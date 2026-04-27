Erneuter Sieg für die Deizisauerinnen

Die Deizisauerinnen belohnen sich nach einem kämpferischen Spiel gegen die stark spielenden Frauen des SB Asperg mit einem 4:2 Heimsieg und können den Abstand in der Tabelle auf die Abstiegsplätze weiter ausbauen. Zu Beginn des Spiels verschliefen die Deizisauerinnen erneut die Anfangsphase und konnten die Gegnerinnen nicht eng genug decken. So erzielte Laura Spuck bereits in der 8. Spielminute den 0:1 Führungstreffer nach einer unbedrängt geschlagenen Flanke für den SB Asperg. Danach fanden die Deizisauerinnen besser ins Spiel und wurden durch Standardsituationen gefährlich. Julia König verwandelte in der 33. Spielminute einen direkten Eckball zum 1:1 Ausgleich. Nur drei Minuten später gelang den Deizisauerinnen dann der 2:1 Führungstreffer. Nach einer erneuten Ecke von Fabienne Siegel köpfte Claudia Lopes zur Führung. Leider gelang es der Heimmannschaft nicht, die Führung in die Pause mitzunehmen. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau kam Adriana Azevedo nach einem Steckpass frei zum Schuss und glich aus zum 2:2 Unentschieden. Die Deizisauerinnen wollten zumindest den Punkt in Deizisau behalten und die gefährlichen hohen Bälle in die Offensive durch die Aspergerinnen vermeiden. Kurz nach Wiederanpiffvergaben die Deizisauerinnen zwei große Torchancen, doch man ließ die Köpfe nicht hängen und gemeinsam als Team gelang dann in der 72. Spielminute der 3:2 Führungstreffer durch Anna Koch. Nach einem Fehlpass durch die Aspergerinnen lief Anna zunächst frei aufs Tor und schob dann ins lange Eck ein. Kurz vor Abpfiff entschieden die Deizisauerinnen dann das Spiel endgültig für sich. Nach einem tollen Freistoß durch Sarah Linke verwandelte Michelle Siegel in der 89. Spielminute zum 4:2 Endstand.



Am kommenden Sonntag, den 03. Mai sind die Deizisauerinnen zu Gast bei den Frauen des SV Winnenden, die aktuell den dritten Tabellenplatz belegen. Anpfiff ist um 11:00 Uhr.



