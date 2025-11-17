Erneutes Comeback: FC Cuxhaven beendet Hinserie ungeschlagen

Im Nachbarschaftsduell befand sich ein sehr gut eingestellter TSV Altenwalde auf bestem Wege, dem FC Cuxhaven die erste Saisonniederlage zuzufügen. In der Schlussphase meldete sich der Zweitplatzierte allerdings wieder einmal zurück.

Auf dem schwierig zu bespielenden Geläuf in Groden erwischten die Gäste einen perfekten Start. Nicht einmal 60 Sekunden waren vorüber, als Niclas Bode ideal getimt für den umtriebigen Laurin Kimmich durchsteckte, der frei vor Tjark Mertha eiskalt zum 0:1 vollendete. Das Tor beflügelte den TSV, der immer wieder mutig den Weg nach vorne suchten. Darüber hinaus hatte er das Glück auf seiner Seite, als Niko Grabowski einen Eckball mit dem Kopf ins eigene Tor verlängerte - 0:2. Die Treffer hinterließen Wirkung beim FCC. Er fand nicht zu seinem gewohnt druckvollen Spiel und kreierte bis zum Pausenpfiff des viel beschäftigen Unparteiischen Christopher Blank kaum Gefahrenmomente.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Das Spiel verlagerte sich zunehmend in die Altenwalder Hälfte. Der Aufsteiger verteidigte lange weiter diszipliniert, ehe in der 73. Minute das 1:2 fiel. Über Umwege fiel der Ball vor die Füße von Victor Santos de Oliveira, der nicht abzog, sondern überlegt den das Spielgerät über die Linie befördernden Stefan Cordes bediente. Der Torschütze erwies sich als belebendes Element auf Seiten der Hausherren. Diese witterten nun ihre Chancen und kamen auch zum Ausgleich. Infolge eines Eckballs stand Grabowski goldrichtig und drückte den Ball über die Linie - 2:2 (81.). Es schien noch mehr möglich für den FCC. Doch ein weiterer Treffer sollte nicht mehr' allen.

Somit beendet der insgesamt achtmal zur Pause hinten liegende FC Cuxhaven trotz einer seiner schwächsten Leistungen die Hinserie ungeschlagen als Tabellenzweiter. Altenwalde verpasste die ganz große Überraschung, kann aber mit den gesammelten 19 Zählern sehr einverstanden sein.