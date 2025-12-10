Erneuter Trainerwechsel beim 1. CBC Sport Kassel

Der älteste Verein aus Kassels hat sich von Trainer Zeljko Krizanovic getrennt. Diese Entscheidung sei dem Verein keineswegs leichtgefallen, heißt es aus Vereinskreisen. Krizanovic sei nicht nur ein außergewöhnlich guter Mensch, sondern verfüge auch über herausragende fachliche Qualitäten, was seine Vita eindrucksvoll belege. Dennoch habe es sportlich zuletzt nicht so zusammengefunden, wie es sich beide Seiten erhofft hatten. Der Verein hätte sich gewünscht, dass Krizanovic ähnlich wie einst in seiner Zeit als Spieler beim BC Sport eine neue Ära prägt.

Um in der derzeitigen Situation kein unnötiges Risiko einzugehen, übernimmt Timo Euler vorerst bis zum Sommer erneut das Traineramt. Euler kennt die Mannschaft seit vielen Jahren und weiß genau, worauf es in der aktuellen Phase ankommt.