Erneuter Umbruch: So geht es beim FSV Landau weiter

Die vergangenen sechs Jahre verbrachte der FSV Landau in der Bezirksliga West und spielte dort überwiegend eine glänzende Rolle, wurde 2022 und 2023 sogar jeweils Dritter. In der Vorsaison lief aber nahezu alles schief und am Ende stand der Abstieg in die Kreisliga. Dort müssen die Bergstädter nun mit einem stark veränderten Kader an den Start gehen.