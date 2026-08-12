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Erneuter Spielabbruch: Schwere Verletzung in Kreisliga-Spiel
Diesmal ist das Spiel SV Rohrbach gegen Hahn betroffen
von Oliver Strerath · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Zwischenfall: Die Spiel des SV Rohrbach in der Fußball-Kreisliga C gegen den SV Hahn II musste abgebrochen werden, da sich sein Spieler schwer verletzt hat und ins Krankenhaus musste. – Foto: Monika Skolimowska/dpa