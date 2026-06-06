Erneuter Trainerwechsel beim VfR Willstätt Fabian Mätz und der A-Ligist trennen sich trotz Verlängerung einvernehmlich von PM VfR Willstätt · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Fabian Mätz und der A-Ligist trennen sich trotz Verlängerung einvernehmlich – Hans Kloos und Felix Almansa übernehmen zur neuen Saison

Beim VfR Willstätt wird es zur kommenden Saison erneut einen Wechsel auf der Trainerbank geben. Obwohl Fabian Mätz erst zu Saisonbeginn das Amt übernommen und in der Winterpause bereits für eine weitere Spielzeit zugesagt hatte, endet die Zusammenarbeit nach nur einer Saison einvernehmlich. Sportlich blickt der VfR auf ein schwieriges Jahr zurück. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im vergangenen Sommer steht der Tabellenletzte der Kreisliga A Nord vor dem nächsten Gang in die Kreisliga B. Zwei Spieltage vor Saisonende bestehen zwar noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt, die Ausgangslage ist jedoch äußerst schwierig.

„Wir sind Fabi sehr dankbar, dass er in einer schwierigen Phase kurzfristig zugesagt und Verantwortung übernommen hat“, sagt VfR-Vorsitzender Stefan Hochwald. „Uns war bewusst, dass eine schwere Saison auf uns zukommt. Durch die vielen Verletzungen und die personelle Situation wurden die Herausforderungen jedoch immer größer. Im Laufe der letzten Wochen hat sich gezeigt, dass die sportlichen Vorstellungen von Trainer und Verein aktuell nicht vollständig übereinstimmen. Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zum Saisonende zu beenden.“ Auch Mätz betont die positive Atmosphäre während seiner Zeit beim VfR: „Ich habe mich in Willstätt jederzeit sehr wohlgefühlt und den Rückhalt der Verantwortlichen gespürt. Der Verein hat einen klaren Weg eingeschlagen, der aus meiner Sicht der richtige ist. Leider konnte ich meine persönlichen Ziele und die des Vereins diese Saison nicht erreichen. Daher war ich mir unsicher, ob ich den Weg auch in der Kreisliga B mitgehen möchte und kann. Deshalb haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, getrennte Wege zu gehen.“