Erneutes Spektakel auf der „Roten Erde“

Dementsprechend war das Saalfelder Selbstbewusstsein nicht gerade klein und die Gäste wollten dies auch auf dem Feld zeigen.
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
Nach Wiederbeginn dann ein ganz anderes Neustädter Gesicht. Blau-Weiß ´90 jetzt aggressiver in den Zweikämpfen. Maxim Engler bringt einen Freistoß fast Aron der Eckfahne ins Zentrum, wo Jonas Wahl fast per Kopf seinen zweiten Treffer erzielt (51.). Neustadt kontrolliert jetzt das Spiel und Saalfeld fällt offensiv nicht viel ein. Robin-Lee Engler erkämpft sich im Mittelfeld denn Ball, leitet auf den gerade eingewechselten Josia Walther, der gleich 3 Abwehrspieler auf sich zieht und den Überblick behält und erneut auf Engler ablegt, der die Führung ausbaut (3:1, 64.). Das war es aber noch nicht in dieser Partie. Theo Mohorn holt sich den Ball und setzt Josia Walther erneut in Szene, der Saalfeld´s Torhüter umspielt und von Onyshchenko zu fall gebracht wird. Strafstoß und Rote Karte das Ergebnis. Den fälligen Strafstoß übergibt Kapitän Tobias Grau den Ball an Jonas Wahl, der den Strafstoß verwandelt (4:1, 70.). Nur 3 Minuten später ist erneut Jonas Wahl Ausgangspunkt der nächsten Gelegenheit. Erst erkämpft er sich im Mittelfeld den Ball und kommt Zusammenspiel mit Robin-Lee Engler auf die Grundlinie und bedient dann im Zentrum Peter Wittwer zum fünften Treffer (5:1, 73.). Direkt vom Anstoß erkämpft sich Theo Mohorn das Spielgerät und der Ball kommt von Robin-Lee Engler zu Josia Walther, der mit sattem Schuss ins lange Eck dem jungen Saalfelder Keeper keine Abwehrmöglichkeit lässt (6:1, 74.). Natürlich waren die Messen nun gelesen und exemplarisch läuteten im Hintergrund die Glocken der Neustädter Stadtkirche. Jonas Wahl hat nach Zuspiel von Josia Walther die Kopfballmöglichkeit für seinen dritten Treffer, verfehlt das Ziel aber nur knapp (79.). Kurz darauf machts Jonas Wahl besser. Felix Künzel bringt den Ball erneut auf seinen Kopf, mit dem er den Endstand markiert (7:1, 84.).
Fazit: Mit diesem klaren Ergebnis hatte im Vorhinein wohl niemand gerechnet. So verließen nach Abpfiff im Neustädter Regen die Gäste bedöppelt das Spielfeld. Neustadt holte sich hingegen Selbstbewusstsein fur das angehende Ostthühringenderby beim FC Thüringen Weida, die noch ein Wörtchen um die Thüringer Meisterschaft mitreden wollen.