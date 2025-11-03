Erneutes Unendschieden

Am Sonntag, den 02.11., war der VfL Kassel zu Gast bei der Reserve des TSV Wolfsanger.

Die Wölfe begannen gut und hatten mehr Spielanteile, allerdings ergaben sich keine Torchancen.

Nach einem langen Ball hinter die Kette gelang es den Gästen, auf 1:0 zu erhöhen. Die Hintermannschaft der Wölfe, die ein gutes Spiel machte, stand in dieser Situation nicht gut. Durch eine Verkettung von Fehlern konnte der VfL das erste Tor erzielen.

Zwei Minuten später fiel das 1:1. Der Freistoß von Faulstich trudelte in den Fünfmeterraum, wo Roth ohne Probleme einschieben konnte.

Anschließend kam der VfL Kassel besser ins Spiel, jedoch konnte er sich gegen die starke Abwehr der Wölfe keine Chancen erspielen.

Die Wölfe hatten zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Riesenchance, allerdings brachten sie den Ball nicht über die Linie.

In den letzten 20 Minuten der zweiten Halbzeit konnten sich die Gäste ebenfalls ein paar Halbchancen erarbeiten, die jedoch erfolglos blieben.

Das Spiel endete somit verdient 1:1.