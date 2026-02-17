Erneuter Schneefall: Droht die nächste Generalabsage? Wochenende in Gefahr? von ser · Heute, 18:07 Uhr · 0 Leser

In Berlin schneit es wieder und das Fußballspielen gerät erneut in Gefahr. Droht der Hauptstadt nun eine erneute Generalabsage?

Wochenlang mussten sich Berlins Fußballerinnen und Fußballer gedulden. Das Training musste meist alternativ gestaltet werden, Spiele fielen immer wieder aus. Grund dafür ist der lange Winter, der immer wieder Eis und Schnee mit sich brachte. Und weiter bringt. Auch jetzt schneit es wieder und erneut drohen Spielabsagen. Die ersten für den heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch geplanten Testspiele sind bereits abgesagt. Doch wie steht es um das Wochenende, an dem im Herrenbereich endlich wieder Punktspiele stattfinden sollen?

Aktuell (Stand Dienstagabend 18 Uhr) werden Spielabsagen immer wahrscheinlicher. Aber: Die Wetterprognosen für das Wochenende geben zumindest etwas Hoffnung. Ab Samstag sollen die Temperaturen ansteigen, am Sonntag sind bis zu zehn Grad möglich. Und dennoch gibt es bereits jetzt erste Absagen für den geplanten Spieltag. Das Bezirksamt Treptow-Köpenick hat seine Sportanlagen bis einschließlich Sonntag gesperrt. Entsprechend wurde beispielsweise die Berlin-Liga-Partie zwischen der VSG Altglienicke und den Spandauer Kickers, die für Samstag angesetzt war, bereits abgesagt. In Mitte sind die Fußballplätze zunächst bis Freitag dicht. Ob am Samstag dann wieder gespielt werden kann? Unklar. Und dann stellt sich wieder die Frage, ob es überhaupt sinnvoll wäre, wenn gespielt werden könnte. Eine Generalabsage durch den Berliner Fußballverband scheint aber kein Thema zu sein. Dann wird es zunächst an den Bezirksämtern und ihrer Freigabe der Plätze und schließlich auch im Ermessen der Schiedsrichter liegen, ob auf der jeweiligen Anlage gespielt werden kann oder nicht.