SpVgg Ansbach ein Gegner auf Augenhöhe ins Manfred-Zollner-Stadion. Vor dem wichtigen Heimspiel bangen die Vilzinger allerdings um ihren Kapitän Felix Weber, der am Dienstag im Pokal in Neudrossenfeld verletzt ausgewechselt werden musste...
Verletzungspech hin oder her, am Samstag im Heimspiel gegen Ansbach sollen, ja müssen fast die ersten Punkte her. Ansonsten dürften Erinnerungen an die schwache Vorrunde aus der vergangenen Saison schnell wieder hochkommen. "Die Ansbacher sind in einer ähnlichen Situation wie wir und haben auch die ersten beiden Partien verloren. Ich erwarte ein hochintensives Spiel, in dem es kein Abwarten geben wird. Und ganz klar: Wir wollen die ersten Punkte einfahren", gibt Kirschbaum seinen Schützlingen mit auf den Weg.
Personalien DJK Vilzing: Einige Sorgenfalten haben die Hausherren auf der Stirn. Neben den bekannten Langzeitausfällen Markus Ziereis und Martin Tiefenbrunner muss auch Jakob Zitzelsberger weiterhin verletzt pausieren. Zudem hatte nach der Partie in Würzburg eine Grippewelle den Kader befallen. Unter anderem war Tobias Hoch die Woche über krank. Ob er rechtzeitig fit wird, ist noch offen. Ob und wie lange Felix Weber fehlen wird, ist ebenfalls noch unklar.
Das sagt Ansbachs Cheftrainer Niklas Reutelhuber: "Ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Fast schon traditionell sind die Duelle zwischen Vilzing und Ansbach immer hart umkämpft. Ich denke, das wird auch dieses Mal nicht anders werden. Wir konnten auf jeden Fall mit dem Pokalsieg in Bayreuth Selbstvertrauen tanken und wollen die ersten Punkte mit nach Hause nehmen."
Personalien SpVgg Ansbach: Bis auf den langzeitverletzten Matthias Hahn (Schambeinentzündung) haben die Gäste alle Mann an Bord.