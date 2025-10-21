Erneuter Wechsel an der Spitze

Hinter dem Spitzenduo kamen die VSV Hedendorf/Neukloster III in Estebrügge nicht über ein 3:3 hinaus und verpassten es, näher heranzurücken. In den weiteren Verfolgerrollen befinden sich der MTV Hammah III, 3:0 beim Letzten, SV Agathenburg/Dollern II, und der SuSV Heinbockel, 2:0 gegen Bliedersdorf. Hinter dem breiten Tabellenmittelfeld stottern der SSV Hagen III, Schwinger SC, der 1:4 in Ottendorf verlor, der MTV Wangersen, 1:2 gegen Apensen III und Agathenburg/Dollern II, 0:3 gegen Hammah III, weiter hinterher.

An der Spitze der Torschützenliste bleiben Daniel Dumke (VSV Hedendorf/Neukloster III) und Malte Stolz (SSV Hagen III) unverändert in Führung.