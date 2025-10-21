 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Linus Fahrenkrug sorgte mit seinem 2:1-Siegtreffer dafür, dass seine Mannschaft wieder die Tabellenführung übernahm.
Linus Fahrenkrug sorgte mit seinem 2:1-Siegtreffer dafür, dass seine Mannschaft wieder die Tabellenführung übernahm. – Foto: J. Rambow

Erneuter Wechsel an der Spitze

3. Kreisklasse: D/A springt wieder auf die Eins - Wangersen und Agathenburg/Dollern verlieren Heimspiele

In der 3. Kreisklasse geht es an der Tabellenspitze weiter hin und her. Da diesmal die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg in Heinbockel patzte, zog die SV Drochtersen/Assel V dank eines 2:1-Sieges über den SSV Hagen III wieder vorbei auf Platz eins.

Hinter dem Spitzenduo kamen die VSV Hedendorf/Neukloster III in Estebrügge nicht über ein 3:3 hinaus und verpassten es, näher heranzurücken. In den weiteren Verfolgerrollen befinden sich der MTV Hammah III, 3:0 beim Letzten, SV Agathenburg/Dollern II, und der SuSV Heinbockel, 2:0 gegen Bliedersdorf. Hinter dem breiten Tabellenmittelfeld stottern der SSV Hagen III, Schwinger SC, der 1:4 in Ottendorf verlor, der MTV Wangersen, 1:2 gegen Apensen III und Agathenburg/Dollern II, 0:3 gegen Hammah III, weiter hinterher.

An der Spitze der Torschützenliste bleiben Daniel Dumke (VSV Hedendorf/Neukloster III) und Malte Stolz (SSV Hagen III) unverändert in Führung.

So., 19.10.2025, 12:00 Uhr
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
0
3
Abpfiff

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
4
1
Abpfiff

Sa., 18.10.2025, 18:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
3
3
Abpfiff

Sa., 18.10.2025, 18:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
2
1
Abpfiff

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
2
0
Abpfiff

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
1
2
Abpfiff

