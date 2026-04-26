Erneutes Unentschieden im Spiel um Platz 3

Die Ausgangslage vor der Partie war eindeutig: Beide Mannschaften kämpften um den dritten Tabellenplatz. Die SG Böbing/Uffing ging mit einem Vorsprung von zwei Punkten in das Spiel, doch mit einem Sieg hätte die SG Isarwinkel vorbeiziehen können.

In der 19. Minute dann die verdiente Führung: Antonia Holzner setzte sich stark über die rechte Seite durch, zog nach innen und wurde im Strafraum regelwidrig gestoppt – ein klarer Elfmeter. Christine Demmel übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zum 1:0.

Die Gastgeberinnen erwischten einen optimalen Start und fanden sofort gut in die Partie. Von Beginn an übernahmen sie die Spielkontrolle, ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und erspielten sich erste Möglichkeiten. Zwar fehlten zunächst noch die ganz klaren Torchancen, doch der Druck auf das gegnerische Tor nahm stetig zu.

Die SG Isarwinkel blieb weiterhin spielbestimmend, kombinierte mutig aus der eigenen Hälfte heraus und begeisterte die Zuschauer mit sehenswerten Spielzügen. Doch dann der unerwartete Rückschlag: Nach einem Fehler im Aufbauspiel nutzte die SG Böbing/Uffing ihre erste Gelegenheit eiskalt zum 1:1-Ausgleich. Aus Sicht der Gastgeberinnen besonders bitter, da die Situation nach klarer Abseitsposition aussah, der Schiedsrichter jedoch weiterspielen ließ.

Bis zur Halbzeit drängte die SG Isarwinkel auf die erneute Führung, scheiterte jedoch mehrfach an der stark aufgelegten gegnerischen Torhüterin. So ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Für die zweite Halbzeit war die Marschroute klar: Die drei Punkte sollten unbedingt bei uns bleiben. Und genau daran knüpfte die Mannschaft nahtlos an. Erneut dominierte die SG Isarwinkel das Spielgeschehen, erspielte sich im Minutentakt Chancen – doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie.

Stattdessen folgte der nächste Nackenschlag: Ein weiterer Fehler im Spielaufbau ermöglichte Böbing/Uffing die 2:1-Führung. Trotz dieses Rückstands ließ sich die SG Isarwinkel nicht entmutigen. Kurz darauf bot sich sogar die große Chance zum Ausgleich, als Christine Demmel erneut vom Punkt antreten durfte. Doch dieses Mal landete der Ball nur am Aluminium.

Die Gastgeberinnen warfen in der Schlussphase alles nach vorne, um zumindest einen Punkt zu sichern. Doch immer wieder wurde das Tor knapp verfehlt oder sie scheiterten an der überragenden Torhüterin der Gäste, die eine Parade nach der anderen zeigte.

Erst kurz vor dem Abpfiff wurden die Bemühungen belohnt: Nach einer perfekt getretenen Ecke von Antonia Holzner lief Christina Schnaderbeck am zweiten Pfosten ein und drückte den Ball zum hochverdienten 2:2-Ausgleich über die Linie.