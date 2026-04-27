Erneuter Topspielsieger!

Siegerfoto nach dem Spitzenspiel! – Foto: M. Wiedemann

Auch beim Spitzenspiel in Bubesheim gehen die rot-schwarzen als Sieger vom Feld. Alle nennenswerten Szenen gibt´s nach ruhenden Bällen - jetzt acht Punkte vor dem Verfolger!

An einem sonnigen Nachmittag kamen die zahlereichen Zuschauer auf Ihre Kosten, auch wenn das Spiel zweiter gegen erster in Durchgang eins fast ohne Highlights bleibt. Nach gut 20 Minuten scheiterte Neumann an Carvalho, der SCB Keeper hielt den unplatzierten aber dennoch ungemütlichen Schuss von FCR Verteidiger klasse. Die Heimelf mit gefährlichen Vorstößen, doch diese verpufften gut 20 Meter vor dem Gästekasten, so das es keinen Torschuss in der ersten Halbzeit auf das Rettenbacher Gehäuse gab. Kurz vor dem Halbzeit pfiff segelte eine herrlich getretene Ecke durch Schirmer in den Strafraum Bubesheims wo Morar G. goldrichtig stand und den Ball wunderschön und unhaltbar in die Maschen köpfte. Zehn Minuten nach der Pause stellte der FCR auf 2:0! Die Mauer bei Schirmers Freistoßtor blieb wie verankert im Boden stehen und so landete der platzierte Schuss vom Vorlagengeber des ersten Tores im Kasten von Carvalho, der hier ohne jegliche Abwehrchance blieb. Rettenbach drängte auf das dritte Tor doch weitere Möglichkeiten durch tolle Standards blieben ohne Erfolg. Als Schiedsrichter Gschwind eine Viertelstunde vor Spielende auf den Elfmeterpunkt für Bubesheim zeigte, bat sich die große Chance auf den Anschlusstreffer, doch FCR Keeper Bernert hielt den Strafstoß von Petrik! Einzig Demir traf zum 1:2 als er einen schön getretenen Freistoß direkt verwandelte (90.). Dieser Treffer kam allerdings zu spät! Rettenbach entführt drei ganz wichtige Punkte aus Bubesheim im kampf um die Meisterschaft und hat nun acht Punkte Vorsprung auf Platz zwei!