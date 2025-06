Erneuter Trainerwechsel bei Türkspor Biberach

Spielleiter Furkan Cebeci erklärte die Entscheidung wie folgt: „Nach dem Spiel gegen Burgrieden haben wir uns mit dem bisherigen Trainer Tzafer Moustafa zusammengesetzt und gemeinsam entschieden, dass eine weitere Zusammenarbeit in der kommenden Saison wenig Sinn ergibt.“ Damit endet das Kapitel Moustafa schneller als erwartet. Der Trainer hatte Türkspor erst nach dem 17. Spieltag in einer prekären Tabellenlage übernommen. Damals sollte er frische Impulse im Abstiegskampf setzen – doch der erhoffte Effekt blieb weitgehend aus. Die Mannschaft, die als Vorletzter in der Abstiegsrunde der Bezirksliga Oberschwaben abschloss, tritt in der kommenden Saison in der Kreisliga A an.

Ein besonders bitterer Tiefpunkt war die 1:11-Niederlage am 21. Spieltag, die maßgeblich zur Entscheidung beitrug, nach der Saison getrennte Wege zu gehen. Hinzu kam die wachsende Unsicherheit im Kader: „Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich bereits ab, dass viele Spieler den Verein verlassen möchten, was die Ausgangslage zusätzlich erschwerte“, erklärte Cebeci.

Interne Trainerlösung gefunden

Die Suche nach einem externen Nachfolger verlief trotz vieler Gespräche ohne Ergebnis. „Trotz intensiver Suche und zahlreicher Gespräche ist es uns leider nicht gelungen, einen passenden externen Trainer zu finden. Es gab auch einige Absagen. Letztlich haben wir uns für eine interne Lösung entschieden und sind sehr froh, dass Michael Wild und Burak Kesici die Aufgabe übernommen haben“, so der Spielleiter weiter. Zwar betreten beide Neuland in dieser Funktion, doch im Verein herrscht Zuversicht: „Beide sind zwar Trainerneulinge, doch wir sind fest davon überzeugt, dass sie mit ihrer Motivation und ihrem Einsatzwillen die Mannschaft weiterbringen werden.“

Schmerzlicher Abschied von Ilyas Aksit

Neben der sportlichen Neuausrichtung verliert Türkspor mit Ilyas Aksit eine zentrale Figur. Der langjährige Torjäger und Führungsspieler wird zur neuen Saison als Spielertrainer zur SG Alberweiler/Aßmannshardt wechseln. Sein Abgang wiegt schwer und markiert einen weiteren tiefgreifenden Einschnitt.



Trotz aller Herausforderungen blickt Türkspor Biberach mit einem klaren Ziel auf die kommende Saison in der Kreisliga A: „Für die kommende Saison ist es – wie immer – unser Ziel, attraktiven Fußball zu spielen und unsere Zuschauer mitzureißen“, so Cebeci. Auch das Auftreten neben dem Platz bleibt ein zentraler Bestandteil des Selbstverständnisses des Vereins: „Besonders wichtig ist uns, dass wir uns als Türkspor Biberach auf und neben dem Platz gut präsentieren. Sportlich streben wir einen soliden Platz im Tabellenmittelfeld an.“



------------------------------------------



Die Transfers des FC Wacker Biberach zur neuen Saison



Abgänge

Adem Seid Osman (Ziel nicht bekannt)

Epoh Senito Epee Noando (FC Wacker Biberach)

Yunus Emre Demirezen (SGM Äpfingen/Baltringen)

Ilyas Aksit (SG Alberweiler/Aßmannshardt)



Zugänge

Turhan Zegerek (FV Biberach, A-Junioren)

Efecan Himmetoglu (FC Wacker Biberach, A-Junioren)

Semih Ciftepinar (FC Wacker Biberach, A-Junioren)

Musab Cebeci (FC Wacker Biberach, A-Junioren)

Ersin Cerimi (FC Wacker Biberach)

Taha Kasap (FC Wacker Biberach)

Kerim Bekir (FC Wacker Biberach)

Halil Ayan (reaktiviert)