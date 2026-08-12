Erneuter Spielabbruch: Schwere Verletzung in Kreisliga-Spiel Diesmal ist das Spiel SV Rohrbach gegen Hahn betroffen von Oliver Strerath · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Zwischenfall: Die Spiel des SV Rohrbach in der Fußball-Kreisliga C gegen den SV Hahn II musste abgebrochen werden, da sich sein Spieler schwer verletzt hat und ins Krankenhaus musste. – Foto: Monika Skolimowska/dpa