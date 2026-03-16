Erneutes Spektakel auf der „Roten Erde“

– Foto: Janine Volbert

In den ersten Minuten beeindruckten die Gäste zunächst die Hausherren. Saeid war ein wenig im Pech, als sein Schlenzer von der rechten Strafraumkante am Pfosten landet (4.). Besonders Hook war mit seiner Schnelligkeit ein ständiger Unruheherd in der Orlastädter Defensive. Kapitän Kleyla schickte seine Jungs immer wieder gegen die Orlastädter Defensive und ging mit guten Beispiel voran. Sein Freistoß aus guter Position Ware eine sichere Beute von Maximilian Paul (10.). In der nächsten Situation geht Kleyla bis auf die Grundlinie, seine Eingabe verfehlt König am 2. Pfosten völlig freistehend den Saalfelder Führungstreffer verpasst (13.). Zwischenzeitlich mussten die Orlastädter einen verletzungsbedingetn Wechsel vornehmen, für Ramizi Talabidi kam Alex Hoffmann aufs Feld. Saalfeld versucht mit langen Bällen hinter die Abwehrkette zu kommen. Einen solchen spielt Hutschenreuther in die Schnittstelle, Hook nimmt mit der Brust an und vollendet volley zur Gästeführung (0:1, 20.). Das Tor war wie ein Weckruf für die Orlastädter und die schnelle Antwort folgte auf den Fuß. Alex Hoffmann spielt den langen Ball aus der eigenen Hälfte, Saalfeld´s Weber unterschätzt den Ball und Jonas Wahl hat freie Bahn und erzielt den Ausgleich (1:1, 24.). Ab jetzt waren die Hausherren endlich im Spiel und konnten die Saalfelder jetzt mehr unter Druck bringen. Elia Walther versucht es aus spitzen Winkel, aber Onyshchenko lässt sich nicht überraschen(34.). Praktisch mit dem Halbzeitpfiff wird Elia Walther geschickt eingesetzt und läuft allein auf Saalfelds Torhüter zu und wird im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoss verwandelt Kapitän Tobias Grau sicher zur Pausenführung, die zu diesem Zeitpunkt glücklich war (2:1, 45.).

Nach Wiederbeginn dann ein ganz anderes Neustädter Gesicht. Blau-Weiß ´90 jetzt aggressiver in den Zweikämpfen. Maxim Engler bringt einen Freistoß fast Aron der Eckfahne ins Zentrum, wo Jonas Wahl fast per Kopf seinen zweiten Treffer erzielt (51.). Neustadt kontrolliert jetzt das Spiel und Saalfeld fällt offensiv nicht viel ein. Robin-Lee Engler erkämpft sich im Mittelfeld denn Ball, leitet auf den gerade eingewechselten Josia Walther, der gleich 3 Abwehrspieler auf sich zieht und den Überblick behält und erneut auf Engler ablegt, der die Führung ausbaut (3:1, 64.). Das war es aber noch nicht in dieser Partie. Theo Mohorn holt sich den Ball und setzt Josia Walther erneut in Szene, der Saalfeld´s Torhüter umspielt und von Onyshchenko zu fall gebracht wird. Strafstoß und Rote Karte das Ergebnis. Den fälligen Strafstoß übergibt Kapitän Tobias Grau den Ball an Jonas Wahl, der den Strafstoß verwandelt (4:1, 70.). Nur 3 Minuten später ist erneut Jonas Wahl Ausgangspunkt der nächsten Gelegenheit. Erst erkämpft er sich im Mittelfeld den Ball und kommt Zusammenspiel mit Robin-Lee Engler auf die Grundlinie und bedient dann im Zentrum Peter Wittwer zum fünften Treffer (5:1, 73.). Direkt vom Anstoß erkämpft sich Theo Mohorn das Spielgerät und der Ball kommt von Robin-Lee Engler zu Josia Walther, der mit sattem Schuss ins lange Eck dem jungen Saalfelder Keeper keine Abwehrmöglichkeit lässt (6:1, 74.). Natürlich waren die Messen nun gelesen und exemplarisch läuteten im Hintergrund die Glocken der Neustädter Stadtkirche. Jonas Wahl hat nach Zuspiel von Josia Walther die Kopfballmöglichkeit für seinen dritten Treffer, verfehlt das Ziel aber nur knapp (79.). Kurz darauf machts Jonas Wahl besser. Felix Künzel bringt den Ball erneut auf seinen Kopf, mit dem er den Endstand markiert (7:1, 84.).