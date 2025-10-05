Erneutes Unentschieden

Zum 3. Spieltag trat SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz II zuhause gegen SGM Baltringen II /Mietingen II (Flex) an. Zu Beginn spielten beide Mannschaften ein ausgewogenes Spiel. Nach gut 20 Minuten traf Stefanie Gutheber mit einem Weitschuss in das rechte Eck. Im Anschluss kam Baltringen zurück und traf ebenso durch einen Fernschuss zum 1:1. Stefanie Gutheber traf daraufhin wieder durch Vorlage von Salome Aschmer. So stand Kirchberg erneut in der Führung. Durch die Wetterbedingungen war es für beide Mannschaften nicht leicht. So konnte Baltringen knapp vor der Halbzeit noch zum 2:2 aufholen. Nach der Halbzeit ging es ausgewogen weiter. Beide Mannschaften versuchten die Führung zu bekommen. Der Freistoß von Patricia Reiser für Kirchberg war zielgerichtet doch der Ball wollte nicht hinein. Am Ende gingen beide Mannschaften mit einem Punkt auseinander. Für Kirchberg immerhin ein Erfolg, da Baltringen bisher auf Platz 1 stand.