Erneuter Rückschlag: Türkspor Neckarsulm unterliegt in Mannheim

Das heutige Spiel beim Tabellenzweiten begann für die Gäste denkbar ungünstig. Vor 253 Zuschauern geriet Türkspor Neckarsulm bereits in der 17. Minute in Rückstand, als Christian Kuhn das 1:0 für den VfR Mannheim erzielte. Trotz aller Bemühungen der Mannschaft, die Ordnung zu wahren und defensiv stabil zu stehen, erhöhten die Gastgeber kurz nach dem Seitenwechsel. In der 52. Minute markierte Alexander Esswein das 2:0 und sorgte damit für eine Vorentscheidung in diesem ungleichen Duell.

Späte Gegentore besiegeln die deutliche Niederlage

In den Schlussminuten der Partie musste die Mannschaft weitere Rückschläge verkraften. Als die Kräfte im intensiven Spiel schwanden, schraubte der Favorit das Ergebnis weiter in die Höhe. Christoph Becker erzielte in der 86. Minute das 3:0, ehe Robin Becker in der Nachspielzeit (90.+2) den 4:0-Endstand herstellte. Am Ende musste sich die Neckarsulmer Elf beim Tabellenzweiten geschlagen geben. Trotz der Schwere dieser Niederlage gilt es für den Verein, den Kopf oben zu behalten, weiterzumachen und in den letzten Spielen noch einmal alles reinzuwerfen.

Dramatischer Kampf gegen den drohenden Abstieg

Nach diesem drittletzten Spieltag ist die Situation in der Oberliga Baden-Württemberg für den Aufsteiger akut bedrohlich, da am Saisonende vier bis fünf Mannschaften in die Verbandsliga absteigen werden. Neckarsulm belegt mit 33 Punkten den 15. Tabellenplatz und liegt damit punktgleich mit dem 1. Göppinger SV (14. Platz). Der Vorsprung auf den FSV Hollenbach (32 Punkte) beträgt lediglich einen Zähler. Auch der Türkischer SV Singen (34 Punkte) und der 1. FC Normannia Gmünd (35 Punkte) sind noch in Schlagdistanz.

Richtungsweisendes Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten

Für die Neckarsulmer Mannschaft richtet sich der Blick nach diesem enttäuschenden Nachmittag sofort nach vorne. Am Samstag, 23.05.2026, wartet um 15:30 Uhr das nächste Schlüsselspiel. Dann empfängt Türkspor Neckarsulm den direkten Konkurrenten FSV Hollenbach. In diesem Duell ist ein Erfolgserlebnis zwingend erforderlich, um die Chancen auf den Verbleib in der Liga am Leben zu erhalten.