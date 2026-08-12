 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Erneuter Spielabbruch: Schwere Verletzung in Kreisliga-Spiel

Diesmal ist das Spiel SV Rohrbach gegen Hahn betroffen

von Oliver Strerath · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Zwischenfall: Die Spiel des SV Rohrbach in der Fußball-Kreisliga C gegen den SV Hahn II musste abgebrochen werden, da sich sein Spieler schwer verletzt hat und ins Krankenhaus musste.
Zwischenfall: Die Spiel des SV Rohrbach in der Fußball-Kreisliga C gegen den SV Hahn II musste abgebrochen werden, da sich sein Spieler schwer verletzt hat und ins Krankenhaus musste. – Foto: Monika Skolimowska/dpa

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Darmstadt. Wieder eine schwere Verletzung, wieder ein Spielabbruch. Erneut muss eine Partie der Kreisliga C Darmstadt vorzeitig beendet werden, wieder hat es einen Torwart böse erwischt. Diesmal ist das Spiel SV Rohrbach gegen den SV Hahn II betroffen. Wie es dem verletzten Spieler geht und wer für ihn einspringt lest ihr im Plus Artikel bei Echo online.