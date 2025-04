Erneuter Tiefschlag in der Nachspielzeit

Nach der schwachen Vorstellung in Spraitbach erwartete man mit gemischten Gefühlen den Tabellenvierten im Goldwasen. Jedoch zeigten die Sportfreunde wieder eine ansehnliche kämpferische Leistung und hielten nach früher Führung lange mit den Gästen mit. Allerdings gelang es ihnen abermals nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen und mussten in der Nachspielzeit den Ausgleich nehmen.



Die noch um den Aufstieg spielenden Gäste begannen schnell und zielstrebig, das heimische Torgehäuse zu berennen. Doch die Lorcher Hintermannschaft mit dem aus der zweiten Mannschaft hochgezogenen Keeper Patrick Stähle ließen sich nicht ins Bockshorn jagen und entschärften die ersten Vorstöße der Gäste.

Nach 20 Minuten kam Lorch mit dem schnellen Spiel Unterkochens besser zurecht und setzte selber Ausrufezeichen in Richtung Gästetor.



In der 24. Minute legte Liam Eisele einen Eckstoß platziert zu Kapitän Manuel Nusser, der Ball bilderbuchmäßig per Kopf in die Maschen setzte. Mit der Führung im Rücken versuchten die Sportfreunde, weiter Kapital aus dem Spiel zu ziehen, konnten aber das Resultat bis zum Pausenpfiff nicht erhöhen. Im Gegensatz dazu beflügelte der Rückstand die Gäste vom Kocherursprung, die noch vor dem Seitenwechsel mit zwei hochkarätigen Chancen an Lorchs Keeper scheiterten.



Die Arbeit für Lorchs Hintermannschaft wurde nach Seitenwechsel nicht geringer, Stähle und Nusser retteten mitunter aus höchster Not, stellenweise scheiterten die ansonsten technisch versierten Gäste auch an ihrer eigenen Hektik. Während Unterkochen mit der Brechstange versuchte, die Lorcher Abwehr zu brechen, öffneten sich Räume für die Lorcher. Weida schickte sich mit einem Bombenschuss an, das Ergebnis in der 77. Minute hochzuschrauben. Doch nicht nur Lorch hatte einen gutaufgelegten Torhüter im Kasten, sondern auch die Gäste mit ihrem jungen Schlussmann Bauder, der mit seiner Parade die grün-weißen Farben vor dem 0:2 bewahrte.



Die Schlussphase brachte den Sturmlauf der Gäste, und im bereits fünften Spiel der Rückrunde schlug in der Nachspielzeit das Pendel gegen die Sportfreunde um. Lorchs Hintermannschaft gelang es in den verbleibenden Minuten nicht, den Ball effektiv aus der eigenen Hälfte zu bringen, und der in der 78. Minute eingewechselte Jonas Ilg nutze eine per Kopfball verlängerte Flanke und erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den glücklichen, wenn auch nicht unverdienten Ausgleichstreffer.



Lorchs Mannschaft zeigte Einsatz und Kampfeswillen und hatte das verdiente 2:4 der Vorwoche erfolgreich aus den Köpfen verbannt. Jedoch fehlten gegen eine Mannschaft des oberen Tabellenfeldes zwei Minuten höchste Konzentration und Cleverness, um sich diesmal zu belohnen.