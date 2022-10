Erneuter wilder Schlagabtausch in Mühlhausen? Verbandsliga +++ Eppingen in Mühlhausen zu Gast +++ Walldorf II und Heddesheim gelb-rot geschwächt

Unter Flutlicht treffen am Freitagabend der 1. FC Bruchsal und der SV Langensteinbach aufeinander. Jeweils eine bittere 1:2-Pleite setzte es am letzten Spieltag. Der SVL rutschte sogar auf den letzten Tabellenplatz ab, da man im direkten Duell mit der TSG Weinheim den Kürzeren zog. Dies war die dritte Niederlage in Serie.