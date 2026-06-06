Erneuter Trainerwechsel beim VfR Willstätt

Fabian Mätz und der A-Ligist trennen sich trotz Verlängerung einvernehmlich – Hans Kloos und Felix Almansa übernehmen zur neuen Saison
Beim VfR Willstätt wird es zur kommenden Saison erneut einen Wechsel auf der Trainerbank geben. Obwohl Fabian Mätz erst zu Saisonbeginn das Amt übernommen und in der Winterpause bereits für eine weitere Spielzeit zugesagt hatte, endet die Zusammenarbeit nach nur einer Saison einvernehmlich.
Sportlich blickt der VfR auf ein schwieriges Jahr zurück. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im vergangenen Sommer steht der Tabellenletzte der Kreisliga A Nord vor dem nächsten Gang in die Kreisliga B. Zwei Spieltage vor Saisonende bestehen zwar noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt, die Ausgangslage ist jedoch äußerst schwierig.
„Wir sind Fabi sehr dankbar, dass er in einer schwierigen Phase kurzfristig zugesagt und Verantwortung übernommen hat“, sagt VfR-Vorsitzender Stefan Hochwald. „Uns war bewusst, dass eine schwere Saison auf uns zukommt. Durch die vielen Verletzungen und die personelle Situation wurden die Herausforderungen jedoch immer größer. Im Laufe der letzten Wochen hat sich gezeigt, dass die sportlichen Vorstellungen von Trainer und Verein aktuell nicht vollständig übereinstimmen. Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zum Saisonende zu beenden.“
Auch Mätz betont die positive Atmosphäre während seiner Zeit beim VfR: „Ich habe mich in Willstätt jederzeit sehr wohlgefühlt und den Rückhalt der Verantwortlichen gespürt. Der Verein hat einen klaren Weg eingeschlagen, der aus meiner Sicht der richtige ist. Leider konnte ich meine persönlichen Ziele und die des Vereins diese Saison nicht erreichen. Daher war ich mir unsicher, ob ich den Weg auch in der Kreisliga B mitgehen möchte und kann. Deshalb haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, getrennte Wege zu gehen.“
Interne Lösung mit Kloos und Almansa
Für die Nachfolge setzt der VfR auf eine vereinsinterne Lösung. Künftig wird ein gleichberechtigtes Trainerduo die Verantwortung übernehmen: Der langjährige Co-Trainer Hans Kloos bildet gemeinsam mit Felix Almansa das neue Gespann an der Seitenlinie.
Kloos war bereits unter Thomas Brombach sowie zuletzt unter Fabian Mätz als Co-Trainer tätig und verfügt zudem über Erfahrungen als Cheftrainer bei den Sportfreunden Goldscheuer und dem FV Auenheim.
Für den 30-jährigen Almansa ist es die erste Station als Trainer. Der frühere Defensivspieler musste seine aktive Laufbahn vor eineinhalb Jahren nach seinem dritten Kreuzbandriss beenden. Als Eigengewächs des VfR führte ihn sein Weg über die Jugend des Karlsruher SC und eine Station beim Offenburger FV zurück nach Willstätt. Später sammelte er beim SV Linx Erfahrungen in der Verbands- und Oberliga, ehe weitere Verletzungen seine Karriere ausbremsten.
„Hans und Felix kennen den Verein und die Mannschaft bestens. Nach mehreren Jahren im Abstiegskampf wollen wir einen Neustart wagen und die Grundlage für eine positive Entwicklung schaffen“, erklärt Hochwald. „Unser Ziel ist es, die junge Mannschaft Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und wieder mehr Spielfreude sowie positive Erlebnisse auf den Platz zu bringen.“
Wechsel auch auf der Torwarttrainer-Position
Veränderungen gibt es zudem im Trainerteam. Nach acht Jahren verabschiedet sich Ex-Profi Timo Reus vom VfR Willstätt. Der frühere Torhüter wird sich künftig vollständig auf seine Aufgaben beim SC Lahr konzentrieren, wo er bereits seit 2021 als Torwarttrainer tätig ist.
Sein Nachfolger steht bereits fest: Zur neuen Saison übernimmt Jupp Canarius die Arbeit mit den VfR-Keepern. Aktuell ist er noch als Trainer der A-Junioren der JFSG Gemeinde Willstätt & SV Kork im Einsatz.