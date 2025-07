Erneuter Testspiel-Sieg des ETB SW Essen

Es war aber ein hartes Stück Arbeit für den DFB-Pokalsieger von 1959, ehe der neuerliche Erfolg unter Dach und Fach war. Am kommenden Sonntag testen die Schwarz-Weißen wieder am heimischen Uhlenkrug. Gegner ist dann um 15 Uhr die U23-Mannschaft von Preußen Münster.

In der ersten halben Stunde hatten beide Abwehrreihen alles im Griff und ließen nicht eine gefährliche Torchance zu. Die erste gute Gelegenheit hatte dann Essens Sanjin Vrebac, doch sein Flachschuss aus 13 Metern in die rechte Ecke wurde eine sichere Beute von DV-Keeper Dalyno Zenikov (30.). Kurz vor der Halbzeitpause war Vrebac dann aber erfolgreicher und konnte das 1:0 für die Schwarz-Weißen erzielen: Nach einem langen Ball von Robin Urban setzte er sich im Sechszehner gut gegen den herauslaufenden Dalyno Zenikov durch und traf dann aus acht Metern ins leere Gehäuse (43.). In der 45. Spielminute versuchte es Solingens Mohamed Aaross mit einer Direktabnahme aus sechs Metern, doch seinen starken Schuss konnte ETB-Torhüter Alex Golz mit einer Glanzparade noch entschärfen.

Nach einer knappen Stunde hatten die Gastgeber Glück, als ein klasse Schuss von Youssef Kamboua aus 20 Metern knapp am rechten Torwinkel vorbeiflog (57.). In der 59. Minute wäre den Hausherren fast der Ausgleich gelungen, aber nach einem guten Konter ging der Flachschuss von Bilal El Ouamari um Millimeter am rechten Torpfosten vorbei. In der 88. Spielminute konnten die Schwarz-Weißen dann auf 2:0 erhöhen, als Youssef Kamboua mit einem Flachschuss aus fünf Metern in die linke Ecke traf. Quasi mit dem Schlusspfiff durfte der DV Solingen auch noch sein Erfolgserlebnis feiern: Bilal El Ouamari war mit einem unhaltbaren Kopfball aus fünf Metern in die linke Ecke zum 1:2-Endstand erfolgreich (90.).