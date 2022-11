Erneutes Remis des VfB zum Ende der Vorrunde

Der VfB Neckarrems-Fußball nahm von Beginn an das Heft in die Hand, ließ gekonnt den Ball in den eigenen Reihen laufen und hatte deutlich mehr Spielanteile und Ballbesitz als der Gegner. Schon nach 3 Minuten hätte der VfB in Führung gehen können, als sich Spielmacher Mert Okar mit einer feinen Einzelleistung bis in den gegnerischen Strafraum durchdrippelte, Max Stumm die gefährliche Hereingabe jedoch knapp verpasste. Neckarrems setzte die Gäste früh unter Druck und ließ sie in dieser frühen Phase des Spiels nicht zur Entfaltung kommen. In der 20. Spielminute hatte Khalid Alothman nach einer tollen Kombination über mehrere Stationen die Führung auf dem Fuß, sein Schuss verfehlte das gegnerische Tor nur knapp. In der 35. Minute scheiterte Max Stumm, nach einem Anspiel von Alothman, mit seinem Schuss am Gestänge des gegnerischen Tores. Da auf der anderen Seite die von Kapitän Veton Ahmeti bestens organsierte Defensive in der ersten Hälfte keine einzige Torchance zuließ, blieb es bis zur Pause beim, für die Gäste eher schmeichelhaften 0:0.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielgeschehen zunächst nichts. Die „Remser“ ließen Ball und Gegner laufen und versuchten geduldig mit ihrem gewohnten Kombinationsfußball zu Torchancen zu kommen, was zunächst aber nicht von Erfolg gekrönt war. Das Spiel wurde im weiteren Spielverlauf zusehends offener und teilweise auch hektisch. Beide Trainer reagierten mit Personalwechseln und SVK-Trainer beorderte seinen in dieser Saison besten Angreifer Phillipp Kees in die Spitze.

Da auch ein Schuss von Tobias Eichhorn in der 48. Minute das gegnerische Tor knapp verfehlte, dauerte es bis zur 69. Spielminute, bis der kurz zuvor eingewechselte Daniel Ntarok, nach toller Vorarbeit des an diesem Tag kaum zu stoppenden Okar, mit einem sehenswerten Schuss aus spitzem Winkel den VfB erlöste und seine Mannschaft völlig verdient in Führung brachte. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Nach einem individuellen Fehler in der 78. Spielminute, und dem anschließenden Ballverlust des VfB im Spielaufbau, schalteten die Gäste schnell um. Der Querpass von Bremen kam zu dem ebenfalls eingewechselten Collaku, der im Strafraum nur mittels eines Fouls gestoppt werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Walter sicher (79.). Neckarrems wollte sich mit diesem Remis nicht zufriedengeben und antwortete wütend. Da den „Remsern“ die Zeit davonlief und die weiteren Offensivbemühungen nichts mehr einbrachten, blieb es bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Sebastian Flegr beim unter dem Strich für den VfB enttäuschenden Unentschieden.